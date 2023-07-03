Минеральные воды и Золотое кольцо России свяжет новый рейс 

Опубликовано: 1:32, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минеральные воды и Иваново свяжет прямой рейс. Запуск запланирован на начало августа. Туристам не придется добраться до Москвы, чтобы отправиться на отдых в Ставропольский край уже летом 2023 года.

Российский перевозчик Nordwind Airlines готовит новый прямой рейс на Ставрополье.

Добраться в Минеральные воды со 2 августа можно будет без пересадок из Иваново. Запуск прямых рейсов откроет новые возможности для туризма.

Жители Иваново, расположенного почти в 300 км от Москвы, смогут удобно добираться до Ставрополья и открывать для себя Северный Кавказ.

Поездки в обратном направлении также интересны: «город невест» входит в Золотое кольцо России и имеет богатую историю и архитектуру.

На маршрут поставили самолет Embraer 190. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям в дневное время. Вылет в Минводы в 10.30, обратно - в 15.35.