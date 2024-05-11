Серебряное кольцо России: почему оно не хуже Золотого?

Чтобы изучать города Новгородской земли, нужно отправиться по маршруту Серебряного кольца. Расскажем, что такое Серебряное кольцо России, какие города входят в него, чем оно отличается от Золотого и как получить паспорт туриста Серебряного ожерелья России.

Большинство туристов бывали хотя бы в нескольких городах Золотого кольца России - самого известного туристического маршрута, проходящего через древние города Северо-Восточной Руси. Но посещение локаций Серебряного кольца России также дает отличную возможность познакомиться с историей и культурой российских городов, увидеть древние крепости, храмы и монастыри, а также узнать много интересного в региональных музеях. Кроме того, маршруты проекта проходят по очень живописным местам, где можно насладиться красотой северной природы.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Серебряное кольцо России?

На контрасте с Золотым кольцом России, города которого тоже стоят обязательно увидеть, Серебряное ожерелье включает в себя менее туристические регионы, открывая неизведанную красоту огромной страны. Идея Золотого кольца появилась еще в советское время, а Серебряное кольцо - это понятие более новое.

Серебряное кольцо России - это комплекс туристических маршрутов, опоясывающий 11 регионов в составе Северо-Западного федерального округа РФ. Официальное название этого проекта звучит как "Серебряное ожерелье России" и его можно считать северо-западным аналогом Золотого кольца. Идея этого туристического проекта возникла еще в 2012 году, а уже через 3 года было решено развивать эту инициативу на государственном уровне.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Серебряное ожерелье России охватывает внушительную территорию от Калининградской области на западе до Ненецкого автономного округа на востоке. Между ними Новгородская, Архангельская, Вологодская, Псковская и Мурманская области, Коми, Карелия и Ленинградская область, а особняком стоит Санкт-Петербург.

Случается путаница насчет регионов, которые входят в проект, но дело в том, что “ожерелье” состоит из двух колец. В меньшее кольцо входят Ленинградская, Псковская, Архангельская, Вологодская и Новгородская области, Санкт-Петербург и Карелия, а к большему кольцу подключены оставшиеся четыре региона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие города входят в Серебряное кольцо России в 2024 году?

Первыми, получившими статус локаций Серебряного ожерелья России, были:

города Санкт-Петербург, Великий Новгород, Калининград, Псков, Вологда, Великий Устюг;

села Старая Ладога и Изборск;

Валаамский монастырь;

Соловецкий музей-заповедник, музеи-заповедники Малые Корелы и Кижи.

В дальнейшем к списку добавились как минимум Выборг, Приозерск, Великие Луки, Печоры, Старая Русса, Ивангород, Кингисепп, Порхов, Тихвин, Сольвычегодск и Усть-Цильма. Но точный список сейчас скорее вопрос дискуссионный.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где столица Серебряного ожерелья России?

Столицу Серебряного кольца России выбирают каждый год. Несмотря на то, что сам туристический маршрут оформился намного раньше, выбирать столицу начали только в 2021 году. Честь стать первой столицей получила Старая Ладога в Ленинградской области, далее фарфоровую жемчужину - символ проекта - передали селу Усть-Цильма в Республике Коми, а в прошлом году - Сольвычегодску Архангельской области. Этот маленький городок благодаря этому событию посетило в 3,5 раза больше туристов в 2023 году.

© Фото: commons wikimedia

Столичным городом Серебряного ожерелья России 2024 года была объявлена Старая Русса, расположенная в Новгородской области. Заметно, что выбирают в качестве столиц не самые очевидные города, тем самым привлекая к ним внимание потенциальных посетителей и раскрывая их туристический потенциал.

Как получить паспорт туриста Серебряного ожерелья России?

Пять лет назад маршруты Серебряного ожерелья наконец обрели свой “паспорт” - буклет, подтверждающий посещение путешественниками определенных регионов, входящих в проект. Получить паспорт туриста можно в некоторых городах маршрута, включая Санкт-Петербург, Архангельск, Нарьян-Мар, Петрозаводск и Мурманск.

Для получения паспорта обратиться нужно в один из туристско-информационных центров, указанных на официальном сайте маршрута, там же указаны центры во всех 11 регионах, где ставится печать (только при личном посещении). Всего в паспорте есть место для 11 печатей, с последней печатью путешественнику вручается памятный приз.