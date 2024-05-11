Серебряное кольцо России: почему оно не хуже Золотого?

Большинство туристов бывали хотя бы в нескольких городах Золотого кольца России - самого известного туристического маршрута, проходящего через древние города Северо-Восточной Руси. Но посещение локаций Серебряного кольца России также дает отличную возможность познакомиться с историей и культурой российских городов, увидеть древние крепости, храмы и монастыри, а также узнать много интересного в региональных музеях. Кроме того, маршруты проекта проходят по очень живописным местам, где можно насладиться красотой северной природы.
Что такое Серебряное кольцо России?
На контрасте с Золотым кольцом России, города которого тоже стоят обязательно увидеть, Серебряное ожерелье включает в себя менее туристические регионы, открывая неизведанную красоту огромной страны. Идея Золотого кольца появилась еще в советское время, а Серебряное кольцо - это понятие более новое.
Серебряное кольцо России - это комплекс туристических маршрутов, опоясывающий 11 регионов в составе Северо-Западного федерального округа РФ. Официальное название этого проекта звучит как "Серебряное ожерелье России" и его можно считать северо-западным аналогом Золотого кольца. Идея этого туристического проекта возникла еще в 2012 году, а уже через 3 года было решено развивать эту инициативу на государственном уровне.
Серебряное ожерелье России охватывает внушительную территорию от Калининградской области на западе до Ненецкого автономного округа на востоке. Между ними Новгородская, Архангельская, Вологодская, Псковская и Мурманская области, Коми, Карелия и Ленинградская область, а особняком стоит Санкт-Петербург.
Случается путаница насчет регионов, которые входят в проект, но дело в том, что “ожерелье” состоит из двух колец. В меньшее кольцо входят Ленинградская, Псковская, Архангельская, Вологодская и Новгородская области, Санкт-Петербург и Карелия, а к большему кольцу подключены оставшиеся четыре региона.
Какие города входят в Серебряное кольцо России в 2024 году?
Первыми, получившими статус локаций Серебряного ожерелья России, были:
- города Санкт-Петербург, Великий Новгород, Калининград, Псков, Вологда, Великий Устюг;
- села Старая Ладога и Изборск;
- Валаамский монастырь;
- Соловецкий музей-заповедник, музеи-заповедники Малые Корелы и Кижи.
В дальнейшем к списку добавились как минимум Выборг, Приозерск, Великие Луки, Печоры, Старая Русса, Ивангород, Кингисепп, Порхов, Тихвин, Сольвычегодск и Усть-Цильма. Но точный список сейчас скорее вопрос дискуссионный.
Где столица Серебряного ожерелья России?
Столицу Серебряного кольца России выбирают каждый год. Несмотря на то, что сам туристический маршрут оформился намного раньше, выбирать столицу начали только в 2021 году. Честь стать первой столицей получила Старая Ладога в Ленинградской области, далее фарфоровую жемчужину - символ проекта - передали селу Усть-Цильма в Республике Коми, а в прошлом году - Сольвычегодску Архангельской области. Этот маленький городок благодаря этому событию посетило в 3,5 раза больше туристов в 2023 году.
Столичным городом Серебряного ожерелья России 2024 года была объявлена Старая Русса, расположенная в Новгородской области. Заметно, что выбирают в качестве столиц не самые очевидные города, тем самым привлекая к ним внимание потенциальных посетителей и раскрывая их туристический потенциал.
Как получить паспорт туриста Серебряного ожерелья России?
Пять лет назад маршруты Серебряного ожерелья наконец обрели свой “паспорт” - буклет, подтверждающий посещение путешественниками определенных регионов, входящих в проект. Получить паспорт туриста можно в некоторых городах маршрута, включая Санкт-Петербург, Архангельск, Нарьян-Мар, Петрозаводск и Мурманск.
Для получения паспорта обратиться нужно в один из туристско-информационных центров, указанных на официальном сайте маршрута, там же указаны центры во всех 11 регионах, где ставится печать (только при личном посещении). Всего в паспорте есть место для 11 печатей, с последней печатью путешественнику вручается памятный приз.