Куда поехать в выходные: по местам Менделеевых и Блоков

Химия и поэзия. Наука и литература. Казалось бы, что общего? Однако, как писал поэт, "бывают странные сближенья". Расскажем о трех соседних усадьбах на севере Московской области: в Клинском и Солнечногорском районах, объединивших судьбы известных русских семей — Бекетовых (Блоков) и Менделеевых.

Шахматово

Усадьба, пропитанная духом поэзии, принадлежала семье ректора СПб университета, ученого-ботаника Андрея Николаевича Бекетова. Внук Бекетова, поэт Александр Блок, который провел там 30 лет своей жизни, писал о усадьбе:

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Тараканово

Усадьба по соседству с Шахматово названа по фамилии капитана гвардии, построившего на этих землях свое небольшое имение в начале XVIII века.

Боблово

Музей-усадьба Дмитрия Ивановича Менделеева, прожившего здесь более 40 лет.

Объединяет эти три географически близкие точки одно событие — знакомство и впоследствии свадьба Александра Блока и Любови Дмитриевны Менделеевой, дочери великого ученого.

Что посмотреть в Шахматово?

Побывав в Шахматово можно пропитаться блоковским ощущением здешней природы, прогуляться по великолепному приусадебному парку в тени деревьев, которые еще помнят шаги своего хозяина, представить, как под кустами сирени собиралось семейство на традиционные чаепития в компании гостей и друзей.

Природа Шахматово вдохновляла поэта. Здесь он написал более 300 стихотворений.

Дом в 2001 году был восстановлен. Сегодня это официальный музей поэта, в десяти залах которого представлена экспозиция из 10 тысяч экспонатов, в числе которых письма, автографы стихотворений, редкие фотографии, а также официальная запись о венчании Александра Блока с Любовью Менделеевой.

Что посмотреть в Боблово?

В усадьбе Боблово в 1865 году поселился профессор СПб университета Дмитрий Менделеев.

Брал Боблово за восемь тысяч, а сейчас за восемьдесят не отдам

— ученый.

Решением Менделеева имение было полностью перестроено. Для оформления были приглашены художники Куинджи и Ярошенко. В итоге усадьба в Боблово стала одной из красивейших усадеб в Подмосковье.

Здесь Менделеев создал более 30 научных трудов, сюда приезжали погостить знаменитые художники, поэты и ученые, здесь состоялся знаковый спектакль с Блоком в роли Гамлета и Менделеевой в роли Офелии, положивший начало их влюбленности и вдохновившей поэта на создание цикла "О Прекрасной Даме".

К сожалению, из всех строений усадьбы до наших дней сохранился только одноэтажный домик профессора Ильина. Все остальное было разграблено и сожжено в 1919 году крестьянами-революционерами.

Но сама природа этих мест, ее дух и красота объясняет многое в судьбах великого ученого и знаменитого поэта. Посетив эти места, понимаешь, почему Шахматово называли райским уголком, а Боблово — местом былинной красоты.

Что посмотреть в Тараканово?

Тараканово — точка, соединяющая тогдашних обитателей Шахматово и Боблово узами любви представителей молодого поколения. Именно здесь, в усадебной церкви Михаила Архангела 17 августа 1903 года прошел обряд венчания Александра Блока и Любови Менделеевой. Сегодня церковь восстановлена и очень красиво выглядит на фоне природы.

Недалеко от церкви стоит памятник Блоку и Менделеевой работы скульптора Александра Рожникова.

Усадьбы Шахматово и Боблово объединены в Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

Как добраться?

На электричке от Ленинградского вокзала до станции Клин, далее автобусом №42 до усадьбы Д. Менделеева в деревне Боблово или же в рамках однодневного автобусного тура.

На автомобиле: по Ленинградскому шоссе до Солнечногорска, оттуда по Таракановскому шоссе до усадьбы "Тараканово", далее 3 км до Шахматово или 11 км до Боблово.

Музей-заповедник открыт ежедневно, кроме понедельника и вторника с 9:30 до 18:00.