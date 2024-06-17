За голубой мечтой: как соцсети заставляют иранцев рисковать зрением ради тренда

Михаил Богданов

Голубые глаза исторически считаются в Иране идеалом красоты. Сейчас всё больше иранцев выбирает цветные линзы или задумываются об операции. Соцсети не просто распространяют тренды индустрии красоты, но и с помощью своих алгоритмов погружают пользователей в тематику преображения, которую практически невозможно игнорировать.

Всё началось с селфи

Спонсируемые знаменитости и инфлюенсеры поддерживают тренд, публикуя видео, где они демонстрируют свой новый цвет глаз. Не все понимают, что такой контент является оплаченной рекламой, а не личной рекомендацией.

Другая популярная среди иранских модников тенденция – селфи. Многие молодые люди обожают делать селфи с цифровыми фильтрами, которые мгновенно меняют цвет глаз.

То, что начиналось как безобидное увлечение селфи с фильтрами, мгновенно меняющими цвет глаз, для многих переросло в навязчивую идею. Поддавшись давлению цифровой магии, иранская молодежная аудитория пустилась в погоню за безупречной внешностью, которую не может дать ни один фильтр. Так в моду вошли радикальные методы изменения своей внешности, и виртуальное пространство сменил настоящий скальпель.

Что такое кератопигментация и чем она опасна?

Решившихся на операцию по имплантации искусственной радужки, лишь бы увидеть в зеркале новое отражение, становится всё больше. Наиболее распространенная из таких процедур – кератопигментация, то есть необратимое изменение цвета глаз.

Медицинского обоснования для хирургического вмешательства в здоровый глаз с косметической целью не существует; тем не менее некоторые клиники как в Иране, так и за рубежом продолжают выполнять эту процедуру. Соцсети же лишь подливают масла в огонь, активно продвигая такие операции.

На фоне бума на кератопигментацию иранские специалисты из Общества офтальмологов и Медицинского совета ИРИ бьют тревогу, предупреждая людей о рисках: инфекциях, ухудшении зрения и даже его потере.

Как объясняет доктор Мохаммад Малекахмади, доцент Исфаханского университета медицинских наук, при этой процедуре специальный пигмент вводится прямо в роговицу — абсолютно прозрачную наружную оболочку глаза. Это вмешательство не только затрудняет в будущем диагностику других заболеваний, но и чревато серьезными последствиями: от инфекций и воспалений до распространения пигмента на белок глаза и таких осложнений, как катаракта, глаукома и необратимая потеря зрения.

Врач подчеркивает, что менять цвет здоровых глаз — риск, не имеющий медицинского обоснования. Именно поэтому подобные операции не одобрены ни FDA (американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), ни Американской академией офтальмологии. Единственным исключением, оправданным с медицинской точки зрения, Малекахмади называет случаи помутнения роговицы, когда кератопигментация может быть использована для восстановления естественного вида глаза.

Сотрудник Исфаханского университета медицинских наук также пояснил:

Кератопигментацию позиционируют как постоянный метод. Однако на деле введенный пигмент не всегда остается навсегда. Через несколько лет цвет может потускнеть или сместиться, что может потребовать повторных процедур. Существуют и другие методики: вместо изменения роговицы офтальмологи могут использовать лазер для воздействия на меланиновые пигменты в радужке, чтобы уменьшить их концентрацию и таким образом сделать цвет глаз светлее. Третий метод предполагает хирургическое размещение цветной искусственной радужки поверх естественной.

Тем не менее в погоне за новым отражением в зеркале иранцы рискуют навсегда изменить не только цвет своих глаз, но и всё восприятие мира, который однажды может погрузиться во мрак.