Второй саммит «Китай – Центральная Азия»: значение для региона и перспективы для Азербайджана

Роза Байрамлы, ведущий советник Центра анализа международных отношений

16-18 июня в Астане прошел второй саммит Китай–Центральная Азия при участии глав КНР, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. По итогам встречи были подписаны Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и Астанинская декларация, закрепившая общие подходы к региональному взаимодействию.

Что такое Астанинская декларация?

Астанинская декларация подтверждает стремление к расширению сотрудничества в сферах

сельского хозяйства

энергетики

технологий

транспорта

а также координации усилий на международных площадках для защиты принципов Устава ООН и выработки общей позиции против гегемонизма.

Документ отобразил общую позицию Китая и стран Центральной Азии по недопущению политизации вопросов прав человека. Декларация направлена на формирование сообщества, основанного на взаимном уважении и политическом диалоге.

В документе уделено внимание совместной борьбе с трансграничной торговлей запрещенными веществами, а также укреплению стабильности и безопасности в регионе.

В последние годы Китай и Центральная Азия расширили экономическое сотрудничество. Центральноазиатский регион стал основным звеном инициативы «Один пояс — один путь», и с момента ее запуска взаимная торговля выросла почти на 35 %, превысив $100 млрд по итогам прошлого года.

Китайско-центральноазиатский дух

Между Китаем и странами Центральной Азии было подписано более 50 документов о сотрудничестве, включая инициативу по содействию обменам персоналом и план действий по высококачественному сотрудничеству в рамках инициативы «Одни пояс – один путь».

В ходе саммита стороны представили 31 совместную инициативу, отражающую стремление к углублению сотрудничества по ключевым направлениям. Центральное место заняла формулировка концепции «Китайско-центральноазиатский дух», основанной на принципах равноправия, добрососедства и прагматизма. Было выделено шесть приоритетов взаимодействия:

свободная и упрощенная торговля инвестиции в промышленность развитие транспортной инфраструктуры освоение зеленых полезных ископаемых модернизация сельского хозяйства расширение гуманитарных контактов.

Особо была подчеркнута приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности – стороны обязались не допускать на своих территориях действий, подрывающих эти основы.

Также была достигнута договоренность о диверсификации торговли, упрощении процедур и обновлении инвестиционного соглашения между Китаем и странами региона.

Среди инициатив стоит отметить меры по облегчению перемещения граждан, углублению консульского и туристического взаимодействия.

Был поддержан план по созданию энергетического партнерства, охватывающего всю цепочку — от добычи до переработки.

В гуманитарной сфере планируется

активизация молодежных обменов

совместных археологических исследований

работы над историческим наследием Шелкового пути и сотрудничества между музеями.

Каждые два года будет проходить тематический год сотрудничества, и уже определено, что 2025 и 2026 годы пройдут под знаком высококачественного развития взаимодействия между Китаем и странами Центральной Азии.

Платформы для практического взаимодействия

В рамках саммита было решено создать несколько новых платформ для практического взаимодействия между Китаем и странами Центральной Азии. В их числе — центр сотрудничества по снижению бедности, который займется обменом опытом и реализацией социальных программ в регионе.

Особое внимание будет уделено вопросам образования: учрежден центр образовательных обменов, где планируется развитие совместных академических инициатив, стажировок и программ обмена.

В ответ на экологические вызовы основан центр по борьбе с опустыниванием, задача которого — разработка и внедрение эффективных подходов к восстановлению деградированных земель.

Для поддержки экономической активности запущена платформа по содействию беспрепятственной торговле, направленная на упрощение логистики, устранение барьеров и стимулирование деловой активности между участниками.

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Среди крупных проектов, затронутых во время саммита, нужно отметить запуск железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан (ККУ). Начало строительства дороги запланировано на июль 2025 года, а общая стоимость проекта составит около 8 млрд долларов. Согласно плану, железнодорожное соединение будет достроено к 2030 году. Магистраль рассматривается как стратегическое звено, способное изменить ландшафт транзитных маршрутов в Евразии. Железная дорога ККУ в дальнейшем будет подключена к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), и в данном контексте Азербайджан может стать неотъемлемой частью проекта.

Участие Азербайджана в проекте обеспечит краткий путь из Западного Китая в Европу, минуя территорию России и Ирана. Включение Азербайджана увеличивает транзитный и логистический потенциал Баку. Через уже существующую инфраструктуру — Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожные ветки Баку–Тбилиси–Карс и Зангезурский коридор в перспективе — Азербайджан сможет нарастить объемы перевозок и усилить свою роль как регионального логистического хаба. Расширение маршрутов из Центральной Азии через Азербайджан создает новые стимулы для китайских инвестиций в транспортную, цифровую и энергетическую инфраструктуру. Таким образом, саммит, акцентировавший внимание на взаимосвязанности и строительстве новых транспортных коридоров, может стать стимулом для более глубокой интеграции Азербайджана в евразийскую транспортную архитектуру.

Расширение сотрудничества в сфере транспортного взаимодействия положительно скажется на укреплении политического диалога между Азербайджаном и странами Центральной Азии, поскольку совместная заинтересованность в ТМТМ и ответвлениях от ККУ предполагает необходимость координации на многостороннем уровне, в том числе сферах логистики, таможни, безопасности и инвестиционном планировании.

Путем укрепления транспортно-логистического сотрудничества возможно появление новых цепочек взаимодействия, таких как Азербайджан-Центральная Азия-Китай. Такой формат взаимодействия может стать выгодным в контексте сотрудничества в сферах логистики, энергетики и цифровизации. В этой конфигурации, поддерживая баланс с интересами Турции и ЕС, Азербайджан может сыграть роль ключевого связующего звена между Востоком и Западом — не только как транзитная страна, но и как активный участник нового евразийского сотрудничества.

Что показал саммит?

Саммит в Астане показал, что Центральная Азия на данный момент может быть охарактеризована как самостоятельный и стратегически важный регион. Китай, в свою очередь, готов выстраивать с отношения с центральноазиатскими странами не только как с транзитной зоной, но и как с полноценными партнерами. Для Азербайджана такой формат взаимодействия станет конкретной возможностью для реализации новых проектов: появляются новые возможности в виде участия в альтернативных маршрутах, привлечения инвестиций, а также разработки новых идей.

Баку на сегодняшний день играет важную роль в связке Восток – Запад. На фоне быстро меняющейся геополитической реальности Азербайджан может стать полноценной точкой пересечения интересов и связующим звеном евразийского пространства.