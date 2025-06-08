Как Китай реагирует на ирано-израильский конфликт?

С 13 июня между Ираном и Израилем продолжается острая фаза конфликта, за которой с тревогой наблюдает всё мировое сообщество. Китай одним из первых отреагировал на происходящее на Ближнем Востоке, призвав противников не допустить дальнейшей эскалации. На чьей стороне Пекин и почему для него важен стабильный регион?

Многие страны призвали стороны к мирному урегулированию, поскольку перерастание локального конфликта в региональную войну чревато серьезными последствиями.

Что в Китае говорят о конфликте Ирана и Израиля?

13 июня , когда началось ирано-израильское противостояние, министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин внимательно следит за тем, как развиваются события, призывая стороны избегать шагов, которые могут усугубить кризис. Линь Цзянь, замдиректора Департамента информации китайского МИДа сообщил, что Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании ситуации.

, когда началось ирано-израильское противостояние, министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин внимательно следит за тем, как развиваются события, призывая стороны избегать шагов, которые могут усугубить кризис. Линь Цзянь, замдиректора Департамента информации китайского МИДа сообщил, что Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании ситуации. 14 июня Шанхайская организация сотрудничества, куда входит Китай, выразила беспокойство в связи с эскалацией в регионе, при этом осудив действия Израиля, а также выразив соболезнования народу Ирана, тоже члена ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества, куда входит Китай, выразила беспокойство в связи с эскалацией в регионе, при этом осудив действия Израиля, а также выразив соболезнования народу Ирана, тоже члена ШОС. 16 июня Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, отметил, что Китай выступает за мирное урегулирование ядерного вопроса Ирана и будет продолжать прилагать усилия к разрешению текущего ирано-израильского конфликта.

Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, отметил, что Китай выступает за мирное урегулирование ядерного вопроса Ирана и будет продолжать прилагать усилия к разрешению текущего ирано-израильского конфликта. 17 июня на саммите ”Центральная Азия-Китай” в Астане, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай против любых действий, угрожающих суверенитету, безопасности и территориальной целостности стран.

Чего Иран ждет от Китая?

14 июня министр иностранных дел Китая созвонился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, выразив надежду, что международное сообщество призовёт Израиль прекратить военную операцию. Аракчи, в свою очередь, поблагодарил Китай за поддержку и выразил уверенность, что КНР сыграет важную роль в продвижении регионального мира и стабильности.

Какие отношения у Ирана и Китая?

Иран - партнёр Китая в ближневосточном регионе. Отношения между странами развиваются с 1970-х годов, а в последние годы они значительно укрепились. В марте 2021 года страны заключили соглашение о сотрудничестве сроком на 25 лет, которое предусматривает китайские инвестиции в иранскую экономику на сумму в $ 400 млрд.

В октябре 2024 года Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани провел личную встречу с президентом Ирана, Масудом Пезешкианом, на которой подчеркнул, что Иран для Китая - важный региональный союзник и хороший друг. В свою очередь Пезешкиан отметил, что Иран готов поддерживать Китай в борьбе с гегемонией и запугиванием. Иран и Китай сотрудничают в таких сферах, как:

энергетика

транспорт

инфраструктурное строительство

безопасность и оборона.

Китай покупает почти 90% иранской нефти, доход от которой составляет около 20% иранского бюджета. В свою очередь Тегеран получает от Китая компоненты для создания ракетного топлива, без которого существование баллистической программы Ирана было бы невозможно. Кроме того, Иран и Китай проводят совместные военные учения, в том числе с участием России, а также принимают участие в развитии международного транспортного коридора ”Север-Юг”.

Какие отношения у Китая и Израиля?

Дипломатические отношения между Китаем и Израилем были установлены в 1992 году. По состоянию на 2024 год Китай - главный экспортёр товаров в Израиль и третий импортер израильских товаров. Товарооборот между странами составляет почти $22 млрд, при этом на китайский импорт приходится более $19 млрд. Китай также один из инвесторов израильской экономики: средства Пекин вкладывает в основном в технологический сектор ближневосточного государства.

Однако отношения между Китаем и Израилем охладели после начала израильско-палестинского конфликта в октябре 2023 года. С самых первых дней противостояния Китай призывал мировое сообщество принять меры по решению палестинского вопроса и возобновлению мирного диалога между Израилем и Палестиной. Называя себя другом палестинского народа, Пекин отправляет гуманитарную помощь в Сектор Газа, надеется на мирное разрешение кризиса и поддерживает концепцию ”двух государств для двух народов”.

Несмотря на определенную напряженность из-за войны в Газе, Китай и Израиль остаются важными партнерами, Израиль - участвует в китайской инициативе ”Один пояс - один путь”, а в 2017 году стороны подписали соглашение о партнерстве в сфере технологий и инноваций.

Чем опасен конфликт между Ираном и Израилем для Китая?

И Иран, и Израиль - важные ближневосточные партнеры Китая, как в сфере торговли, так и в сфере инвестиций. Затяжной конфликт не выгоден КНР, в первую очередь, с экономической точки зрения. Иран нужен Пекину как торговый и стратегический партнёр, кроме того, Иран и Китай - члены ШОС и БРИКС, куда также входит и Россия. В свою очередь Израиль - важный партнёр Китая в сфере технологий и в целом глобальной дипломатии.

В случае полномасштабной войны или смены режима в Иране Китаю придется заново выстраивать структуру отношений, как с Тель-Авивом, так и с Тегераном, что займет немало времени и может привести как к серьезным финансовым убыткам, так и к снижению влияния КНР в регионе.

Чего хочет Китай от Ирана и Израиля?

Самый лучший вариант завершения конфликта между Ираном и Израилем для Китая - это подписание ядерной сделки. Соглашение, контролирующее ядерную программу Ирана, стало бы своего рода гарантом экономических и дипломатических интересов КНР в регионе. Между тем, пока речи ни о перемирии, ни о соглашении не идёт, Китай призывает своих граждан покинуть как Иран, так и Израиль.