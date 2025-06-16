Как израильские удары переформатировали протестный ландшафт в Иране

Михаил Богданов

Данные визуального мониторинга (геолокация, анализ видео, активность в мессенджерах) фиксируют резкое затишье протестов в Иране после 13 июня – начала масштабных ударов Израиля по ядерным, военным и инфраструктурным объектам. Надолго ли угроза войны перевесила внутренние противоречия?

Если в апреле-мае еженедельно документировалось 50-70 акций (экологические, социальные, экономические), то к 17 июня их число упало до единичных случаев.

© Фото: Taymaz Valley from Ottawa, Canada/Creative Commons Attribution 2.0

Исторический контекст: от «Женщина, жизнь, свобода» до военной тревоги

Протестный потенциал в Иране накапливался годами, и недавние выступления подтверждают эту тенденцию.

В 2022-2024 годах по всей стране заявило о себе движение «Женщина, жизнь, свобода» после гибели Махсы Амини. В тот же период отмечались регулярные экологические протесты из-за засухи (Хузестан) и экономические недовольства при 50% инфляции.

В марте 2025 года массовые забастовки под различными лозунгами, прежде всего, в защиту территориальной целостности, прошли в Курдистане, Хузестане, Западном Азербайджане.

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Июньский перелом: военные потери и социальная травма

Удары Израиля по Ирану кардинально изменили повестку.

Ликвидация командующего КСИР Хосейна Салами и начальника Генштаба Мохаммада Багери парализовала силовой блок. Гибель мирных жителей, разрушенные жилые кварталы в Тегеране и Исфахане вызвали волну гнева, направленную на Израиль и США. Сбитые F-35 и пленные пилоты стали инструментом пропаганды, демонстрирующим «стойкость режима».

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Трансформация протестного нарратива

Данные из соцсетей и мессенджеров показывают распад единого фронта недовольных. Заметна патриотическая консолидация общества. Часть бывших критиков власти (особенно молодежь) публикует фото с хештегами #СопротивлениеДо_Победы и #Нет_Войне, призывая к единству перед внешней угрозой. Набирают популярность визуальные маркеры: селфи на фоне разрушенных зданий, шарики цветов иранского флага в соцсетях.

Тем временем активисты в закрытых чатах призывают «не играть на руку пропаганде», но временно свернуть уличные акции из-за риска быть объявленными «пятой колонной». Ключевой аргумент:

Когда дом горит – не время спорить с архитектором

Другой тренд в иранских соцсетях можно охарактеризовать как радикальное непримирение. Некоторые группы (особенно в Курдистане) распространяют видео с лозунгами «Ни шаху, ни мулле!» Анализ геометок показывает их локализацию в приграничных селах.

© Фото: Alireza Vahabzadeh/Creative Commons Attribution 4.0

Затишье перед бурей?

Протестное движение в Иране сегодня поставлено на паузу. Системные причины протестов – экономические, социальные и политические проблемы – никуда не исчезли. Власти получили кратковременную передышку, но ее цена – зависимость от внешнего конфликта.