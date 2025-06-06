Почему Израиль бьет по нефтяному сердцу Ирана, и чем это опаснее ядерной программы?

Михаил Богданов

Израиль демонстрирует тревожную для Тегерана тактику. Вместо ставших привычными ударов по военным базам КСИР и ядерным объектам, израильские ракеты и дроны целенаправленно поражают нефтегазовую инфраструктуру. Эти удары могут нанести ущерб, превосходящий по стратегической опасности даже прямые атаки на святая святых – ядерную программу.

Традиционная мишень

Долгие годы фокусом израильской доктрины сдерживания Ирана была его ядерная программа. Объекты обогащения урана, центры исследований, пусковые установки – все это рассматривалось как главная угроза существованию еврейского государства. Удары по ним (или саботаж) наносились с целью замедлить или перекрыть путь Тегерана к потенциальной бомбе.

Почему эти объекты обладают критически важными характеристиками с точки зрения обороны Ирана?

Их отличает высокая защищенность. Ядерные объекты – наиболее укрепленные и охраняемые в стране. Они расположены под землей, защищены ПВО, окружены военными зонами. Их уничтожение требует колоссальных усилий и сопряжено с огромным риском провала или немедленного полномасштабного конфликта. Вопросы, связанные с ядерной программой, имеют для Израиля символическое и стратегическое значение. Атака на ядерную программу – прямой вызов идеологическому стержню исламской республики, его претензиям на региональное и технологическое лидерство. Атакующей стороне стоит учитывать потенциал восстановления. Даже при серьезных повреждениях ядерная инфраструктура, будучи приоритетом №1, получает практически неограниченные ресурсы на восстановление в кратчайшие сроки.

Ахиллесова пята Ирана

Удары последних дней сфокусированы еще и на энергетической инфраструктуре. Атакам подвергся нефтеперерабатывающий завод в Тегеране. На крупнейшем месторождении Ирана — «Южный Парс» — приостановили добычу из-за атак Израиля. Показательно, что Израиль бьет по новейшим объектам по сжижению природного газа (СПГ) на южном побережье.

Почему такие удары опаснее для Ирана?

Нефть и газ – основа экономики Ирана. До 30% госбюджета, 80% экспортных доходов, источник валюты для импорта продовольствия и товаров первой необходимости, финансирования прокси-групп и силовых структур. Парализация экспорта даже на несколько недель обрушит курс риала, вызовет дефицит, гиперинфляцию и ударит по каждому иранцу. В отличие от компактных и хорошо защищенных ядерных объектов, нефтегазовый комплекс Ирана – гигантская, протяженная сеть: тысячи километров трубопроводов, десятки терминалов, заводов и платформ. Защитить все физически невозможно. Один точный удар по ключевому узлу (например, компрессорной станции) может остановить поток на месяцы. Современные НПЗ, особенно заводы СПГ –высокотехнологичные комплексы. Заменить разрушенное импортное оборудование под санкциями – задача на годы, а не месяцы. Повреждение глубоководных экспортных терминалов требует сложнейшего ремонта. Наконец, сбои в поставках нефтепродуктов внутри страны мгновенно вызывают очереди на заправках, рост цен на бензин и транспорт, перебои с электричеством (многие ТЭЦ работают на газе). Это напрямую бьет по благосостоянию и терпению обычных граждан, чье благосостояние и так подорвано годами экономических трудностей. Иран использует поставки дешевых нефтепродуктов и газа как инструмент влияния на соседей (Ирак, Сирия, Ливан). Удар по экспортным мощностям лишает Тегеран этого важного рычага.

Стратегический сдвиг

Аналитики видят в новой израильской тактике несколько целей.

«Умное» сдерживание. Показать Тегерану, что Израиль может нанести неприемлемый ущерб, не переходя красную черту ядерного конфликта и не вызывая немедленного полномасштабного регионального пожара. Удары по экономике – более «приемлемый» с точки зрения эскалации, но крайне болезненный для Ирана инструмент. Давление на население. Подорвать легитимность власти, показав ее неспособность защитить базовые экономические интересы граждан. Спровоцировать внутренние волнения. Ослабление прокси. Лишить КСИР и Корпус стражей революции (КСИР) валютных поступлений, напрямую финансирующих «Хезболлу», хуситов и другие группы, тем самым ослабить иранское влияние в регионе косвенно. Международный сигнал. Продемонстрировать союзникам и противникам, что Израиль обладает разведывательными данными и возможностями для точечных ударов по самым защищенным объектам Ирана, и готов их использовать.

Опасная грань

Опасность новой стратегии в ее непредсказуемых последствиях. Удары по экономике ставят Тегеран перед сложной дилеммой. Полномасштабный ответ (прямая атака на Израиль) чреват катастрофой. Но и бездействие подрывает образ сильного, несгибаемого политического порядка внутри страны и его репутацию сдерживающей силы в регионе. Это может подтолкнуть Иран к более асимметричным, но не менее опасным действиям через прокси или в киберпространстве, либо к отчаянным шагам по ускорению ядерной программы как единственной гарантии выживания.