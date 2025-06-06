Почему Израиль бьет по нефтяному сердцу Ирана, и чем это опаснее ядерной программы?

Традиционная мишень
Долгие годы фокусом израильской доктрины сдерживания Ирана была его ядерная программа. Объекты обогащения урана, центры исследований, пусковые установки – все это рассматривалось как главная угроза существованию еврейского государства. Удары по ним (или саботаж) наносились с целью замедлить или перекрыть путь Тегерана к потенциальной бомбе.
Почему эти объекты обладают критически важными характеристиками с точки зрения обороны Ирана?
- Их отличает высокая защищенность. Ядерные объекты – наиболее укрепленные и охраняемые в стране. Они расположены под землей, защищены ПВО, окружены военными зонами. Их уничтожение требует колоссальных усилий и сопряжено с огромным риском провала или немедленного полномасштабного конфликта.
- Вопросы, связанные с ядерной программой, имеют для Израиля символическое и стратегическое значение. Атака на ядерную программу – прямой вызов идеологическому стержню исламской республики, его претензиям на региональное и технологическое лидерство.
- Атакующей стороне стоит учитывать потенциал восстановления. Даже при серьезных повреждениях ядерная инфраструктура, будучи приоритетом №1, получает практически неограниченные ресурсы на восстановление в кратчайшие сроки.
Ахиллесова пята Ирана
Удары последних дней сфокусированы еще и на энергетической инфраструктуре. Атакам подвергся нефтеперерабатывающий завод в Тегеране. На крупнейшем месторождении Ирана — «Южный Парс» — приостановили добычу из-за атак Израиля. Показательно, что Израиль бьет по новейшим объектам по сжижению природного газа (СПГ) на южном побережье.
Почему такие удары опаснее для Ирана?
- Нефть и газ – основа экономики Ирана. До 30% госбюджета, 80% экспортных доходов, источник валюты для импорта продовольствия и товаров первой необходимости, финансирования прокси-групп и силовых структур. Парализация экспорта даже на несколько недель обрушит курс риала, вызовет дефицит, гиперинфляцию и ударит по каждому иранцу.
- В отличие от компактных и хорошо защищенных ядерных объектов, нефтегазовый комплекс Ирана – гигантская, протяженная сеть: тысячи километров трубопроводов, десятки терминалов, заводов и платформ. Защитить все физически невозможно. Один точный удар по ключевому узлу (например, компрессорной станции) может остановить поток на месяцы.
- Современные НПЗ, особенно заводы СПГ –высокотехнологичные комплексы. Заменить разрушенное импортное оборудование под санкциями – задача на годы, а не месяцы. Повреждение глубоководных экспортных терминалов требует сложнейшего ремонта.
- Наконец, сбои в поставках нефтепродуктов внутри страны мгновенно вызывают очереди на заправках, рост цен на бензин и транспорт, перебои с электричеством (многие ТЭЦ работают на газе). Это напрямую бьет по благосостоянию и терпению обычных граждан, чье благосостояние и так подорвано годами экономических трудностей.
- Иран использует поставки дешевых нефтепродуктов и газа как инструмент влияния на соседей (Ирак, Сирия, Ливан). Удар по экспортным мощностям лишает Тегеран этого важного рычага.
Стратегический сдвиг
Аналитики видят в новой израильской тактике несколько целей.
- «Умное» сдерживание. Показать Тегерану, что Израиль может нанести неприемлемый ущерб, не переходя красную черту ядерного конфликта и не вызывая немедленного полномасштабного регионального пожара. Удары по экономике – более «приемлемый» с точки зрения эскалации, но крайне болезненный для Ирана инструмент.
- Давление на население. Подорвать легитимность власти, показав ее неспособность защитить базовые экономические интересы граждан. Спровоцировать внутренние волнения.
- Ослабление прокси. Лишить КСИР и Корпус стражей революции (КСИР) валютных поступлений, напрямую финансирующих «Хезболлу», хуситов и другие группы, тем самым ослабить иранское влияние в регионе косвенно.
- Международный сигнал. Продемонстрировать союзникам и противникам, что Израиль обладает разведывательными данными и возможностями для точечных ударов по самым защищенным объектам Ирана, и готов их использовать.
Опасная грань
Опасность новой стратегии в ее непредсказуемых последствиях. Удары по экономике ставят Тегеран перед сложной дилеммой. Полномасштабный ответ (прямая атака на Израиль) чреват катастрофой. Но и бездействие подрывает образ сильного, несгибаемого политического порядка внутри страны и его репутацию сдерживающей силы в регионе. Это может подтолкнуть Иран к более асимметричным, но не менее опасным действиям через прокси или в киберпространстве, либо к отчаянным шагам по ускорению ядерной программы как единственной гарантии выживания.