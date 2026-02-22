Вторая неделя поста: что можно есть, когда поминать усопших, какие молитвы читать

Святая Четыредесятница, как называют шесть недель поста до Страстной недели уже началась: первая неделя заканчивается 1 марта, а вторая начинается на следующий день. Что можно есть во вторую седмицу Великого поста, какие богослужения проходят в церкви и когда поминать умерших - рассказываем в нашем материале.

Когда будет вторая неделя поста?

В 2026 году вторая неделя поста перед Пасхой начинается 2 марта и завершается 8 числа. Эта неделя или седмица, как принято называть 7-дневный временной отрезок по церковным правилам, достаточно простая с точки зрения пищевых запретов, однако не менее важная, чем другие недели Четыредесятницы.

В чем суть второй седмицы поста?

Вторая седмица позволяет верующим немного передохнуть после первой, в которую начался пост. В это время нет строгих пищевых запретов, как например, в Чистый понедельник (первый день поста), когда правилами предписывается полное воздержание от пищи, а богослужения этой недели объясняют важность поста с духовной точки зрения. В эти семь дней верующие стараются понять для себя, зачем они держат пост и какую пользу он им приносит.

Что можно есть во вторую неделю поста?

Есть два вида пищевых запретов на время поста: одни касаются мирян, то есть простых верующих, другие - монахов и тех, кто готов придерживаться строгого поста. Более строгий пост на второй седмице предусматривает:

сухоядение (употребление продуктов без термической обработки) в понедельник, среду и пятницу;

употребление горячей пищи без растительного масла во вторник и четверг;

употребление пищи, приготовленной с растительным маслом в субботу и воскресенье.

Пост для мирян предусматривает:

отказ от мяса и молочных продуктов;

отказ от рыбы;

отказ от спиртного.

Что делают во Вторую неделю поста?

Во вторую седмицу поста читают молитвы, обращаются к Богу за помощью в укреплении силы духа, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, стараются практиковать христианские добродетели, предусматривающие отказ от греховных помыслов и деяний. Из молитв можно читать молитвы о покаянии, прощении грехов и любые другие, в том числе благодарственные.

Когда можно причащаться на второй неделе поста?

В среду и пятницу на второй неделе Великого поста служится Литургия Преждеосвященных Даров. Во время этой службы можно причаститься Дарами (хлебом и вином), которые были освящены на Литургии, совершенной до поста. Обычно Литургия Преждеосвященных Даров совершается утром и длится примерно два часа.

Первая родительская суббота Великого поста

Первая поминальная суббота Великого поста - это 7 марта. В церквях и храмах проходит требная заупокойная служба. За день до нее в церковных лавках можно оставить записку с именами тех (в родительном падеже), кого вы хотите, чтобы служители помянули во время богослужения. В субботу можно принести в церковь на особый поминальный стол - канун - постные продукты.

Второе воскресенье Великого поста

Второе воскресенье или неделя поста, как его называют по-церковному, День памяти Святителя Григория Паламы. В 2026 году этот день выпадает на 8 марта. Григорий Палама, христианский богослов XIII-XIV веков, автор учения о благодатном Свете, говорил о возможности общения с Господом через Божественную энергию. Богослов, утверждавший, что человек может сиять как Бог посредством поста и молитвы, автор Иисусовой молитвы, которую знают все верующие:

Господи Иисусе Христе, Сын Божий помилуй мя

Еще одно название второго воскресения поста - Неделя Светотворных постов. Оно связно с учением Паламы о Божественном свете.

Можно ли начать пост со второй недели?

Великий пост можно начать, в том числе и со второй недели. Главное, чтобы желание поститься было искренним, а не навязанным, а процесс приносил радость и умиротворение.