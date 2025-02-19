Великий пост 2026: сколько продлится, правила, что можно и нельзя делать?

Когда Великий пост в 2026 году?
Установленный православной церковью Великий пост в 2026 году начинается относительно рано, 23 февраля, и продлится он до 11 апреля включительно. Окончание поста наступает перед праздником Пасхи, самым главным в христианстве: именно поэтому пост называют Великим. В народе первый день семинедельного поста называется Чистый понедельник, поскольку раньше в него было принято ходить в баню и смывать с себя все грехи. Последний день поста (в этом году 11 апреля) носит название Великая или Страстная суббота, в неё вспоминают как Иисус Христос после смерти сошел в ад.
Как появился Великий пост?
История Великого поста началась в эпоху раннего христианства, в III-IV веках, когда пасхальный пост длительностью в 40 дней был адаптирован в качестве подготовки для людей, которые собирались принять новую веру - пройти таинство крещения. Со временем практика поста распространилась на всех христиан. В церковном уставе время Великого поста было закреплено примерно в V веке. Длительность в 40 дней была установлена в память о времени, которое Христос провёл в пустыне, еще 8 дней поста охватывают Вербное воскресенье и Страстную неделю - в память о важнейших событиях из жизни Спасителя.
В чем суть Великого поста?
48-дневный пост накануне Воскресения Христова нужен, чтобы переосмыслить своё существование и по-новому взглянуть на жизнь, отказавшись от привычного образа действий и мыслей. Смысл поста в том, чтобы понять и принять саму суть христианства, которая заключается в любви и всепрощении.
Правила Великого поста
У Великого поста как времени осознания и духовного роста есть свои правила, достаточно простые, но вместе с тем требующие определённой дисциплины ума и тела. Одни правила накладывают запреты на потребление определенных продуктов питания и некоторые виды деятельности, другие призывают к усердию в молитве и милосердию:
- пищу с содержанием животного белка, в том числе молочные продукты есть постящимся нельзя с первого по последний день поста;
- алкоголь в течение 48 дней до Пасхи пить нельзя;
- время поста - это время молитвы, общения с Богом, откровенного признания своих ошибок и покаяния;
- сострадание к ближним и оказание помощи тем, кто нуждается, желательное предписание пасхального поста;
- в пост не стоит ругаться, проявлять недоброжелательность, сплетничать и осуждать других людей;
- церковь рекомендует на время поста отказаться от чрезмерных увеселений;
Главное правило соблюдения Великого поста не вредить себе и окружающим, не принуждать и не навязывать свою точку зрения. При принятии решения поститься, в первую очередь, нужно понимать, зачем вы это делаете и быть искренним в своих побуждениях.
Что едят в Великий пост?
Пост для мирян менее строгий, чем для монахов, у которых есть и дни сухоядения, и дни, когда не едят вообще. Для обычных людей питание в Великий пост ограничено преимущественно продуктами растительного происхождения без строгих правил в отношении их приготовления и употребления.
- Мясо любого вида, яйца, молочные продукты, в том числе сыр и молоко, а также рыбу есть нельзя.
- При этом морепродукты, включая мидии, креветки, кальмары, а также производных из них, в том числе крабовые палочки, кушать можно.
- Сливочное масло для приготовления пищи в дни поста заменяют растительным.
- Кофе и чай в 7 недель поста перед Пасхой можно, поскольку это продукты растительного происхождения.
- Сахар, а также сладкое, в котором нет белков животного происхождения (обычно это указывается в составе), в пост есть можно.
Держать пищевую часть Великого поста будет несложно, если заранее придумать меню на неделю. Животные белки (протеины) можно заменить на растительные, в том числе грибы, бобовые и орехи.
Что можно и нельзя делать в Великий пост?
- Великий пост - время духовного роста, усердной молитвы и осознания сути учения Иисуса Христа, при этом бытовых запретов на этот период нет: в дни поста можно и работать, и стричься, и делать уборку.
- Поминать умерших близких в это время тоже разрешено. Более того, для этого отведены три Родительские субботы: 7,14 и 21 марта.
- Играть свадьбу в Великий пост можно, однако таинство Венчания провести не получится, поскольку в это время оно церковью не совершается.
- Причащаться в в дни поста можно по средам, пятницам и в выходные дни, когда в храмах совершается литургия.
- В Великий пост крестят в любой день по предварительной договорённости со служителями церкви.
Какие праздники выпадают на Великий пост?
На дни поста приходится несколько важных православных праздников:
- Лазарева суббота - 4 апреля. В этот день помимо прочих продуктов разрешается рыбная икра.
- Вербное воскресенье - 5 апреля. Этот день - единственный за весь Великий пост-2026, когда можно есть рыбу.
- Благовещение - 7 апреля. Поскольку в этом году двунадесятый праздник выпадает на Страстную седмицу (неделю в церковной терминологии), рыбу в него есть нельзя.
Как подготовиться к Великому посту?
Хотя Великий пост - желательная практика для всех верующих православных, держит его каждый на своё усмотрение и в зависимости от состояния здоровья. Чтобы подготовиться к посту, можно заранее:
- придумать меню на неделю;
- рассказать близким о том, что вы собираетесь держать пост;
- если что-то непонятно, проконсультироваться со служителем церкви/духовником;
- если вы в первый раз держите пост, начинаете с нескольких дней или недели, чтобы понять, как адаптируется организм.