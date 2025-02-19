Великий пост 2026: сколько продлится, правила, что можно и нельзя делать?

23 февраля начинается Великий пост, который продлится 48 дней. Для верующих это время раздумий, духовного очищения и возможность стать ближе к Богу. В чем суть Великого поста, как его держать, что и когда можно есть и что нельзя делать?

Когда Великий пост в 2026 году?

Установленный православной церковью Великий пост в 2026 году начинается относительно рано, 23 февраля, и продлится он до 11 апреля включительно. Окончание поста наступает перед праздником Пасхи, самым главным в христианстве: именно поэтому пост называют Великим. В народе первый день семинедельного поста называется Чистый понедельник, поскольку раньше в него было принято ходить в баню и смывать с себя все грехи. Последний день поста (в этом году 11 апреля) носит название Великая или Страстная суббота, в неё вспоминают как Иисус Христос после смерти сошел в ад.

Как появился Великий пост?

История Великого поста началась в эпоху раннего христианства, в III-IV веках, когда пасхальный пост длительностью в 40 дней был адаптирован в качестве подготовки для людей, которые собирались принять новую веру - пройти таинство крещения. Со временем практика поста распространилась на всех христиан. В церковном уставе время Великого поста было закреплено примерно в V веке. Длительность в 40 дней была установлена в память о времени, которое Христос провёл в пустыне, еще 8 дней поста охватывают Вербное воскресенье и Страстную неделю - в память о важнейших событиях из жизни Спасителя.

В чем суть Великого поста?

48-дневный пост накануне Воскресения Христова нужен, чтобы переосмыслить своё существование и по-новому взглянуть на жизнь, отказавшись от привычного образа действий и мыслей. Смысл поста в том, чтобы понять и принять саму суть христианства, которая заключается в любви и всепрощении.

Правила Великого поста

У Великого поста как времени осознания и духовного роста есть свои правила, достаточно простые, но вместе с тем требующие определённой дисциплины ума и тела. Одни правила накладывают запреты на потребление определенных продуктов питания и некоторые виды деятельности, другие призывают к усердию в молитве и милосердию:

пищу с содержанием животного белка, в том числе молочные продукты есть постящимся нельзя с первого по последний день поста;

алкоголь в течение 48 дней до Пасхи пить нельзя;

время поста - это время молитвы, общения с Богом, откровенного признания своих ошибок и покаяния;

сострадание к ближним и оказание помощи тем, кто нуждается, желательное предписание пасхального поста;

в пост не стоит ругаться, проявлять недоброжелательность, сплетничать и осуждать других людей;

церковь рекомендует на время поста отказаться от чрезмерных увеселений;

Главное правило соблюдения Великого поста не вредить себе и окружающим, не принуждать и не навязывать свою точку зрения. При принятии решения поститься, в первую очередь, нужно понимать, зачем вы это делаете и быть искренним в своих побуждениях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что едят в Великий пост?

Пост для мирян менее строгий, чем для монахов, у которых есть и дни сухоядения, и дни, когда не едят вообще. Для обычных людей питание в Великий пост ограничено преимущественно продуктами растительного происхождения без строгих правил в отношении их приготовления и употребления.

Мясо любого вида, яйца, молочные продукты, в том числе сыр и молоко, а также рыбу есть нельзя.

При этом морепродукты, включая мидии, креветки, кальмары, а также производных из них, в том числе крабовые палочки, кушать можно.

Сливочное масло для приготовления пищи в дни поста заменяют растительным.

Кофе и чай в 7 недель поста перед Пасхой можно, поскольку это продукты растительного происхождения.

Сахар, а также сладкое, в котором нет белков животного происхождения (обычно это указывается в составе), в пост есть можно.

Держать пищевую часть Великого поста будет несложно, если заранее придумать меню на неделю. Животные белки (протеины) можно заменить на растительные, в том числе грибы, бобовые и орехи.

Что можно и нельзя делать в Великий пост?

Великий пост - время духовного роста, усердной молитвы и осознания сути учения Иисуса Христа, при этом бытовых запретов на этот период нет: в дни поста можно и работать, и стричься, и делать уборку.

Поминать умерших близких в это время тоже разрешено. Более того, для этого отведены три Родительские субботы: 7,14 и 21 марта.

Играть свадьбу в Великий пост можно, однако таинство Венчания провести не получится, поскольку в это время оно церковью не совершается.

Причащаться в в дни поста можно по средам, пятницам и в выходные дни, когда в храмах совершается литургия.

В Великий пост крестят в любой день по предварительной договорённости со служителями церкви.

Какие праздники выпадают на Великий пост?

На дни поста приходится несколько важных православных праздников:

Лазарева суббота - 4 апреля. В этот день помимо прочих продуктов разрешается рыбная икра.

- 4 апреля. В этот день помимо прочих продуктов разрешается рыбная икра. Вербное воскресенье - 5 апреля. Этот день - единственный за весь Великий пост-2026, когда можно есть рыбу.

- 5 апреля. Этот день - единственный за весь Великий пост-2026, когда можно есть рыбу. Благовещение - 7 апреля. Поскольку в этом году двунадесятый праздник выпадает на Страстную седмицу (неделю в церковной терминологии), рыбу в него есть нельзя.

Как подготовиться к Великому посту?

Хотя Великий пост - желательная практика для всех верующих православных, держит его каждый на своё усмотрение и в зависимости от состояния здоровья. Чтобы подготовиться к посту, можно заранее: