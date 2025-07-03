Возвращение из Ирана: долгая дорога домой афганских беженцев

Михаил Богданов

На ирано-афганской границе разворачивается масштабная и эмоциональная драма возвращения. За последний год в Афганистан хлынул поток нелегальных мигрантов из Ирана. Это люди, в большинстве своем прожившие в Иране десятилетия, для которых обратный путь стал неизбежностью.

Волны исхода

История афганской миграции в Иран глубока и трагична. Она прошла три основные волны:

С началом гражданской войны в Афганистане в конце 1970-х. В ходе советской кампании в 1979-1989 годов. Самая крупная, связана с приходом к власти «Талибана» в 2021-ом. Только в первый год их правления, по официальной статистике, через восточные границы Ирана перешло около 1,6 млн афганцев.

Историческая, культурная и географическая близость сделали Иран убежищем. Согласно последним данным МВД ИРИ, до начала нынешней кампании по депортации, в стране проживало около 8 млн афганцев, из которых 2 млн - нелегально. В восточной провинции Хорасан-Резави этот показатель достигал 800 тысяч. Однако текущая ситуация уже значительно изменила картину.

Беженцы – проблема для Ирана

Массовое присутствие беженцев создало серьезные проблемы для Ирана: давление на жилищный фонд, системы здравоохранения и образования, конкуренция на рынке труда, социальные трения и вопросы безопасности. Упорядочивание статуса иностранцев было ключевым предвыборным обещанием администрации президента Масуда Пезешкиана, и последние события показывают решимость властей. Важным шагом стало аннулирование с 22 июня «листов переписи», выданных более чем 2 млн афганцев. Изначально владельцам дали срок до 6 июля для выезда, который позже был продлен еще на два месяца.

Ворота возвращения

Статистика возвращения говорит о масштабах происходящего. Амиролла Шамгадри, заместитель губернатора Хорасана-Резави по безопасности:

С начала этого года через погранпункт Догхарун выехало более 500 тыс. нелегальных афганских граждан, из которых 190 тыс. были жителями Хорасана-Резави

Около 67% выезжает через Догхарун, остальные – через пограничные переходы провинций Систан и Белуджистан и Южный Хорасан. Пик пришелся на 4 июля – 26 тыс. человек за день, причем 16 тыс. были отправлены на границу напрямую, минуя лагеря. Интересно, что 80% выехавших из Хорасана были «самоидентифицировавшимися» (добровольно явившимися), в то время как по стране этот показатель составил 55%.

Джафар Сайидабади, глава Управления по делам иностранцев и мигрантов Хорасана-Резави:

После реализации плана по определению статуса держателей листов переписи мы наблюдали массовое прибытие самоидентифицировавшихся лиц в лагеря Хорасана-Резави

В провинции работает два лагеря: в Сефидсанге (Фариман), куда направляют людей из 11 провинций, и в Хасан-Абаде (Шандиз), предназначенный именно для самоидентифицировавшихся, откуда их затем перевозят на Догхарун.

Надежда, страх и благодарность

У границы смешиваются эмоции. Надежда на возвращение домой соседствует со страхом перед неясным будущим. Особенно тяжело молодым, родившимся и выросшим в Иране.

Ханане 15 лет. Родившаяся в Иране и учившаяся в школе на окраине Мешхеда, она никогда не видела Афганистан. В последние минуты перед отъездом она говорит:

Я навсегда в долгу перед Ираном и его народом. У меня есть очень хорошие иранские друзья, которые никогда не смотрели на меня как на чужую. Наша культура и культура иранцев очень близки, поэтому я не боюсь тоски по дому в Афганистане. Но, учитывая ограничения «Талибана» на образование для девочек, я беспокоюсь о своей учебе.

Молодой мужчина, несущий чемоданы своей семьи, философски замечает:

У любого гостя есть последний день. Мы были гостями иранцев много лет, и могу честно сказать, они были прекрасными хозяевами. Но теперь пришло время вернуться в свою страну.

Женщина с детьми делится:

Я прожила в Иране 12 лет, мои дети родились здесь. Я благодарна Богу, что у всех них остались хорошие воспоминания об Иране и иранцах. И теперь, когда мы возвращаемся в свою страну, надеемся, что сможем всем вместе наладить жизнь там, чтобы нам больше не пришлось покидать родину».

Обратная сторона проблемы

Массовый выезд нелегальных мигрантов уже приносит изменения в жизнь иранцев, особенно в регионах с высокой концентрацией афганцев. Житель района Тус в Мешхеде рассказывает:

С начала реализации плана по выдворению нелегальных иностранцев район, где я живу, явно опустел. Даже очереди в пекарнях стали намного короче. За этот короткий период с начала высылки цена на аренду жилья на окраинах города значительно снизилась.

Жительница района Раджаи в Мешхеде

В этом году, в отличие от прошлых лет, у меня вообще не было проблем с записью детей в школу. Почти все школы в районе имеют свободные места. Я даже не знала, что нелегальных иностранцев высылают, но рада, что вижу последствия этого в своей жизни.

Десятилетиями Иран разделял тяготы с Афганистаном и его народом. Власти говорят, что цель нынешних мер – не изгнание афганского народа, а наведение порядка в статусе пребывания иностранцев и противодействие незаконной миграции – практика, обычная во всем мире и поддерживаемая даже афганской элитой. Дорога через Догхарун – не просто путь домой для сотен тысяч. Это сложная глава в долгой истории двух соседних народов; глава, написанная цифрами статистики, государственной волей и личными историями.