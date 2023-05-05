Война в Судане: чем закончится битва за ресурсы?

Гражданская война в Судане, продолжающаяся уже третий год, трансформировалась из борьбы за политическую власть в сложный многомерный конфликт, где контроль над природными ресурсами становится ключевым фактором выживания противоборствующих сторон. Противостояние между вооруженными силами Судана и силами быстрого реагирования привело к одному из крупнейших в мире гуманитарных кризисов, поставив под вопрос существование единого суданского государства.
Из-за чего началась война в Судане?
За внешним политическим противостоянием между генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, возглавляющим вооруженные силы Судана (ВСС), и генералом Мохаммедом Хамданом Дагало, командиром сил быстрого реагирования (СБР), скрывается жестокая борьба за контроль над ключевыми экономическими активами страны. Конфликт, начавшийся в апреле 2023 года, стремительно перерос в тотальную войну, где ресурсы стали средством обеспечения боеспособности и расширения влияния.
Что такое силы быстрого реагирования Судана?
Силы быстрого реагирования (СБР) - это суданская военизированная группировка. СБР ведут свою историю от группировки “Джанджавид”, созданной при бывшем президенте Судана Омаре аль-Башире для подавления восстания в Дарфуре. В 2013 году аль-Башир формализовал их статус как ССБ, а в 2017 году наделил их правами независимой силы безопасности. Под командованием Мохаммеда Дагало СБР превратились в ключевого участника третьей гражданской войны.
Кто сейчас контролирует Судан?
К концу 2025 года конфликт привел к фактическому разделению страны на зоны влияния с неустойчивой линией фронта:
- Согласно последним оценкам, к ноябрю 2025 года Сухопутные войска Судана сохраняют контроль над стратегически важными восточными и северными регионами страны, включая столицу Хартум, ключевые города вдоль Нила и порт Порт-Судан на Красном море. Этот контроль обеспечивает доступ к международной торговле;
- Силы быстрого реагирования консолидировали свою власть в обширных западных регионах - Дарфуре и Кордофане. Еще до взятия Эль-Фашира в конце октября и установления контроля над большинством административных центров Дарфура, СБР создали параллельные органы власти и заявили весной о формировании собственного "Правительства мира и единства".
Кто контролирует ресурсы Судана?
Три ведущие отрасли в Судане - это добыча нефти и золота, а также сельское хозяйство.
Нефтяной сектор
Несмотря на отделение Южного Судана в 2011 году, лишившего Судан 75% запасов нефти, оставшиеся месторождения продолжают играть важную роль для страны. Но в результате конфликта нефтяной сектор значительно пострадал. С 2023 по 2025 год добыча упала с 70 тысяч баррелей в день до примерно 35 тысяч баррелей в день из-за повреждения инфраструктуры и проблем с безопасностью. Большинство нефтяных месторождений в Южном Кордофане и близ границы с Южным Суданом в настоящее время контролируются СБР, тогда как перерабатывающие мощности (НПЗ в Порт-Судане и Хартуме) и экспортная инфраструктура остаются под контролем армии.
Золотодобывающая отрасль
Судан обладает третьими по величине запасами золота в Африке после Ганы и ЮАР. ВС Судана сохраняют влияние над большей частью месторождений в восточных регионах. СБР установили контроль над месторождениями в центре и на юго-западе страны. Незаконный трафик золота через соседние страны стал основным источником финансирования для группировки.
Сельское хозяйство
До войны сельское хозяйство составляло около 30% ВВП Судана и обеспечивало занятость почти 80% населения. Конфликт разрушил эту отрасль: посевные площади сократились на 45% по сравнению с довоенным периодом. Контроль над сельскохозяйственными ресурсами разделен: ВСС доминируют в организованном секторе пахотных земель междуречья Белого и Голубого Нила, тогда как СБР установили контроль над обширными пастбищами и рынками в Дарфуре и Кордофане.
Каковы последствия конфликта в Судане?
Гуманитарные последствия войны достигли катастрофических масштабов. По информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, гражданская война в Судане стала причиной крупнейшего в мире кризиса с перемещением населения: более 12 млн человек покинули свои дома, из которых более 2,5 млн бежали в соседние страны.
Всемирная продовольственная программа сообщает, что 17,7 миллионов человек в Судане сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, при этом в некоторых регионах Дарфура и Кордофана условия наиболее критические. Система здравоохранения находится на грани коллапса: разрушено более 70% медицинских учреждений в зонах активных боевых действий. Экономика Судана сократилась более чем на 45% с начала конфликта.
Какую роль в Судане играют международные акторы?
- Египет традиционно поддерживает ВСС, рассматривая стабильность в Судане как вопрос национальной безопасности, особенно в контексте использования водных ресурсов Нила;
- ОАЭ неоднократно обвинялись армией Судана в поддержке СБР, в том числе в поставках оружия через третьи страны, что официально отрицается Абу-Даби;
- Саудовская Аравия пытается балансировать, поддерживая политический процесс, но одновременно защищая свои инвестиции в сельскохозяйственный сектор Судана
- США и западные страны ввели санкции против лидеров обеих сторон, но их влияние ограничено конкуренцией с другими внешними игроками;
- ООН и Африканский союз предпринимают дипломатические усилия, но их эффективность ограничена разногласиями между постоянными членами Совета Безопасности ООН;
- Многие международные организации приостановили программы помощи Судану из-за обострения вооруженного конфликта.
Каковы перспективы урегулирования конфликта в Судане?
К ноябрю 2025 года перспективы всеобъемлющего политического урегулирования остаются крайне туманными. Попытки медиации под эгидой Межправительственного органа по развитию, Саудовской Аравии и США не принесли существенных результатов. Обе стороны демонстрируют готовность к продолжительной войне на истощение, полагаясь на доступ к ресурсам для финансирования боевых действий.
Наиболее вероятным сценарием на ближайшую перспективу остается дальнейшая фрагментация страны с возможным оформлением двух отдельных администраций. В долгосрочной перспективе устойчивое урегулирование потребует не только политического компромисса между воюющими сторонами, но и создания инклюзивного механизма распределения ресурсов, учитывающего интересы всех регионов и этнических групп Судана.