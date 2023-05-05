Война в Судане: чем закончится битва за ресурсы?

Расскажем, из-за чего началась война в Судане, что такое силы быстрого реагирования Судана, кто сейчас контролирует территорию и ресурсы Судана, каковы последствия конфликта в Судане, какова роль международных акторов и перспективы урегулирования конфликта в Судане.

Гражданская война в Судане, продолжающаяся уже третий год, трансформировалась из борьбы за политическую власть в сложный многомерный конфликт, где контроль над природными ресурсами становится ключевым фактором выживания противоборствующих сторон. Противостояние между вооруженными силами Судана и силами быстрого реагирования привело к одному из крупнейших в мире гуманитарных кризисов, поставив под вопрос существование единого суданского государства.

Из-за чего началась война в Судане?

За внешним политическим противостоянием между генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, возглавляющим вооруженные силы Судана (ВСС), и генералом Мохаммедом Хамданом Дагало, командиром сил быстрого реагирования (СБР), скрывается жестокая борьба за контроль над ключевыми экономическими активами страны. Конфликт, начавшийся в апреле 2023 года, стремительно перерос в тотальную войну, где ресурсы стали средством обеспечения боеспособности и расширения влияния.

Что такое силы быстрого реагирования Судана?

Силы быстрого реагирования (СБР) - это суданская военизированная группировка. СБР ведут свою историю от группировки “Джанджавид”, созданной при бывшем президенте Судана Омаре аль-Башире для подавления восстания в Дарфуре. В 2013 году аль-Башир формализовал их статус как ССБ, а в 2017 году наделил их правами независимой силы безопасности. Под командованием Мохаммеда Дагало СБР превратились в ключевого участника третьей гражданской войны.

Кто сейчас контролирует Судан?

К концу 2025 года конфликт привел к фактическому разделению страны на зоны влияния с неустойчивой линией фронта:

Согласно последним оценкам, к ноябрю 2025 года Сухопутные войска Судана сохраняют контроль над стратегически важными восточными и северными регионами страны, включая столицу Хартум, ключевые города вдоль Нила и порт Порт-Судан на Красном море. Этот контроль обеспечивает доступ к международной торговле;

Силы быстрого реагирования консолидировали свою власть в обширных западных регионах - Дарфуре и Кордофане. Еще до взятия Эль-Фашира в конце октября и установления контроля над большинством административных центров Дарфура, СБР создали параллельные органы власти и заявили весной о формировании собственного "Правительства мира и единства".

Кто контролирует ресурсы Судана?

Три ведущие отрасли в Судане - это добыча нефти и золота, а также сельское хозяйство.

Нефтяной сектор

Несмотря на отделение Южного Судана в 2011 году, лишившего Судан 75% запасов нефти, оставшиеся месторождения продолжают играть важную роль для страны. Но в результате конфликта нефтяной сектор значительно пострадал. С 2023 по 2025 год добыча упала с 70 тысяч баррелей в день до примерно 35 тысяч баррелей в день из-за повреждения инфраструктуры и проблем с безопасностью. Большинство нефтяных месторождений в Южном Кордофане и близ границы с Южным Суданом в настоящее время контролируются СБР, тогда как перерабатывающие мощности (НПЗ в Порт-Судане и Хартуме) и экспортная инфраструктура остаются под контролем армии.

Золотодобывающая отрасль

Судан обладает третьими по величине запасами золота в Африке после Ганы и ЮАР. ВС Судана сохраняют влияние над большей частью месторождений в восточных регионах. СБР установили контроль над месторождениями в центре и на юго-западе страны. Незаконный трафик золота через соседние страны стал основным источником финансирования для группировки.

Сельское хозяйство

До войны сельское хозяйство составляло около 30% ВВП Судана и обеспечивало занятость почти 80% населения. Конфликт разрушил эту отрасль: посевные площади сократились на 45% по сравнению с довоенным периодом. Контроль над сельскохозяйственными ресурсами разделен: ВСС доминируют в организованном секторе пахотных земель междуречья Белого и Голубого Нила, тогда как СБР установили контроль над обширными пастбищами и рынками в Дарфуре и Кордофане.

Каковы последствия конфликта в Судане?

Гуманитарные последствия войны достигли катастрофических масштабов. По информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, гражданская война в Судане стала причиной крупнейшего в мире кризиса с перемещением населения: более 12 млн человек покинули свои дома, из которых более 2,5 млн бежали в соседние страны.

Всемирная продовольственная программа сообщает, что 17,7 миллионов человек в Судане сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, при этом в некоторых регионах Дарфура и Кордофана условия наиболее критические. Система здравоохранения находится на грани коллапса: разрушено более 70% медицинских учреждений в зонах активных боевых действий. Экономика Судана сократилась более чем на 45% с начала конфликта.

Какую роль в Судане играют международные акторы?

Египет традиционно поддерживает ВСС, рассматривая стабильность в Судане как вопрос национальной безопасности, особенно в контексте использования водных ресурсов Нила;

ОАЭ неоднократно обвинялись армией Судана в поддержке СБР, в том числе в поставках оружия через третьи страны, что официально отрицается Абу-Даби;

Саудовская Аравия пытается балансировать, поддерживая политический процесс, но одновременно защищая свои инвестиции в сельскохозяйственный сектор Судана

США и западные страны ввели санкции против лидеров обеих сторон, но их влияние ограничено конкуренцией с другими внешними игроками;

ООН и Африканский союз предпринимают дипломатические усилия, но их эффективность ограничена разногласиями между постоянными членами Совета Безопасности ООН;

Многие международные организации приостановили программы помощи Судану из-за обострения вооруженного конфликта.

Каковы перспективы урегулирования конфликта в Судане?

К ноябрю 2025 года перспективы всеобъемлющего политического урегулирования остаются крайне туманными. Попытки медиации под эгидой Межправительственного органа по развитию, Саудовской Аравии и США не принесли существенных результатов. Обе стороны демонстрируют готовность к продолжительной войне на истощение, полагаясь на доступ к ресурсам для финансирования боевых действий.

Наиболее вероятным сценарием на ближайшую перспективу остается дальнейшая фрагментация страны с возможным оформлением двух отдельных администраций. В долгосрочной перспективе устойчивое урегулирование потребует не только политического компромисса между воюющими сторонами, но и создания инклюзивного механизма распределения ресурсов, учитывающего интересы всех регионов и этнических групп Судана.