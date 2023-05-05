Что происходит в Судане

Почти три недели Судан сотрясают боевые действия. С 15 апреля более 100 тысяч человек бежали из страны из-за кровопролитных столкновений. Еще 334 тысячи человек стали вынужденными переселенцами в границах государства. Вооруженная борьба продолжается, несмотря на объявленное перемирие.

Где находится Судан

Судан - третья по площади страна в Африке, расположенная вдоль реки Нил. Столица Судана - Хартум. Ближайшие соседи Судана - региональные тяжеловесы: Египет и Эфиопия. Судан также граничит с такими странами как Ливия, Чад, Центральноафриканская Республика, Эритрея и Южный Судан (который откололся в 2011 году и забрал 75% нефтяных запасов Хартума). Практически все соседи Судана переживают собственные конфликты, и множество повстанческих группировок беспрепятственно пересекает границы.

Что случилось в Судане

15 апреля в Судане начались столкновения между войсками генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, командующего вооруженными силами Судана, и генерал-лейтенанта Мохаммеда Хамдана Дагло, командиром Сил быстрого реагирования (СБР). Совместными усилиями в 2019 году обоим генералам удалось свергнуть президента Судана Омара аль-Башира спустя несколько месяцев после военного переворота, а через два года они вынудили уйти гражданское переходное правительство, которое должно было привести страну к демократическим выборам.

Почему в Судане конфликт?

Поскольку в Судане последние два года во главе государства стоят военные, США, ООН и другие мировые институты настойчиво требовали передачи власти гражданским лидерам. На фоне оказываемого давления два генерала начали борьбу за власть: под вопросом оказался контроль над вооруженными силами, а также бизнесом, от сельскохозяйственных компаний до банков и горнодобывающих предприятий, которые принадлежат военным, СБР и семье генерала Дагло. После нескольких недель напряженности и периодических перестрелок между двумя группировками в столице Судана, Хартуме, началось открытое противостояние.

Сколько человек погибло в Судане?

По данным министерства здравоохранения Судана, более 500 человек погибло и около 5 тыс. было ранено, однако жертв, скорее всего, гораздо больше. Дело в том, что незначительное число суданских больниц имеет возможность передавать данные. Уличные бои и воздушные удары привели к коллапсу системы здравоохранения. Инфраструктура Судана также значительно пострадала: разрушены аэропорты, мосты и дороги. Из-за продолжающегося насилия большинство гуманитарных агентств были вынуждены прекратить свою работу в одной из самых бедных стран в мире.

У кого какие интересы в Судане?

Поскольку Судан имеет выход к Красному морю, такие страны как Россия, ОАЭ и Турция заинтересованы в строительстве портов и военно-морских баз на территории страны, чтобы получить доступ к самым загруженным судоходным линиям в мире. Северный сосед Судана, Египет, стремится заручиться поддержкой Хартума для того, чтобы предотвратить строительство эфиопской плотины на Ниле, которая может лишить Египет пресной воды и усугубить ситуацию с сельским хозяйством.

Чем чреват суданский конфликт 2023 года?

Суданский конфликт 2023 года грозит перерасти в гуманитарную катастрофу, поскольку в Хартуме еда и вода заканчиваются, начались серьезные перебои с электричеством. Многие медицинские учреждения используются как военные базы. Если столкновения продолжатся, в стране может разразиться очередная гражданская война (в Судане количество военных переворотов самое большое среди африканских стран), в результате которой миллионы беженцев отправятся в соседние страны и дальше в Европу, тем самым увеличивая экономическую нагрузку на принимающие государства. В случае усиления противостояния в Судане, весь регион окажется под угрозой дестабилизации, включая Эфиопию, Чад и Южный Судан.

Ситуация в Судане на сегодняшний день

Несмотря на объявленное недельное перемирие, в Хартуме продолжаются тяжелые бои: суданская армия пытается выдворить Силы быстрого реагирования из президентского дворца и штаб-квартиры ВС. Суданский город Порт-Судан на Красном море переполнен людьми, которые стремятся покинуть страну и добраться до саудовской Джидды. В стране ощущается нехватка наличных денег и топлива, растет инфляция. Международные институты, а также мировые державы, в том числе ООН, Россия, США, Саудовская Аравия и Египет призывают стороны к скорейшему завершению конфликта.