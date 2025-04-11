Война США и Ирана 2026: атака на АЭС Бушер и обогащенный уран

Война между США и Израиля с Ираном поставила мир перед лицом беспрецедентных ядерных рисков. Где находится АЭС “Бушер” и что известно об атаке на нее, что сейчас происходит на АЭС, что такое обогащенный уран, сколько его у Ирана и где он находится, зачем Ирану обогащенный уран, могут ли США вывезти уран из Ирана и чем опасна перевозка обогащенного урана?

В центре внимания находятся многократные атаки на единственную действующую атомную электростанцию Ирана в Бушере и судьба иранского запаса высокообогащенного урана. МАГАТЭ выражает глубокую обеспокоенность, предупреждая, что удары по ядерным объектам и прилегающим к ним районам неприемлемы, поскольку они могут затронуть оборудование, критически важное для ядерной безопасности.

Где находится АЭС "Бушер"?

АЭС "Бушер" - единственная действующая атомная электростанция Ирана. Она расположена на юго-западе Ирана на побережье Персидского залива, примерно в 1200 км к югу от Тегерана. Станция находится рядом с одноименным городом Бушер - примерно в 17 км к юго-востоку от него, между двумя рыбацкими деревнями - Халиле и Бандарге. Первый энергоблок АЭС с реактором ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт был введен в эксплуатацию в 2013 году. На данный момент ведется строительство второго и третьего энергоблоков. Это первая АЭС не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке.

Что известно об атаке на АЭС "Бушер"?

4 апреля, через пять недель после начала войны, поступило сообщение, вызвавшее тревогу во всем мире: в результате удара США и Израиля вблизи иранской АЭС "Бушер" погиб один человек. По сообщению Tasnim, осколки снаряда поразили вспомогательное здание на территории станции примерно в 8:30 утра по местному времени. Погибшим оказался сотрудник службы защиты объекта. Это был уже четвертый раз, когда район станции подвергался атаке с начала войны в Иране. Иранская Организация по атомной энергии подтвердила, что сегодняшняя атака стала для станции уже четвертой.

МАГАТЭ, ссылаясь на данные иранских властей, подтвердило, что повышения уровень радиации не повысился. Основные секции энергоблока не пострадали, и производство электроэнергии не было нарушено. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность по поводу инцидента, подчеркнув, что вспомогательные здания могут содержать критически важное для безопасности оборудование, а также вновь призвал стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать риска аварии на ядерном объекте.

Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи раскритиковал международное сообщество за отсутствие должной реакции на угрозу безопасности объекта. Власти Ирана предупреждают, что любые серьезные повреждения станции могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

Что сейчас происходит на АЭС "Бушер"?

В данный момент ситуация на АЭС "Бушер" крайне напряженная. Инцидент ускорил реализацию давно планировавшегося плана по вывозу российских специалистов с объекта. Почти 200 сотрудников "Росатома" уже эвакуированы и направляются на автобусах к границе Ирана с Арменией. Глава "Росатома" Алексей Лихачев уточнил, что это стало финальной и самой масштабной волной эвакуации российского персонала. Глава "Росатома" оценивает ситуацию как развивающуюся по самому нежелательному сценарию, а вероятность ядерного инцидента, по его словам, "увеличивается день ото дня". Ранее РФ обратилась ко всем сторонам конфликта с призывом о прекращении огня на время эвакуации.

Эвакуация была начата менее чем через полчаса после удара. Ожидается, что колонна автобусов доберется до границы за 2-3 дня. Ранее, по мере эскалации конфликта, станцию уже покинули более 400 человек. При этом полного ухода российских специалистов с АЭС не будет. На станции остаются около пяти десятков добровольцев, в основном из числа технических специалистов и сотрудников службы безопасности. Их задача - обеспечивать сохранность оборудования и поддерживать жизнедеятельность станции.

Атаки на АЭС "Бушер" демонстрируют фундаментальную проблему современных войн: военные объекты часто расположены в непосредственной близости от критической гражданской инфраструктуры. Эксперты МАГАТЭ неоднократно предупреждали, что даже если основные реакторы не задеты, повреждение вспомогательных зданий может иметь катастрофические последствия. В этих зданиях может храниться отработанное ядерное топливо или находиться системы охлаждения и аварийного электропитания. Любой сбой в их работе, особенно в условиях продолжающихся боевых действий, может привести к перегреву топлива, выбросу радиации и масштабному заражению территории.

Что такое обогащенный уран?

Обогащенный уран - это уран, в котором искусственно повышена концентрация изотопа U-235 по сравнению с его естественным содержанием.

В природе уран встречается в виде смеси двух основных изотопов:

U-238 (99,3%) - не способен поддерживать самостоятельную цепную ядерную реакцию; U-235 (0,7%) - единственный природный изотоп, который может расщепляться под действием нейтронов, высвобождая огромную энергию. Именно он нужен и для атомных электростанций, и для ядерного оружия.

Процесс обогащения как раз и увеличивает долю U-235 до нужного уровня. Газ центрифуги - основной метод. Уран превращают в газ - гексафторид урана, а затем пропускают через тысячи центрифуг, вращающихся на сверхзвуковых скоростях. Из-за разницы в массе, более легкие молекулы с U-235 скапливаются ближе к центру, а тяжелые (U-238) - к стенкам. Постепенно, каскад за каскадом, концентрацию U-235 доводят до нужного значения.

Сколько у Ирана обогащенного урана и где он находится?

По состоянию на начало войны, по оценкам МАГАТЭ, Иран располагал примерно 440 кг урана, обогащенного до 60%. Этого количества, как заявили в МАГАТЭ, достаточно для производства более чем 10 ядерных боеголовок при дальнейшем обогащении до оружейного уровня в 90%. Самая большая часть этого запаса - чуть более 200 кг - хранилась в туннельном комплексе под Исфаханом.

Эти туннели являются единственными среди всех ядерных объектов Ирана, которые, по-видимому, не были серьезно повреждены в результате ударов США и Израиля в июне 2025 года. Другая часть материала, как полагают, находится на объекте в Натанзе. Объекты в Натанзе и Фордо, по имеющимся данным, были уничтожены или сильно повреждены в ходе тех же июньских ударов. С тех пор инспекторы МАГАТЭ не были допущены на эти объекты, и все данные о местонахождении и состоянии урана поступают из космической разведки и от разведсообществ.

Зачем Ирану обогащенный уран?

Главной причиной обогащения до 20% Тегеран называет производство медицинских изотопов для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Уран также обогащается до 20% в качестве топлива для Тегеранского исследовательского реактора, который производит эти изотопы. Кроме того, обогащение до 3-5% необходимо для выработки электроэнергии на АЭС, включая станцию в Бушере.

В Тегеране утверждают, что отказ от обогащения сделает их энергетику зависимой от иностранных поставок топлива, что противоречит национальным интересам. Однако высокий уровень обогащения, по мнению международных экспертов, не имеет убедительного мирного обоснования.

США могут вывезти иранский уран?

Несмотря на заявления Трампа о том, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена, реальность намного сложнее. Объект в Исфахане, где хранится большая часть урана, находится более чем в 480 км от побережья, что делает любую наземную операцию крайне сложной с логистической точки зрения. По оценкам бывших высокопоставленных чиновников Пентагона, операция по извлечению материала потребовала бы высадки сотен, а возможно, и тысяч военнослужащих, доставки тяжелой техники, включая экскаваторы, и строительства взлетно-посадочной полосы для транспортных самолетов, и все это - под постоянным огнем иранских войск.

Перевозка урана опаснее, чем бомба?

Сама природа обогащенного урана создает огромные риски. По оценкам экспертов, уран, скорее всего, хранится в виде гексафторида урана - химически активного газа, который при контакте с водой превращается в чрезвычайно токсичные и коррозионные соединения. Этот газ хранится в небольших отдельных баллонах. Если при транспортировке или в результате авиаудара баллоны будут повреждены, произойдет выброс фтора - высокотоксичного газа, вызывающего химические ожоги кожи, глаз и легких. В случае аварии существует также риск неконтролируемой цепной ядерной реакции, которая может привести к мощной вспышке радиации.

Любая операция по извлечению урана потребовала бы от военнослужащих использования специальных защитных костюмов и соблюдения строжайших мер предосторожности, что еще больше замедлило бы и без того долгий процесс. Альтернатива - уничтожение урана на месте с помощью армейских групп по выводу из строя ядерных объектов - также сопряжена с риском химического заражения местности и не дает полной гарантии, что весь материал будет уничтожен.

Гораздо менее рискованным подходом было бы заключение соглашения с Ираном. Такая сделка могла бы предусматривать оставление запасов на месте, но под надзором МАГАТЭ, либо снижение уровня обогащения, либо вывоз, но уже по согласованию с иранскими властями. В конце марта в МАГАТЭ заявили, что агентство рассматривает такой вариант, но отметили, что "пока падают бомбы", это невозможно.

Переговоры о новом ядерном соглашении, которые велись еще до войны, зашли в тупик из-за позиции США. В 2018 году президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из СВПД, заключенного при администрации Обамы в 2015 году. С тех пор, несмотря на то, что Иран заявлял о готовности обсуждать ограничения по обогащению, он отказывался полностью демонтировать свою ядерную программу, считая это вопросом национального суверенитета. Сегодня, когда война уже идет, дипломатическое окно возможностей стремительно сужается, а цена ошибки становится катастрофически высокой.