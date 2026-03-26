АЭС ”Бушер”: где находится, чем важна и что с ней может случиться?

160 российских сотрудников эвакуированы с АЭС ”Бушер” в Иране. По словам представителей госкорпорации "Росатом", эта эвакуация не последняя: в начале апреля еще две группы экспертов, работающих на иранском объекте, будут доставлены в Россию. Что такое АЭС ”Бушер”, чем она важна и что с ней может случиться - рассказываем в нашем материале?

Что такое АЭС ”Бушер”?

АЭС ”Бушер” - это единственная атомная электростанция, которая находится и функционирует в Иране. Мощность реактора иранской АЭС - 915 МВт. В эксплуатацию электростанция с водо-водяным энергетическим реактором была введена в 2012 году. Электричество, которое вырабатывает электростанция, удовлетворяет нужды почти 2,5 млн домохозяйств в Иране. Это составляет примерно 1-2% от общей потребности Исламской Республики в электроэнергии. Уран, на котором работает АЭС, обогащен до 4,5% и поставляется из России.

АЭС ”Бушер” на карте

Иранская атомная электростанция находится в 17 километрах от города Бушер на юго-восточном побережье Персидского залива. Расстояние от АЭС ”Бушер” до острова Харк, который расположен чуть севернее, составляет менее 100 километров, до Тегерана - 750 километров.

Кто строил АЭС ”Бушер”?

Строительство АЭС ”Бушер” началось в 1975 году - за четыре года до Исламской революции. Работы осуществляла немецкая компания Kraftwerk Union в рамках контракта на создание четырёх реакторов стоимостью почти в $ 5 млрд. В 1979 году строительство было остановлено: в Иране произошла смена режима, а вскоре после этого началась Ирано-иракская война. В течение почти 10 лет Ирак неоднократно наносил удары по недостроенной Бушерской АЭС, чтобы не дать Тегерану возможность развивать свою ядерную программу. До середины 1990х годов работы на иранской АЭС не велись, а в 1995 году Иран подписал соглашение о строительстве реакторов с Министерством по атомной энергии России. Ожидалось, что водо-водяной энергетический реактор мощностью в 915 МВт будет введён в эксплуатацию в 2001 году, а стоимость проекта составит миллиард долларов. Из-за сложных условий работы, задержек в финансировании, а также давления со стороны, в частности, США, требовавших от России отказаться от иранского проекта, первоначальные сроки ввода в эксплуатацию выдержаны не были.

В 2006 году контракт был пересмотрен, работа над строительством иранского реактора продолжалась еще несколько лет, и в 2011 году АЭС ”Бушер” была подключена к иранской энергосети. На полную мощность единственная атомная электростанция в Иране заработала в 2012 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

”Росатом” и АЭС в Иране

В 2014 году Иран и российская госкорпорация ”Росатом” подписали соглашение о строительстве двух новых энергоблоков на Бушерской АЭС, общей мощностью более 2000 МВт. Ввести в эксплуатацию их планируется в 2026 и 2027 году. Строительство началось в 2019 году, и, по данным за 2023 год, в Бушере работало более 3000 тысяч специалистов.

В сентябре 2025 году стало известно, что Тегеран и ”Росатом” заключили контракт стоимостью в $ 25 млрд на строительство еще четырёх атомных реакторов на юге Ирана.

Что происходит на АЭС ”Бушер”?

Иран находится в состоянии войны с Израилем и США, и уже как минимум дважды АЭС ”Бушер” оказывалась в центре конфликта.

17 марта снаряд попал в одно из зданий на территории АЭС ”Бушер”, где в настоящее время идет строительство нового энергоблока;

24 марта еще один снаряд упал на территорию иранской АЭС, на этот раз в непосредственной близости от реактора.

МАГАТЭ признали, что подобные инциденты несут угрозу для ядерного объекта. МИД РФ призвала США не наносить удары по АЭС ”Бушер”, поскольку это может привести к ядерной катастрофе.

Что может произойти с АЭС ”Бушер”?

Наихудшее, что может случиться с АЭС ”Бушер” - это попадание снаряда в реактор, где содержатся сотни килограммов ядерного материала. Если такое произойдёт, Тегерану придётся эвакуировать города и населённые пункты на несколько сотен километров. Аналогичным образом придётся поступать и соседним с Ираном странам Персидского залива. Потенциальная трагедия по масштабам может оказаться такой же колоссальной, как и катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Есть и еще один возможный вариант развития событий на АЭС ”Бушер”: атомная электростанция может стать одной из целей наземной операции США в Иране. Захват важного энергетического объекта, расположенного на берегу Персидского залива рядом со стратегическим островом Харк может стать козырем для Трампа в переговорах с Ираном.