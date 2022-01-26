Утильсбор 2025: что это такое, кто его платит и зачем он нужен?

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о том, что в скором времени утильсбор за автомобили, ввозимые в страну, будет взиматься исходя из расчета мощности транспортного средства (ранее основанием для его взимания был объем двигателя и год выпуска). Что такое утильсбор, для чего он нужен и чем грозит его повышение?

Что такое утильсбор?

Если говорить простыми словами, утильсбор - это налог, который взимает государство за будущую утилизацию, то есть разборку автомобиля на металлолом. Впервые этот налог был представлен в 2012 году, после того как Россия вступила во Всемирную торговую организацию. Утильсбор пришел на смену импортным пошлинам, которые необходимо было понизить в рамках условий вступления в ВТО. С тех пор утильсбор неоднократно индексировался, то есть коэффициенты, по которым он рассчитывается, повышались, а в 2024 году Минпромторг России сообщил об утверждении прогрессивной шкалы индексации, которая будет расти каждый год на 10-20% до 2030 года.

Кто и кому платит утильсбор?

Утильсбор платит либо производитель автомобиля, либо импортер, либо владелец автомобиля. Утильсбор платят как иностранные производители автомобилей, так и отечественные, между тем, последним государство компенсирует расходы на него. Импортёр автомобиля оплачивает утильсбор до того, как таможня оформляет его ввоз. Если утильсбор каким-то образом не был оплачен ранее, то за него отвечает новый владелец автомобиля.

Получатель утильсбора - государство. Все средства, получаемые за ввоз иностранного автомобиля на территорию Российской Федерации, направляются в бюджет страны.

Утильсбор нужно платить только один раз, после чего в паспорте транспортного средства (ПТС) ставится отметка о его уплате.

Ставки и коэффициенты

В основе утильсбора две составляющих: это базовая ставка и коэффициент. Базовая ставка за легковой автомобиль - 20 тысяч рублей, а коэффициент в настоящее время зависит от объёма двигателя и возраста автомобиля.

Утильсбор для физических лиц

По состоянию на конец октября 2025 года, размер утильсбора для физических лиц, то есть тех, кто покупает автомобиль за границей для личного пользования, а не для перепродажи, относительно небольшой для следующих категорий машин:

автомобили с ДВС объемом двигателя до 3 литров, а также электрокары не старше трех лет - 3400 рублей;

автомобили с ДВС объемом двигателя до 3 литров, а также электрокары старше трёх лет - 5200 рублей.

За автомобили с большим объемом двигателя государство взимает в виде утильсбора от двух до трех с половиной миллионов рублей.

Коммерческий утильсбор

Коммерческий утильсбор платят как физические, так и юридические лица в следующих ситуациях:

при ввозе более одного автомобиля в год

при условии его продажи в течение года

автомобиль декларируется юридическим лицом.

Коммерческий утильсбор гораздо выше, чем для физических лиц: за автомобиль с объёмом до одного литра платят 180 тысяч рублей, до двух - более 660 тысяч рублей, до трех - почти 1,9 млн рублей. Утильсбор на электромобили до трёх лет составляет почти 670 тысяч рублей, а старше трёх лет - почти 1,2 млн рублей.

Зачем нужен утильсбор?

Утильсбор - одно из средств пополнения бюджета, в том числе для финансирования программ по утилизации автомобилей, которые вышли из строя, а также помощи отечественному автопрому. В частности, новый законопроект о повышении утильсбора, который готовится к подписанию, был предложен Минпромторгу ”Объединением автопроизводителей России”.

Каким будет новый утильсбор в России?

Новый законопроект о повышении утильсбора, точнее, поправки к нему еще не приняли, то есть утильсбор точно не повыситься 1 ноября, но, скорее всего, изменится либо с 1 декабря, либо 1 января 2026 года. Под новые правила, прежде всего, коммерческого утильсбора попадут следующие машины:

электрокары мощностью более 80 л.с. Ранее все электрокары классифицировались в одной категории, и плата за них составляла либо 670 тысяч рублей, либо 1,2 млн рублей. Новый коммерческий утильсбор на электрокар не старше 3х лет мощностью в 100 л.с. составит 826 тысяч рублей, а мощностью в 200 л.с. - более 1,5 млн рублей.

расчет стоимости утильсбора для автомобилей, оснащённых ДВС будет производиться как на основе объема двигателя, так и на основе его мощности. Здесь коэффициенты поднимутся для автомобилей мощнее 160 л.с. В частности, за автомобиль не старше трёх лет, объемом двигателя от одного до двух литров и мощностью в 190 л.с. коммерческий утильсбор составит 750 тысяч рублей а мощностью в 250 л.с. - 842 тысяч рублей. Сейчас для всех автомобилей этой категории утильсбор составляет 667 тысяч рублей.

В среднем новый закон об утильсборе предполагает повышение всех коэффициентов в полтора-четыре раза. Главный критерий повышения - мощность автомобиля. При этом Минпромторг обещает, что новые правила утильсбора не коснуться тех, кто покупает машины мощностью до 160 л.с. в личное пользование: 3,4 тысячи рублей составит сумма сбора для новых авто, и 5,2 тысячи для тех, которым больше трёх лет.

Что будет после повышения утильсбора?

Повышение утильсбора приведёт к пропорциональному подорожанию электрокаров, а также иномарок мощностью более 160 л.с. Согласно статистике, спрос на такие автомобили в России составляет не более 20%, однако в рамках рыночной экономики подорожание одной категории товара автоматически приведёт к увеличению стоимости и всех остальных, как и запчастей для них.