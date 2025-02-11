Ту би-Шват 2026: праздник, который учит видеть будущее

С вечера 1 февраля до вечера 2 февраля в этом году отмечается Ту би-Шват — еврейский Новый год деревьев. Праздник, на первый взгляд, камерный, а для России даже немного парадоксальный: зима, холод, никакой зелени. Но именно в этом и заключается его главный смысл — умение видеть рост и жизнь там, где внешне царит покой.

О празднике «Вестнику Кавказа» рассказал президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

В еврейском календаре есть два Новых года. Рош а-Шана, приходящийся на осень, — Новый год «для людей». А Ту би-Шват, 15-й день месяца шват (название которого происходит от числового значения букв «тет» и «вав» — в сумме 15), — Новый год «для деревьев». Эта дата была выбрана не случайно: именно к этому времени в Земле Израиля уже выпадает большая часть зимних дождей, почва напитывается влагой и начинает готовиться к весне. Жизнь еще не видна, но процесс уже начался.

Для еврейской традиции всё это имело вполне практическое значение. Еврейский закон строго регламентирует, когда можно пользоваться плодами дерева: первые три года они запрещены, плоды четвертого года имеют особый статус, и только с пятого года ими можно пользоваться без ограничений. Чтобы соблюдать эти законы, нужно точно знать «день рождения» дерева — и Ту би-Шват выполняет эту функцию.

Со временем вокруг этой даты сложились и праздничные обычаи. В средние века появилась традиция особой трапезы с плодами Земли Израиля, прежде всего с так называемыми «семью видами», упомянутыми в Торе как символы плодородия: пшеницей, ячменем, виноградом, инжиром, гранатами, маслинами и финиками. Сегодня многие еврейские семьи и общины по всему миру продолжают эту традицию — как способ напомнить себе о связи человека с землей и результатами его труда.

Долгое время Ту би-Шват считался второстепенным праздником. Работать в этот день разрешалось, и далеко не все уделяли ему особое внимание. Но с конца XIX века он получил второе дыхание. Ранние сионистские поселенцы, столкнувшиеся с опустошенной и лишенной леса Землей Израиля, сделали посадку деревьев частью национального проекта. И Ту би-Шват стал днем конкретных действий. С тех пор высадка деревьев в этот день — устоявшаяся традиция, в которой ежегодно участвуют десятки тысяч людей, взрослых и детей. Не случайно Израиль сегодня — одна из немногих стран мира, где деревьев больше, чем сто лет назад.

Задолго до того, как экология и климат стали глобальной повесткой, еврейская традиция уже говорила о бережном отношении к природе как о моральной норме. Деревья в буквальном смысле работают на будущее: они очищают воздух, удерживают влагу, создают среду для жизни. Но не менее важно и символическое измерение. Посадка дерева — это всегда инвестиция в завтрашний день, результат которой мы, возможно, сами уже не увидим.

Почему же Новый год деревьев отмечается зимой, а не весной? Потому что именно сейчас проходит граница между двумя циклами роста. Виноградная лоза зимой кажется мертвой, но на самом деле она накапливает силы. Земля уже сделала свою часть работы, и соки начинают движение. Это переломный момент — невидимый, но решающий.

В этом и заключается актуальность Ту би-Швата. Он напоминает: не все важное происходит на наших глазах. Иногда самое существенное начинается тогда, когда кажется, что ничего не происходит.

Пусть Ту би-Шват станет поводом задуматься о нашей ответственности за мир вокруг нас — и о том, какие деревья, в прямом и переносном смысле, мы сажаем сегодня ради будущих поколений.