Шуамтоба в Грузии: что за праздник, когда и как отмечают

Высоко в горах Аджарии в эти выходные отмечают грузинский праздник Шуамтоба. Расскажем, что такое Шуамтоба, когда, где и как праздник отмечают в Грузии в 2025 году, а также почему он неизвестен за пределами страны.

Что такое Шуамтоба?

Шуамтоба - это старинный народный праздник горной Аджарии. Его суть состоит в завершении летних полевых работ в долинах и переход к сезону выпаса скота на альпийских пастбищах. В это же время традиционно играли свадьбы, что превратило праздник в символ обновления и единения. Название праздника, вероятно, восходит к грузинским словам "Шуа" - середина и "Мта" - гора.

Из скромного сельского обряда Шуамтоба превратился в крупный фестиваль, привлекающий множество гостей: как туристов, так и новобрачные пары со всего региона. Власти Аджарии активно поддерживают праздник: в 2025 году на организацию Шаумтобы выделили почти 155 тысяч лари.

Где и когда празднуют Шуамтобу?

Каждый год в селе Бешуми в Верхней Аджарии, расположенном в 3 часах езды от Батуми, в первые выходные августа проходит празднование Шуамтобы. Село расположено в Хулойском муниципалитете края Аджария на высоте почти 2 тысячи метров, в 30 км от поселка Хуло - административного центра муниципалитета. Село соседствует с перевалом Годердзи - естественной границей между Аджарией и Самцхе-Джавахети, где проходит дорога между этими регионами.

В 2025 году праздник выпал на 2-3 августа, в 2024-м - на 3-4 августа, а в 2026 году будет отмечаться 1-2 августа. И хотя в Бешуми праздник стартует 2 августа, в соседних селах фестиваль продолжится и на следующей неделе. В Чирухи праздничный концерт состоится 4 августа, а в селе Зортикела - 10 августа.

Как отмечают Шуамтобу в 2025 году?

В этот день обычно проходят выступления фольклорных коллективов и спортивные мероприятия. В день открытия фестиваля село Бешуми посетили премьер-министр Иракли Кобахидзе, бывший президент Михаил Кавелашвили и председатель правительства Аджарии.

В этом году празднование началось в полдень и продолжалось целый день. На территории были организованы пространства для детей и спортивных мероприятий, пункты питания с блюдами национальной кухни, аттракционы, инсталляции и фотозоны, а также выставка-продажа товаров ручной работы. Вход на все мероприятия свободный.

Сначала состоялись выступления ансамблей "Бермуха" и "Хуло". После речей официальных лиц были награждены почетные жители села Хуло. Кроме того, целый день выступали местные вокальные и танцевальные коллективы. Также прямо на празднике проходили церемонии помолвки. Во второй половине дня прошли спортивные состязания: скачки, грузинская борьба и армрестлинг.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Как возник праздник Шуамтоба?

Празднование Шуамтобы проистекает из жизненного цикла жителей горной Аджарии:

Сезонная миграция: в разгар лета семьи переходили из долин в горы, чтобы пасти скот на альпийских лугах с сочной травой;

Свадебный период: август считался идеальным временем для свадеб - полевые работы завершены, а до сбора винограда еще есть время;

Общинные связи: праздник позволял родственникам навещать пастухов, обмениваться новостями и укреплять связи.

Позже эти обычаи слились в единое торжество, а в XXI веке Шуамтоба получил вторую жизнь как туристический и культурный бренд.

Почему о празднике Шуамтоба не знают за пределами Грузии?

Несмотря на увеличивающийся с каждым годом масштаб, праздник остается региональным феноменом, как и многие другие локальные гуляния в Грузии, по нескольким причинам: