Секретное послание из ракушек: кто задумал покушение на Трампа?

В отношении экс-руководителя разведывательного управления ведется расследование
Что произошло?
В минувший четверг Джеймс Коми, бывший директор ФБР, уволенный Дональдом Трампом во время его первого президентского срока в 2017 году, опубликовал в одной из популярных соцсетей фотографию с ракушками, выложенными в виде числа ”8647”. Она вызвала волну негодования. Подпись под постом гласила:
Классные ракушки на пляжной прогулке.
Позднее Коми удалил фотографию с ракушками, и выложил новый пост, где объяснил, что фотография была политическим сообщением, однако он понятия не имел, что общественность начнет ассоциировать их с жестокостью.
Я против жестокости в любом ее виде, поэтому я сразу удалил пост
- написал Коми под новой публикацией.
Однако было уже поздно: волна возмущения прокатилась среди чиновников и сторонников Дональда Трампа.
Что означает ”8647”?
На американском сленге 86 означает ”запрет” и ”устранение” чего-либо. В американских ресторанах и барах ”86” в глагольной форме указывает на отказ от обслуживания клиента. В военном и разведывательном сообществе число ”86” указывает на убийство или поражение цели. Число 47, скорее всего, относится непосредственно к Дональду Трампу: он 47-й президент США. Сочетание двух чисел позволяет предположить своего рода призыв к бойкоту или даже убийству Дональда Трампа.
Кто такой Джеймс Коми?
64-летний Джеймс Коми - юрист и бывший директор Федерального бюро расследований, занимавший пост с 2013 по 2017 год. Он служил при Бараке Обаме и Дональде Трампе до тех пор, пока последний его не уволил во время расследования в отношении вмешательства России в выборы в США в 2016 году. После увольнения Коми начал писать книги. К 2025 году он написал один автобиографический и два художественных романа.
Кто и как отреагировал на пост Коми?
Пост с ракушками от Джеймса Коми вызвал широкий резонанс среди американского политического истеблишмента.
- Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США, предположила, что бывший директор ФБР ”призвал к убийству Трампа”, в связи с чем министерство и Секретная служба США инициировали расследование с целью разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.
- Каш Патель, нынешний глава ФБР, заявил, что его агентство поддержит расследование Секретной Службы
- Талси Габбард, директор национальной разведки США, сказала, что Коми нужно арестовать.
- Дэн Скавино, замглавы администрации Белого дома, обвинил Коми в призыве к террористам убить главу государства, пока он в международном турне.
- Дональд Трамп-младший, сын 47-го президента США, в одной из соцсетей написал, что Коми буднично призвал к убийству его отца.
Как Трамп отреагировал на пост Коми?
На следующий день после скандального поста, сам Дональд Трамп прокомментировал ситуацию. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что Джеймс Коми точно понимал, что публиковал:
Даже ребенок знает, что это такое, тем более директор ФБР. Это значит ”убийство”. Сообщение явное и четкое.
Джеймс Коми не первый, кто пользуется цифрами ”8647” как средством для критики Дональда Трампа. Их часто используют те, кто против политики нынешнего президента США: их публикуют онлайн, печатают на одежде и значках. Во время президентства Джо Байдена популярным средством критики были цифры ”8646”, относящиеся к 46му лидеру Америки.
Чем грозит Коми провокационный пост?
Первая поправка к конституции США дает американским гражданам право критиковать и высказывать недовольство президентом, однако угрозы и призывы к насилию против руководства страны и членов их семей грозит штрафом до $250 тысяч, а также заключением сроком до 5 лет. По словам Дональда Трампа, в данном случае, как поступить с Джеймсом Коми, должны решать Пэм Бонди, генеральный прокурор, и другие соответствующие службы.