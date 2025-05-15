Секретное послание из ракушек: кто задумал покушение на Трампа?

Бывший директор ФБР Джеймс Коми оказался в центре скандала после неудачной публикации в одной из социальных сетей. Чиновники из администрации Трампа обвиняют его в призывах к экстремизму, а директор Нацразведки Талси Габбард заявила, что Коми нужно арестовать. Что не так сделал Джеймс Коми и чем ему это грозит?

В отношении экс-руководителя разведывательного управления ведется расследование

Что произошло?

В минувший четверг Джеймс Коми, бывший директор ФБР, уволенный Дональдом Трампом во время его первого президентского срока в 2017 году, опубликовал в одной из популярных соцсетей фотографию с ракушками, выложенными в виде числа ”8647”. Она вызвала волну негодования. Подпись под постом гласила:

Классные ракушки на пляжной прогулке.

Позднее Коми удалил фотографию с ракушками, и выложил новый пост, где объяснил, что фотография была политическим сообщением, однако он понятия не имел, что общественность начнет ассоциировать их с жестокостью.

Я против жестокости в любом ее виде, поэтому я сразу удалил пост

- написал Коми под новой публикацией.

Однако было уже поздно: волна возмущения прокатилась среди чиновников и сторонников Дональда Трампа.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что означает ”8647”?

На американском сленге 86 означает ”запрет” и ”устранение” чего-либо. В американских ресторанах и барах ”86” в глагольной форме указывает на отказ от обслуживания клиента. В военном и разведывательном сообществе число ”86” указывает на убийство или поражение цели. Число 47, скорее всего, относится непосредственно к Дональду Трампу: он 47-й президент США. Сочетание двух чисел позволяет предположить своего рода призыв к бойкоту или даже убийству Дональда Трампа.

Кто такой Джеймс Коми?

64-летний Джеймс Коми - юрист и бывший директор Федерального бюро расследований, занимавший пост с 2013 по 2017 год. Он служил при Бараке Обаме и Дональде Трампе до тех пор, пока последний его не уволил во время расследования в отношении вмешательства России в выборы в США в 2016 году. После увольнения Коми начал писать книги. К 2025 году он написал один автобиографический и два художественных романа.

© Фото: ФБР

Кто и как отреагировал на пост Коми?

Пост с ракушками от Джеймса Коми вызвал широкий резонанс среди американского политического истеблишмента.

Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США, предположила, что бывший директор ФБР ”призвал к убийству Трампа”, в связи с чем министерство и Секретная служба США инициировали расследование с целью разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.

Каш Патель, нынешний глава ФБР, заявил, что его агентство поддержит расследование Секретной Службы

Талси Габбард, директор национальной разведки США, сказала, что Коми нужно арестовать.

Дэн Скавино, замглавы администрации Белого дома, обвинил Коми в призыве к террористам убить главу государства, пока он в международном турне.

Дональд Трамп-младший, сын 47-го президента США, в одной из соцсетей написал, что Коми буднично призвал к убийству его отца.

© Фото: Сайт Белого дома

Как Трамп отреагировал на пост Коми?

На следующий день после скандального поста, сам Дональд Трамп прокомментировал ситуацию. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что Джеймс Коми точно понимал, что публиковал:

Даже ребенок знает, что это такое, тем более директор ФБР. Это значит ”убийство”. Сообщение явное и четкое.

Джеймс Коми не первый, кто пользуется цифрами ”8647” как средством для критики Дональда Трампа. Их часто используют те, кто против политики нынешнего президента США: их публикуют онлайн, печатают на одежде и значках. Во время президентства Джо Байдена популярным средством критики были цифры ”8646”, относящиеся к 46му лидеру Америки.

Чем грозит Коми провокационный пост?

Первая поправка к конституции США дает американским гражданам право критиковать и высказывать недовольство президентом, однако угрозы и призывы к насилию против руководства страны и членов их семей грозит штрафом до $250 тысяч, а также заключением сроком до 5 лет. По словам Дональда Трампа, в данном случае, как поступить с Джеймсом Коми, должны решать Пэм Бонди, генеральный прокурор, и другие соответствующие службы.