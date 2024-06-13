Самые дорогие города в мире 2026

Швейцарский банк Julius Baer опубликовал ежегодный отчет о том, где жить дороже всего в мире. Индекс образа жизни от финансовой корпорации, основанной в конце XIX века, отслеживает цены на 20 предметов роскоши и услуги, включая недвижимость, автомобили, авиабилеты бизнес-класса, обучение в частных школах и посещение ресторанов высокой кухни.

Кто вошел в топ-10 самых дорогих городов мира и почему, рассказываем в нашем материале.

10. Бангкок

Бангкок, столица Таиланда, впервые оказался в первой десятке самых дорогих городов мира, благодаря стремительному росту цен на люксовую одежду, автомобили и часы. Город, который никогда не был дешевым, сегодня привлекает инвесторов и покупателей элитной недвижимости. Три основные категории, по которым Бангкок превзошел остальные города, это стоимость образования, мужских костюмов и женской обуви. По ценам на автомобили Бангкок на втором месте. В 2026 году Бангкок больше не относится к категории городов, которые характеризуются соотношением цены и качества: сегодня его выбирают те, кто готов платить больше за роскошь.

9. Милан

Мировая столица моды, Милан, практически ежегодно попадает в список самых дорогих городов планеты, стабильно занимая 10-9 место. В Милане одни из самых дорогих ресторанов в мире, как и ювелирные украшения, а также часы. Стоимость элитной недвижимости, как и спрос на нее, в итальянском городе остается стабильным из года в год, а 60% отелей в городе премиум-класса. Ежегодно шоппинг в брендовых магазинах приносит городу более $5 млрд.

8. Сидней

Австралийский Сидней вернулся в топ-10 самых роскошных городов мира спустя три года и сразу же поднялся на одну строчку вверх с 9 на 8 место. В Сиднее - самое дорогое образование в мире и очень высокие цены на недвижимость в виду ее ограниченного предложения. Чтобы одному жить комфортно в Сиднее ежемесячно нужно не менее $3 тысяч, при этом средний уровень дохода в городе составляет около $6 тысяч. Сидней традиционно привлекает состоятельных эмигрантов, которые вносят свой вклад в рост благосостояния города.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

7. Париж

Париж - самый дорогой город Франции, и один из самых дорогих в мире. За год французская столица поднялась в рейтинге Julius Baer на две строчки - с 9 на 7 место. Париж первый в мире по стоимости СПА-услуг, второй по стоимости размещения в отелях и ценам в ресторанах. Дорогостоящим для жизни городом Париж делает колоссальный глобальный туризм, высокий уровень заработной платы и ограниченное предложение жилой недвижимости.

6. Шанхай

Финансовый центр Китая, космополитичный Шанхай с населением почти в 25 млн человек - шестой самый дорогой город на планете. В Шанхае одни из самых дорогих ресторанов в мире, как и женская одежда, а также юридические услуги. В Шанхай неизменно стекается частный капитал, а по количеству миллиардеров город уступает только Нью-Йорку и Шэньчжэню. Ежегодно Шанхай привлекает $18 млрд инвестиций, обеспечивая условия для создания более 6 тысяч новых иностранных предприятий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

5. Лондон

На пятом месте в топ-10 самых дорогих городов мира - Лондон. В прошлом году столица Великобритании была на втором месте, однако это не означает, что город стал дешевле: на самом деле, другие конкуренты стали дороже. В Лондоне самые дорогие частные школы, а стоимость медицинских услуг - на третьем месте в мире. Высокая стоимость жизни в Лондоне обусловлена, в первую очередь, ограниченным предложением недвижимости, неизменной туристической привлекательностью города, а также статусом столицы академического образования. Лондон, в отличие от многих других городов списка, выбирают те, кто может позволить себе роскошь, на протяжении последних 250 лет.

4. Гонконг

Еще один китайский город, на этот раз Гонконг, тоже в списке самых дорогих , но уже на четвертом месте. В 2025 году город, в котором больше всего небоскребов в мире, был на третьем месте. Сегодня в Гонконге самые дорогие в мире юридические услуги и образование, а стоимость недвижимости в городе уступает только Монако. Средняя зарплата в Гонконге около $3 тыс. в месяц, а налоги очень низкие, при этом комфортно жить в китайском городе могут себе позволить только высокооплачиваемые специалисты и миллионеры.

3. Монако

Монако, неизменный участник рейтинга самых дорогих городов мира, открывает роскошную тройку, поднявшись за год с четвертого места в списке. В карликовом государстве площадью в два квадратных километра самая дорогая недвижимость в мире, а более 40% населения, составляющего всего 38 тысяч человек, миллионеры и миллиардеры. В Монако не так просто получить вид на жительство: для этого счет в банке должен быть не менее $ 570 тысяч. Монако не только один из самых дорогих городов мира, но и самый безопасный. Своего рода ”закрытый клуб планеты”, Монако, доступен далеко не всем, однако те, кто в него все-таки попадает, могут рассчитывать на конфиденциальность и сохранность своих финансов.

2. Цюрих

Швейцарский Цюрих из года в год все выше в списке самых дорогих городов планеты. В 2026 году культурная столица Швейцарии поднялась с пятого на второе место, во многом благодаря укреплению швейцарского франка и репутации Швейцарии в целом как страны со стабильной экономикой даже в периоды глобальной неопределенности. Цюрих - безопасная гавань для мирового капитала, а также город с одними из самых высоких зарплат на планете: средний оклад составляет около $7,5 тысяч в месяц.

1. Сингапур

Четвертый год подряд Сингапур - самый дорогой город в мире. В Сингапуре самые дорогие автомобили на планете и образование и одни из самых высоких цен на премиум-товары, такие как часы и ювелирные украшения. Один из самых зеленых городов планеты - самый дорогой для жизни из-за ограниченной площади, высоких цен на недвижимость, а также благодаря статусу глобального финансового центра, что привлекает состоятельных инвесторов на протяжении более 10 лет.