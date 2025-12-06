Самые благополучные страны мира 2025: где люди живут богаче остальных

Благополучие страны определяется благополучием ее граждан. Чем выше ВВП на душу населения, тем лучше в целом живет страна. Какие страны стали самыми благополучными в 2025 году?

Один из самых достоверных показателей, отражающих благосостояние населения отдельно взятой страны, это ВВП на душу населения. И хотя этот макроэкономический индикатор не на 100% точен, он в целом отражает динамику, показывая соотношение количества производимых товаров и количества потребителей в государстве.

10. Дания

© Фото: Guillaume Baviere from Copenhagen, Denmark/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

На 10-м месте в списке Дания. Уровень жизни в скандинавском государстве очень высокий, а ВВП на душу населения составляет почти $72 тыс. Лидер в фармацевтическом секторе, морской и сельскохозяйственной отраслях, а также в области возобновляемой энергетики, Дания - крупнейший мировой производитель и экспортёр с хорошо развитой экономикой, где на сектор услуг приходится 80% всех рабочих мест. Налоги в Дании высокие, а уровень государственной поддержки, в том числе в сфере здравоохранения, образования и ухода за детьми - один из лучших в мире.

9. Катар

© Фото: Erik Behrens/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Небольшое арабское государство на берегу Персидского залива, которое принимала Чемпионат мира по футболу в 2022 году, на 9-м месте в мире по благополучию своих граждан. ВВП на душу населения в Катаре - $72,2 тысячи. Высокий уровень жизни катарских граждан, в первую очередь, обусловлен большими доходами от продажи природного газа и нефти, составляющими основу экономики государства на Аравийском полуострове. Катар - самая благополучная страна на Ближнем Востоке, которая процветает последние 10 лет, активно вкладывая деньги в инновационные проекты, науку, культуру и городское строительство.

8. Макао

Макао не страна, а особый административный район Китая, площадью всего в 33 квадратных километра и населением в 722 тысячи человек. Тем не менее Макао вошел в список, поскольку ВВП на душу населения в китайской особой зоне более $82 тысяч. Экономика Макао процветает за счет туризма и игорного бизнеса, которые приносят области колоссальные доходы. В свою очередь, правительство Макао поддерживает прозрачную, недискриминационную и рыночную экономику, которая считается одной из самых открытых в мире.

7. США

© Фото: Динара Хаирова

В США, крупнейшей экономике мира, уровень благосостояния по ВВП на душу населения ($89,6 тысяч) позволил занять стране лишь седьмое место в списке самых благополучных государств мира. Высокий уровень жизни в стране обусловлен мощным промышленным производством, инвестициями в технологический сектор, низкой безработицей и диверсифицированной экономикой. Финансовая система в государстве выстроена таким образом, чтобы оказывать поддержку предпринимателям, а инфляция остается стабильно низкой на протяжении десятилетий.

6. Исландия

© Фото: Gordon Leggett/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В рейтинге самых благополучных стран мира Исландия, еще одна скандинавская страна, на 6м месте с ВВП на душу населения в более чем $ 90,1 тыс. Экономика Исландии зиждется на трёх столпах: туризме, рыболовстве и экспорте алюминия. Восстановившись после финансового кризиса 2008 года, Исландия активно вкладывает средства в возобновляемые источники энергии, развитие туризма и технологического сектора, которые обеспечивают экономическую устойчивость страны. В стране превосходная инфраструктура, а образование и здравоохранение на высочайшем уровне.

5. Норвегия

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед Исландией расположилась ее соседка по региону - Норвегия. ВВП на душу населения в еще одной благополучной европейской стране составляет $ 90,3 тыс. Норвегия - главный поставщик углеводородов для Западной Европы, который грамотно распределяет доходы через один из самых эффективных в мире государственных пенсионных фондов. Благодаря действенному способу вложения денег, Норвегия обеспечивает благосостояние не только нынешнего, но и будущего поколения своих граждан.

4. Сингапур

© Фото: Mohd Kamal from Singapore/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Самая благополучная страна Азии в списке - Сингапур. ВВП на душу населения в городе-государстве Юго-Восточной Азии составляет почти $ 94 тыс. Сингапур - крупнейший в мире бизнес-хаб и торговый узел. В стране низкие налоги, привлекательные для международных банков и инвестиционных фондов. Благодаря политической стабильности и значительному финансированию инфраструктуры, образования и здравоохранения, в 2025 году Сингапур в топ-10 самых благополучных стран мира.

3. Ирландия

© Фото: Kmccook/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Тройку лидеров по благополучию открывает Ирландия, где ВВП на душу населения более $107 тыс. Как и Исландия, после финансового кризиса 2008 года, страна начала вкладывать значительные средства в укрепление экономики, и в первую очередь, банковского сектора. Рост благосостояния страны стал возможен, благодаря эффективной налоговой политике, иностранным инвестициями и квалифицированной рабочей силе. Когда-то одна из беднейших стран Европы, сегодня одна из наиболее благополучных, не только в регионе, но и в мире.

2. Швейцария

© Фото: Giles Laurent/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

На втором месте среди самых благополучных стран мира - Швейцария. ВВП страны на душу населения составляет чуть более $ 107 тыс. Почти 75% экономики страны генерирует сектор услуг, а оставшиеся 25% приходятся на промышленность. НДС в Швейцарии один из самых в Европе - всего 8,1%, а процветание обеспечивается за счёт стабильной политики и привлечения капитала крупных корпораций и частных лиц.

1. Люксембург

© Фото: Cayambe/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

По итогам 2025 года самая благополучная страна в мире - это Люксембург с населением в 683 тысячи человек. ВВП на душу населения в государстве Люксембург составляет колоссальные $ 141 тыс. Такому благосостоянию способствуют несколько факторов, в том числе благоприятное для инвесторов банковское законодательство и строгие правила конфиденциальности. В стране, которая стала вторым крупнейшим центром инвестиционных фондов в мире после США, высокий уровень жизни и стабильная политическая обстановка с минимальным процентом этнических конфликтов.

Какие самые благополучные страны Латинской Америки и Африки?

Самая благополучная страна Латинской Америки по состоянию на 2025 год - это Уругвай, где ВВП на душу населения составляет чуть более $ 24 тыс. В глобальном рейтинге Уругвай на 55-м месте. Самая благополучная страна в Африке - Республика Сейшельские острова, где ВВП на душу населения составляет $ 22 тыс. В мировом списке самых благополучных стран Сейшельские острова на 57-м месте.