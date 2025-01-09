Разрушительное наводнение в Азии 2025: что будет с туризмом в Таиланде и Вьетнаме?

Юго-Восточная Азия столкнулась с беспрецедентной серией стихийных бедствий. Азиатские туристические страны оказались в центре гуманитарного кризиса исторического масштаба. Расскажем, какова ситуация во Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке и Индонезии, какова причина наводнений и безопасно ли сейчас туристам в этих странах.

Тропические штормы и циклоны вызвали катастрофические наводнения и оползни в нескольких странах региона. На сегодняшний день, совокупное число погибших лишь в Таиланде, Шри-Ланке, Индонезии и Вьетнаме превысило 1400 человек, тысячи людей остались без крова, а экономике региона нанесен колоссальный ущерб.

Какова причина наводнения во Вьетнаме и Таиланде?

Основным триггером катастрофы стало редкое сочетание нескольких мощных тропических систем и климатических факторов. На регион одновременно или последовательно воздействовали:

Циклон "Дитва", который нанес сокрушительный удар по Шри-Ланке, вызвав рекордные осадки - в некоторых районах выпало более 375 мм за сутки;

Тропический шторм "Ко-то", который прошел через Филиппины и усугубил ситуацию на юге Таиланда, ослабев до депрессии лишь в Южно-Китайском море;

Циклон "Сеняр", затронувший север Суматры в Индонезии;

Тайфуны "Калмаэги" и "Буалой" нанесли удар по центральному Вьетнаму несколькими неделями ранее, насытив почву влагой и подготовив почву для новых паводков.

Ключевую роль в интенсивности осадков сыграли два научно подтвержденных фактора:

Изменение климата - потепление атмосферы и океанических вод привели к тому, что штормы принесли на 10-15% больше осадков, чем в прошлом; Феномен Ла-Нинья - естественный климатический паттерн способствовал переносу теплой воды и влаги к берегам Азии, создавая условия для экстремальных ливней.

Наводнения в ноябре 2025: какова ситуация в о Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке и Индонезии?

Наводнение во Вьетнаме 2025

Жертвы: 90 человек погибли, 12 пропали без вести;

Пострадавшие: тысячи эвакуированы в центральных провинциях, включая Дананг, Хюэ, Хойан и провинции Центрального нагорья;

Ущерб: заблокированы ключевые дороги, повреждена инфраструктура кофейного пояса, произошли локальные закрытия аэропортов.

Наводнение в Таиланде 2025

Жертвы: 181 человек погиб;

Пострадавшие: 3.8 миллиона человек затронуты в 12 южных провинциях, включая Накхонситхаммарат и Сонгкхла;

Ущерб: затоплены обширные сельскохозяйственные угодья, повреждены тысячи домов.

Наводнение в Индонезии 2025

Жертвы: 744 человек погибли, 507 числятся пропавшими без вести;

Пострадавшие: массовые эвакуации в провинциях Ачех, Северная и Западная Суматра;

Ущерб: целые деревни смыты оползнями, инфраструктура разрушена.

Наводнение на Шри-Ланке 2025

Жертвы: 410 погибших, 336 пропавших без вести;

Пострадавшие: более 1.1 миллиона человек затронуты, свыше 209 тысяч эвакуированы во временные убежища. Пострадали все 25 районов страны;

Ущерб: уничтожено более 15 тысяч домов. Президент Анура Кумара Диссанаяке назвал это наводнение крупнейшим стихийным бедствием в нашей истории.

Как власти справляются с наводнением в Юго-Восточной Азии?

Шри-Ланка: объявлено чрезвычайное положение, развернуты более тысячи временных убежищ. Для помощи туристам введены бесплатные визовые продления и упрощенные правила отмены авиабилетов. В страну прибыли спасательные команды из Индии, Пакистана и Бангладеш;

Таиланд: Премьер-министр Анутин Чарнвиракул утвердил программу компенсаций пострадавшим домохозяйствам и бизнесу с фокусом на восстановление южных провинций;

Вьетнам : армия и силы гражданской обороны задействованы для эвакуации людей, оказавшихся в изоляции, и доставки продовольствия. Выдаются предупреждения о риске торнадо и оползней;

Индонезия: Президент Прабово Субианто лично посетил Суматру, задействованы военные корабли и госпитальные суда для доставки помощи в труднодоступные районы.

Безопасно ли сейчас в Таиланде?

Ситуация в Таиланде в результате наводнения неоднородна. Основной удар стихии пришелся на 12 южных провинций (Накхонситхаммарат, Сонгкхла и др.). Поездки в эти районы определенно не рекомендуются. Однако Бангкок, Паттайя, Пхукет и север страны (Чиангмай) не затронуты наводнениями. Международные аэропорты Суварнабхуми (Бангкок) и Пхукет работают в обычном режиме. Туристам, планирующим поездку, необходимо уточнять маршрут и избегать южных провинций.

Безопасно ли сейчас во Вьетнаме?

Ситуация аналогична тайской. Центральный регион Вьетнама (Дананг, Хойан, Хюэ, а также провинции Центрального нагорья) серьезно пострадал, и поездки туда сопряжены с риском. Прогнозируются дополнительные дожди и грозы. В то же время Ханой, Хошимин (Сайгон), залив Халонг и северные курорты (Сапа) не затронуты. Крупные международные аэропорты Нойбай (Ханой) и Таншоннят (Хошимин) работают по расписанию, но возможны задержки внутренних рейсов в/из центральных регионов.

Безопасно ли сейчас на Шри-Ланке?

Путешествовать в Шри-Ланку в настоящее время небезопасно. Объявлен красный уровень опасности наводнений в долине реки Келани (включая районы Коломбо) и риска оползней в центральных районах (Бадулла, Канди). Власти ввели специальные меры для туристов, оказавшихся в стране: бесплатное продление виз (необходимо подать заявление на сайте) и освобождение от штрафов за просрочку для тех, кто не может вылететь. Основные авиакомпании предлагают гибкие условия перебронирования и отмены рейсов. Путешественникам следует воздержаться от поездок до стабилизации обстановки.

Каковы последствия наводнений для Юго-Восточной Азии?

Ущерб для экономик, и без того до сих пор восстанавливающихся после пандемии, колоссален:

Сельское хозяйство: уничтожены сотни тысяч гектаров посевов риса, чая, каучука и кофе, что угрожает продовольственной безопасности и доходам фермеров;

Туризм: кризис наступил в начале высокого сезона. Хотя крупные международные аэропорты в основном работают, многочисленные внутренние рейсы, дороги и туристические объекты в пораженных районах парализованы;

Инфраструктура: разрушение дорог, мостов и железнодорожных путей затруднит восстановление экономики на месяцы.

Катастрофа, произошедшая сразу после COP30, вновь обострила вопросы климатической справедливости и адаптации. Восстановление потребует длительного времени и миллиардных инвестиций. Ключевыми вызовами станут не только восстановление инфраструктуры, но и пересмотр градостроительной политики с учетом климатических рисков, создание надежных систем раннего оповещения и решение вопроса о климатическом финансировании со стороны развитых стран.