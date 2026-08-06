Профессия — режиссер: Гиви Валиев

В Северо-Осетинском театре Гиви Валиев сыграл немало главных ролей, а потом стал еще и ставить спектакли. Уже больше пяти лет он является художественным руководителем театра. Расскажем, где и у кого Валиев учился режиссуре, какие роли исполнил, какие спектакли создал, какие призы получил.

Как Гиви Валиев стал актером?

Гиви Валиев родился 29 июля 1983 года в Тбилиси. В 1990-м из-за политических событий семья переехала в Северную Осетию и обосновалась в селе Цалык Правобережного района. В детстве Гиви, по собственному признанию, "был далек от театра" и о профессии актера "даже думать не мог". Сначала он хотел стать хирургом, но в 11-м классе планы изменились из-за увлечения КВНом. Гиви был капитаном школьной команды и всегда с удовольствием готовился к выступлениям. Аплодисменты зрителей, "волшебство сцены вызвали" у него "огромное желание стать актером". Валиев поступил на актерское отделение факультета искусств Северо-Осетинского государственного университета имени Хетагурова, в дипломном спектакле "Кровавая свадьба" Федерико Гарсии Лорки сыграл Жениха. На просмотр пришла исполняющая обязанности художественного руководителя Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева Мадина Плиева, она и пригласила Валиева в труппу.

Какие роли Гиви Валиев сыграл в Северо-Осетинском театре?

Первой заметной ролью молодого актера стал Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", и в 2006 году за эту работу он получил приз на международном фестивале национальных театров "Сцена без границ". Вскоре в послужном списке Валиева появились и другие большие роли: Сигизмунд в пьесе Педро Кальдерона "Жизнь есть сон", Жадов в "Доходном месте" Александра Островского, Дамис в мольеровском "Тартюфе", Альдемаро в "Учителе танцев" Лопе де Веги, Локо в комедии Георгия Гагиева "Жених сбежал", Ирбек в спектакле "И я тебя люблю" по пьесе Асахмата Айларова.

На прошедшем в ноябре 2010-го в Нальчике I фестивале театров Северного Кавказа "Южная сцена" Северо-Осетинский театр показал спектакль "Черная бурка" по пьесе Георгия Хугаева. И сама постановка, и исполнивший в ней главную роль Валиев были отмечены дипломами. В том же году он стал заслуженным артистом Кабардино-Балкарии, а в 2011-м — заслуженным артистом Северной Осетии. В 2012 году актер снова получил приз на фестивале "Сцена без границ": на сей раз лучшей мужской ролью признали его Ромео в шекспировской трагедии.

Гиви Валиев — худрук Северо-Осетинского театра

Валиев считает, что ему "очень повезло в актерской профессии", но признается, что "со временем" "стал чувствовать какую-то неудовлетворенность" — его "все больше тянуло в режиссерскую профессию". Артист поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, учился у Михаила Левитина, окончил институт в 2017 году. А еще раньше, в 2015-м, его постановка "Прощай, овраг!" по повести Константина Сергиенко на фестивале "Сцена без границ" была признана лучшим спектаклем. В сентябре 2018-го Валиев выпустил спектакль "Названые братья" по пьесе Георгия Хугаева, в том же году стал главным режиссером Северо-Осетинского театра, а в 2020-м был назначен его художественным руководителем.

В 2019 году режиссер выпустил свою версию "Ревизора", а поставленного им в 2020-м "Ричарда III" Уильяма Шекспира экспертная комиссия всероссийского фестиваля национальных театров "Федерация" включила в список 15 лучших спектаклей. В 2021 году он снова обратился к творчеству этого английского драматурга и за "Ромео и Джульетту" на международном фестивале национальных театров в Махачкале получил награду за лучшую режиссуру.

В феврале 2023-го состоялась премьера еще одной шекспировской постановки Валиева. Действие "Короля Лира" он перенес в Россию начала 1990-х и так объяснил это решение:

Если читаешь текст и понимаешь, что он актуален в наши дни, то зачем его одевать в старые одежки. Я хочу поговорить о своем времени, о том, что меня тревожит здесь и сейчас

Эта работа претендовала на "Золотую маску" в четырех номинациях, и премией за лучшую мужскую роль был отмечен Алан Албегов, сыгравший Лира.

Спектакль "Газдановы", созданный по пьесе Тотрадза Кокаева "Братья Газдановы", впервые был показан в рамках I всероссийского фестиваля "Вахтангов. Путь домой" 18 июля 2024-го. А в декабре того же года Валиев осуществил инсценировку исторического романа Василия Цаголова "Послы гор", эту работу театр приурочил к празднованию 250-летия вхождения Осетии в состав России. Спектакль "В списках не значился" по одноименной повести Бориса Васильева режиссер выпустил к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в декабре прошлого года представил свою версию "Отелло".

Какие спектакли Гиви Валиев поставил в других театрах?

В Государственном дигорском драматическом театре режиссер создал несколько спектаклей. Первым стала "Кровавая свадьба" — пьеса, которая была дипломным спектаклем Валиева-актера и к которой он будет возвращаться как постановщик. Новые сценические решения этой трагедии Валиев потом предложит в Государственном кумыкском музыкально-драматическом театре имени Салаватова и в Государственном молодежном абхазском театре. Сочинение испанского драматурга очень нравится ему "накалом страстей, подлинностью чувств", признается режиссер.

В филиале Мариинского театра во Владикавказе он поставил три детские оперы Сергея Баневича: "Храбрый заяц", "Кот Мурыч" и "Снежная королева". По словам Валиева, для него эти спектакли — "опыт, когда режиссура уходит на второй план", а "на первом — красивая музыка".

Результатом его сотрудничества с Лакским государственным музыкально-драматическим театром имени Капиева стали два спектакля. Постановка шекспировской комедии "Укрощение строптивой" была показана на международном фестивале национальных театров в Махачкале и получила приз за лучшую режиссуру. А к 80-летию Победы Валиев подготовил инсценировку повести Чингиза Айтматова "Материнское поле".

Еще одну версию "Укрощения строптивой" он представил в Кабардинском государственном драматическом театре имени Шогенцукова.

Валиев по-прежнему выходит на сцену: одна из его недавних ролей — Феличе Риварес в спектакле "Овод" по одноименному роману Этель Лилиан Войнич, премьера состоялась 22 октября 2023 года. А в декабре 2024-го он стал народным артистом Северной Осетии.