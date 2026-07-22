Профессия — режиссер: Владимир Валиев

Владимира Валиева называют основоположником осетинского кино. Он — создатель первого осетинского художественного фильма "Фатима", автор хроникальных и документальных кинолент об Осетии и ее жителях. Много фильмов снял режиссер и о Грузии. Где учился Валиев, какая его картина была показана на Венецианском кинофестивале, какие награды и звания получил?

Как Владимир Валиев стал кинорежиссером?

Владимир Валиев родился 18 июня 1910 года в Тбилиси, с детства часто бывал в родовом селе в Знаурском районе Южной Осетии. В 1927 году он начал учиться в школе-студии при Госкинпроме Грузии (так тогда называлась "Грузия-фильм"), через два года стал помощником режиссера, а в 1931-м поступил на операторский факультет ВГИКа. В студенческие годы Валиев поработал ассистентом на съемках у Сергея Эйзенштейна, а еще, как вспоминала его двоюродная сестра Зоя Валиева, "вместе с однокурсниками Ермаковым, Маршаллом и Лисицыным" приезжал в Южную Осетию и снимал "природу, жителей села, тружеников, и в итоге время спустя вышел документальный фильм "Родное село"".

ВГИК Валиев окончил в 1936 году, вернулся на Тбилисскую киностудию, снял "Джимарай-Хох", "Бакуриани", "Грузинский павильон (Грузинский павильон на ВСХВ)" и другие документальные и научно-популярные фильмы.

Какие фильмы Владимир Валиев снял во время Великой Отечественной войны?

В годы Великой Отечественной войны Валиев руководил киногруппой Северо-Кавказского фронта и был режиссером киногруппы Черноморского флота. Отснятые им материалы вошли в документальные фильмы "Кавказ" и "Генерал Леселидзе", киножурналы "Советская Грузия" и "Новости дня", а позже Роман Кармен включил их в многосерийную картину "Великая Отечественная", в создании которой принимали участие американская компания Air Time International и Совинфильм.

В фильме 1943 года "Рыбаки-патриоты" Валиев объединил две тематические линии — фронтовые эпизоды и кадры, показывающие будни тружеников тыла, а в 1945-м снял картину "Возвращение с Победой".

Режиссер был награжден медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и орденом Отечественной войны II степени.

"Ушба" и "Фатима" — самые известные фильмы Владимира Валиева

В 1946 году на Тбилисской киностудии режиссер создал документальный фильм "Ушба" в память об известном альпинисте Александре Джапаридзе. Заслуженный мастер спорта СССР погиб в октябре 1945-го во время траверса (подъема на вершину и спуск по разным маршрутам) вершин Ушбы. В 1947 году картина была показана на международном Венецианском кинофестивале.

Об экранизации поэмы Коста Хетагурова "Фатима" Валиев задумывался еще во время учебы во ВГИКе: его, по собственному признанию, "привлекло многое: и поэтичность произведения, и его демократическая направленность, и вечно живая тема верности долгу, семье, и острый захватывающий сюжет". В 1956 году он снял документальный фильм о Хетагурове, а потом вместе с известным режиссером Семеном Долидзе приступил к работе над "Фатимой". На главные роли были утверждены Владимир Тхапсаев, Тамара Кокова, Отар Мегвинетухуцеси и Гиули Чохонелидзе, в апреле 1957 года кинематографисты выбрали места для натурных съемок в Северной Осетии, а через месяц началась работа в павильонах "Грузия-фильма". Картину посвятили 100-летию со дня рождения Хетагурова, премьера в октябре 1958 года состоялась одновременно в столицах Северной и Южной Осетии. Сначала "Фатима" вышла на русском и грузинском языках, потом поэт и публицист Реваз Асаев сделал перевод на осетинский язык, и в декабре 1965 года Валиев представил новую версию в Северной Осетии. Долгое время этот вариант картины считался утерянным, а в 2019 году в Осетинском драматическом театре во Владикавказе "Фатиму" впервые показали в новом дубляже, приурочив это событие к 160-летию со дня рождения автора поэмы.

Валиев снял более 100 документальных фильмов, в числе самых известных — "Махарбек Туганов" об осетинском художнике, ученике Ильи Репина; "Василий Абаев" о филологе, авторе пятитомного "Историко-этимологического словаря осетинского языка"; "Искусство, рожденное в горах" о культуре осетинского народа; посвященные Грузии "По снежным склонам Бакуриани", "Новая Сванетия" и "Термальные воды Грузии".

В 1955 году постановщик основал в Цхинвале первую национальную школу-студию, в которой обучали основам режиссуры и операторской работы. Ее воспитанники сняли документально-историческую картину, которая заняла первое место на республиканском конкурсе любительских фильмов Грузии. Однако из-за материальных и организационных проблем студия вскоре закрылась.

В 1961 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, в 1965-м стал заслуженным деятелем искусств Северо-Осетинской АССР.

Он скончался 23 декабря 1992 года в Тбилиси. В декабре 2017-го указом главы Северной Осетии Валиев посмертно был награжден медалью "Во Славу Осетии".