Профессия — режиссер: Асгар Фархади

В 2012 году Асгар Фархади первым из иранских режиссеров стал обладателем "Оскара", а в 2017-м получил эту премию во второй раз. Удостоен он и многих других престижных наград. Расскажем о самых известных фильмах Фархади, о том, почему он в последнее время работает за границей, и о том, кто и почему обвинял режиссера в плагиате.

Как Асгар Фархади стал режиссером?

Асгар Фархади родился 7 мая 1972 года в городе Хомейнишехре. Он рано увлекся кино, в 15 лет начал заниматься в подразделении Иранского молодежного кинообщества в Исфахане и снял несколько короткометражных фильмов. Потом Фархади получил высшее театральное образование: степень бакалавра в области драматического искусства в Тегеранском университете и степень магистра как режиссер в университете Тарбиат Модарес в Тегеране.

Самые известные фильмы Асгара Фархади

Первый полнометражный фильм Фархади вышел в 2003 году: драма "Танцуя в пыли" получила три приза на Азиатско-Тихоокеанском кинофестивале. Ее создатель был отмечен и как лучший режиссер, и как лучший сценарист, а Фарамаз Гарибян — как лучший актер второго плана.

получила три приза на Азиатско-Тихоокеанском кинофестивале. Ее создатель был отмечен и как лучший режиссер, и как лучший сценарист, а Фарамаз Гарибян — как лучший актер второго плана. "История Элли" в 2009-м завоевала призы на нескольких международных кинофестивалях, в их числе был и "Серебряный медведь" за режиссуру на Берлинале. А через два года "Развод Надера и Симин" стал обладателем уже "Золотого медведя" и первым иранским фильмом, удостоенным главного приза этого кинофестиваля. В 2012-м Фархади первым из иранских режиссеров получил "Оскар": Американская киноакадемия признала "Развод Надера и Симин" лучшим фильмом на иностранном языке. В этой же номинации картина завоевала "Золотой глобус", "Сезар" и другие престижные премии.

В том же году режиссер вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time и был награжден орденом Почетного легиона.

Драма " Прошлое " — копродукция Франции, Италии и Ирана — на Каннском международном кинофестивале в 2013-м была отмечена призом экуменического жюри, а сыгравшая в ней французская актриса Беренис Бежо — призом за лучшую женскую роль. Следующий фильм Фархади — "Коммивояжер" — вышел через три года. Сценарий он, как обычно, написал сам и получил за него приз в Каннах, исполнитель главной роли Шахаб Хоссейни был признан лучшим актером фестиваля, а в 2017-м "Коммивояжер" принес режиссеру второго "Оскара".

" — копродукция Франции, Италии и Ирана — на Каннском международном кинофестивале в 2013-м была отмечена призом экуменического жюри, а сыгравшая в ней французская актриса Беренис Бежо — призом за лучшую женскую роль. Следующий фильм Фархади — "Коммивояжер" — вышел через три года. Сценарий он, как обычно, написал сам и получил за него приз в Каннах, исполнитель главной роли Шахаб Хоссейни был признан лучшим актером фестиваля, а в 2017-м "Коммивояжер" принес режиссеру второго "Оскара". "Лабиринты прошлого" (другое название "Все знают") Фархади снимал в августе — декабре 2017 года в Испании, главные роли сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, а в мае 2018-го эта испанско-итальянско-французская картина открыла 71-й Каннский кинофестиваль. Там же в июле 2021 года состоялась премьера "Героя", за эту работу Фархади получил Гран-при — вторую по значимости награду. В мае этого года в Каннах в рамках основного конкурса показали еще один фильм Фархади — "Параллельные истории". Его режиссер снимал в сентябре — декабре 2025 года в Париже, а главные роли исполнили Изабель Юппер, Виржини Эфира, Венсан Кассель и Катрин Денев. Выход "Параллельных историй" в России запланирован на август.

Асгар Фархади и обвинение в плагиате

В марте 2022 года стало известно, что оскароносному режиссеру в Иране предъявили обвинение в плагиате. В суд обратилась его бывшая студентка Азаде Масихзаде, заявившая, что идея фильма "Герой" была позаимствована из ее короткометражки "Все победители, все проигравшие". Встречный иск Фархади о клевете был отклонен, и в мае на пресс-конференции он впервые прокомментировал сложившуюся ситуацию. Режиссер отметил, что документальный фильм Масихзаде видел на семинаре и обсуждал эту работу со своей студенткой. Однако снятый позже "Герой", по его мнению, не может рассматриваться как плагиат: рассказанная в нем история "радикально отличается от того, что есть в документальном фильме". В марте 2024-го суд снял с Фархади обвинение.

Асгар Фархади и политика

Фархади известен не только своими кинокартинами, но и громкими политическими заявлениями. Так, в 2010 году он публично поддержал своих коллег Мохсена Махмальбафа и Джафара Панахи, преследуемых иранскими властями. За этим последовал запрет на съемки "Развода Надера и Симин", и режиссеру пришлось извиниться за свои слова. В мае 2018-го в Каннах он снова выступил в защиту Панахи и попросил власти Ирана разрешить опальному режиссеру приехать на кинофестиваль и представить свою картину "Три лица".

Решение снимать фильмы за границей Фархади объясняет существующей в Иране цензурой. Можно "пытаться найти разные лазейки, как обойти ее, но по итогу она все равно иссушает творчество", отмечает он.

27 января 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который в числе других мер приостанавливал въезд в Соединенные Штаты граждан некоторых стран с преимущественно мусульманским населением. После этого Фархади отказался от участия в церемонии вручения "Оскара".

Я не планировал бойкотировать это мероприятие, однако сложившиеся условия делают мое участие невозможным. Даже если для меня будет сделано исключение, с учетом всех "но" и "если" считаю для себя это неприемлемым

— режиссер

В феврале нынешнего года он вместе с некоторыми другими иранскими кинематографистами поддержал участников массовых протестов против властей Исламской Республики, а в апреле осудил угрозы Трампа разрушить объекты гражданской инфраструктуры в Иране. Фархади подчеркнул, что "это не просто уничтожение зданий — это удар по человеческой жизни и достоинству", и призвал кинематографистов разных стран отреагировать на этот "бесчеловечный, незаконный и разрушительный процесс".