Премия Сергея Вайнштейна 2025: кто и за что получил?

Ежегодная церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна, которая была учреждена Международным благотворительным фондом СТМЭГИ в честь историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа, прошла в Общинном центре в Москве.

Жизнь Сергея Вайнштейна называют подвигом служения горско-еврейскому народу. Он ушел из жизни в 10 лет назад, но его наследие продолжает жить. Премия его имени считается престижной не только среди горских евреев, но и среди представителей других национальностей.

Президент Фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев:

Мы в первую очередь смотрим на то, что номинанты делают для престижа горских евреев. Сергей Иванович Вайнштейн в свое время многое сделал для этого. После его смерти в 2015 мы принял решение учредить премию его имени. Мы каждый год говорим о нем, значит человек живет в наших сердцах, его имя живет.

Президент Российско-еврейского конгресса Александр Генцис:

Для меня большая честь и радость быть сегодня здесь, вместе с Фондом горских евреев и представлять Российский еврейский конгресс в числе главных попечителей. Это очень важное дело – сохранение и распространение информации о культуре и жизни народа, который сохранил настоящую еврейскую традицию. Именно на Кавказе эта традиция жива. Нить, которая связывает нас с нашими корнями, наиболее ярко сохранилась именно среди кавказских народов.

Главный раввин России Адольф Шаевич:

Я очень признателен за то, что премию назвали именем Вайнштейна. В людях, которые получали эту премию, я вижу тот энтузиазм, который был у Сергея Ивановича, ту преданность делу, которая у него была.

На вручении премии собрались общественные и политические деятели, депутаты Госдум, представители бизнеса и творческой интеллигенции, а также посол Израиля в России Одед Йосеф и посол Азербайджана Рахман Мустафаев.

Это всё для меня родное: и музыка, и музыкальные инструменты, и виды прекрасной Красной слободы, и творчество и ваших, и наших художников и артистов. Хочу поздравить от своего имени, от имени посольства - моего коллектива - всех лауреатов этой прекрасной и благородной премии, а общине горских евреев пожелать процветания и благополучия.

- Рахман Мустафаев

Каждый член общины горских евреев своим умом, своим талантом, своими усилиями, трудом вносит вклад в благополучие и процветание Российской Федерации. Вы являетесь прочным и надежным мостом связи между Россией и Азербайджаном. Ваша община - мост, который опирается на два берега - Россию и Азербайджан. Я вам благодарен за то, что вы помните об этом и желаю, чтобы этот мост всегда был прочным и надежным

- посол Азербайджана

Лауреатами премии 2025 года стали

руководитель культурного центра Sholumi и автор изданий на языке джуури Шауль Симан-тов

историк и эпиграфист Наталья Кашовская

певец, композитор и один из немногих современных исполнителей, поющих на джуури Сергей Ильясафов

Спасибо за этот огромный вклад, за то, что вы создали вот такую обитель, такой дом, куда могут приходить не только горские евреи, чтобы молиться и делать замечательные дела.

- Сергей Ильясафов