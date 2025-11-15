Вестник Кавказа

Премию Сергея Вайнштейна вручили в Москве

В Общинном центре горских евреев прошла ежегодная церемония вручения премии имени Сергея Вайнштейна, которая была учреждена Международным благотворительным фондом СТМЭГИ в честь историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа.

Сергей Иванович Вайнштейн — уникальный человек, чью жизнь можно назвать подвигом служения горско-еврейскому народу. Он ушёл из жизни в 2015 году, но его наследие продолжает жить в сердцах руководства и коллектива Фонда СТМЭГИ и всех, кому небезразлично будущее горско-еврейского народа.

