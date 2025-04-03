Пожары в Израиле: масштабы, пострадавшие и причины

29 апреля, в День памяти павших в войнах Израиля территорию страны охватили лесные пожары. Из-за природного бедствия власти отменили большинство праздничных мероприятий, запланированных ко Дню независимости. Почему горит Израиль, рассказываем в нашем материале.

По словам командира пожарного управления Иерусалимского округа, пожар, который сейчас охватил Израиль, возможно, самый крупный из всех, когда-либо случавшихся в стране, и продолжаться он будет еще долго.

Что и где горит в Израиле?

Лесной пожар в Израиле начался 29 апреля в районе деревни Месилат-Цион в центральной части страны в 15 километрах от Иерусалима. Очевидцы пожара описывали стену из огня, охватившую холмы к западу от Иерусалима. Позднее огонь распространился на значительную территорию леса в Иудейских горах (Иерусалимские холмы), вдоль дороги, связывающей Тель-Авив и Иерусалим. Более 120 пожарных команд и 10 пожарных самолётов задействованы в борьбе со стихией. К полудню четверга от пожара пострадали более двух тысяч гектаров земли, половина этой площади - леса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько людей пострадало от пожара?

Более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров в Израиле. Из них около 15 человек - жители населённых пунктов, расположенных недалеко от зоны возгорания. Основная причина госпитализации: отравление продуктами горения и ожоги. Остальные пострадавшие - пожарные, которые борются со стихией. Двое из них были отправлены в больницу.

Что предпринимают власти Израиля?

На фоне продолжающихся природных пожаров власти отменили большинство мероприятий, посвящённых Дню независимости Израиля, который в 2025 году отмечается 30 апреля-1 мая. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил в стране чрезвычайную ситуацию и запросил помощь международных партнеров для борьбы с природными пожарами. Жители 10 населенных пунктов были эвакуированы в среду, 30 апреля. Из-за сильного задымления в результате пожаров были закрыты дороги, а также железнодорожные пути, соединяющие два основных города страны, Тель-Авив и Иерусалим.

Что известно о пожаре в Израиле сегодня?

В ночь на 2 мая пожарные продолжают тушить огонь, а Израиль ждет прибытия помощи от международных партнеров. Утром в четверг ситуация улучшилась, поскольку ветер стих и прошел моросящий дождь. Эвакуированным жителям было разрешено вернуться, при этом вероятность повторной эвакуации сохраняется. Транспортная коммуникация тоже восстановлена: дороги, закрытые днем ранее, в настоящий момент функционируют. Между тем по всей стране действует запрет на разведение огня на открытых территориях. Какая площадь лесов в Израиле охвачена огнём точно неизвестно, при этом пожарные продолжают работать на 6 участках возгорания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему горит Израиль?

На данный момент официальная причина лесных пожаров в Израиле не называется. Президент страны, Ицхак Герцог, заявил, что природные пожары одна из составляющих климатического кризиса, который невозможно игнорировать. По мнению Итамара Бен-Гвира, министра национальной безопасности, и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пожары могли быть инициированы нарочно. Основная причина распространения лесных пожаров в Израиле - сильные ветра на фоне засушливой погоды. Командир пожарного управления Иерусалимского округа, Шмулик Фридман, заявил, что при скорости ветра в 26 м/с ситуацию сложно взять под контроль, а риск будущих пожаров значительно увеличивается.

Причастен ли ХАМАС к пожарам в Израиле?

Биньямин Нетаньяху сообщил в четверг, что 18 человек были арестованы по подозрению в причастности к лесным пожарам, начавшимся днём ранее. При этом по официальным данным, задержаны были только трое подозреваемых. Один из них - 19-летний житель палестинского района в Восточном Иерусалиме, который в своих соцсетях распространял призывы к терроризму и поджогам. Израильское издание The Jerusalem Post пишет, что ХАМАС через социальные сети призывает палестинцев жечь всё, ”что только можно, в том числе рощи, леса и дома переселенцев”, в качестве мести за Газу.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Как часто в Израиле природные пожары?

Как и во всем мире, природные пожары в Израиле становятся всё более частым явлением. Крупные лесные пожары с жертвами и значительными разрушениями бушевали в стране в 2010, 2016 и 2021 годах, при этом локальные возгорания происходят постоянно: в день на территории страны фиксируются до десяти пожаров на открытой местности. Зачастую их причина - неаккуратное обращение с огнём или намеренный поджог.

Почему Израиль обратился за помощью в тушении пожаров?

Жители Израиля критикуют власти за то, как они справляются с очередным лесным пожаром. Руководству пришлось обратиться за помощью к международным партнёрам, поскольку собственных ресурсов не хватает. Согласно отчёту Центра исследований и сбора информации Кнессета, по состоянию на 2023 год в Израиле не хватало почти 30% пожарных станций и бригад. Однако, вместо того чтобы увеличить финансирование пожарной службы, правительство в марте 2025 года сократило расходы на нее на $60 млн, а также заблокировало покупку вертолётов для тушения пожаров.