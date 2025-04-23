Вестник Кавказа

Израиль обратился к Азербайджану за помощью в тушении пожаров

Израиль обратился к Азербайджану за помощью в тушении пожаров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Израиля обратились к Азербайджану и еще 12 странами за помощью в тушении пожара рядом с Иерусалимом. Сейчас известно о 13 пострадавших от огня гражданах.

Израиль попросил помощь у 13 стран, включая Азербайджан, в тушении масштабных пожаров, охвативших территорию недалеко от Иерусалима, сообщило издание EFE, ссылаясь на слова главы израильского МИД Гидеон Саар.

"В последние часы я пообщался с коллегами из Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Кипра, Португалии, Северной Македонии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции, и запросил у них помощь в поддержке с воздуха"

- Гидеон Саар

Напомним, что пожар вблизи Иерусалима начался сегодня утром и быстро вышел из-под контроля. Спасателям пришлось произвести эвакуацию местных жителей и перекрыть шоссе, связывающее Иерусалим с Тель-Авивом.

На данным момент известно о 13 пострадавших. Среди пострадавших есть как беременные женщины, так и младенцы. С огнем борются порядка 120 пожарных расчетов и авиация.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лесные пожары бушуют в Израиле – пострадали более 20 человек

Лесные пожары бушуют в Израиле – пострадали более 20 человек

Баку взял на себя миротворчество

Баку взял на себя миротворчество

Казнь мужчины за связь с &quot;Моссадом&quot; произошла в Иране

Казнь мужчины за связь с "Моссадом" произошла в Иране

День независимости Израиля: когда в 2025 году отмечается праздник Йом ха-ацмаут?

День независимости Израиля: когда в 2025 году отмечается праздник Йом ха-ацмаут?

Израильская El Al возвращает в расписание авиарейсы в Москву

Израильская El Al возвращает в расписание авиарейсы в Москву

Битва при Мегиддо: археологи нашли доказательства упомянутого в Библии сражения

Битва при Мегиддо: археологи нашли доказательства упомянутого в Библии сражения

Страны БРИКС призвали вывести израильские войска из Газы

Страны БРИКС призвали вывести израильские войска из Газы

В ООН призвали третьи страны содействовать прекращению блокады Газы

В ООН призвали третьи страны содействовать прекращению блокады Газы

Автомобиль из кортежа премьера Израиля попал в аварию

Автомобиль из кортежа премьера Израиля попал в аварию

Израиль планирует расширить военную операцию в Газе – СМИ

Израиль планирует расширить военную операцию в Газе – СМИ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы