Израиль обратился к Азербайджану за помощью в тушении пожаров

Власти Израиля обратились к Азербайджану и еще 12 странами за помощью в тушении пожара рядом с Иерусалимом. Сейчас известно о 13 пострадавших от огня гражданах.

Израиль попросил помощь у 13 стран, включая Азербайджан, в тушении масштабных пожаров, охвативших территорию недалеко от Иерусалима, сообщило издание EFE, ссылаясь на слова главы израильского МИД Гидеон Саар.

"В последние часы я пообщался с коллегами из Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Кипра, Португалии, Северной Македонии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции, и запросил у них помощь в поддержке с воздуха"

- Гидеон Саар

Напомним, что пожар вблизи Иерусалима начался сегодня утром и быстро вышел из-под контроля. Спасателям пришлось произвести эвакуацию местных жителей и перекрыть шоссе, связывающее Иерусалим с Тель-Авивом.

На данным момент известно о 13 пострадавших. Среди пострадавших есть как беременные женщины, так и младенцы. С огнем борются порядка 120 пожарных расчетов и авиация.