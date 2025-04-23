Ильхам Алиев: связи с Израилем имеют особое значение для Азербайджана

Ильхам Алиев направил поздравление президенту Израиля Герцогу по случаю Дня независимости, отметив в своем послании давние дружественные связи между странами.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Дня независимости еврейского государства.

В своем послании Ильхам Алиев отметил, что отношения между Баку и Тель-Авивом строятся на основе дружественных связей и взаимного уважения народов двух стран.

Ильхам Алиев отметил, что Баку придает особое значение расширению сотрудничества с Израилем, который является для Азербайджана близким другом и надежным партнером.

"Я верю, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем, а также взаимовыгодное сотрудничество в ряде важных областей будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов"

– Ильхам Алиев

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о возможном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан. Визит израильского политика может состояться 7 мая.