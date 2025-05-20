Петров пост 2025: с какого числа, в чем его суть и что можно делать?

Сегодня начнется первый из летних постов - Петров пост. Этот пост не настолько строгий, как, в частности, Великий пост, однако он также предусматривает определенные правила и запреты. Рассказываем, сколько длится Петров пост, какая у него история и что можно делать в это время.

Когда будет Петров пост в 2025 году?

Продолжительность у Петрова или Апостольского поста каждый год разная: это отличает его от других постов в году. Зависит она напрямую от даты Пасхи: чем раньше Пасха, тем больше продолжительность Петрова поста, который начинается спустя 7 дней после Троицы. В этом году даты поста Петра и Павла — 16 июня - 11 июля, то есть продлится он 26 дней. Заканчивается пост всегда в одно и то же время: накануне праздника Петра и Павла. Он отмечается 12 июля и постным днём в 2025 году не считается, поскольку выпадает на субботу.

© Фото: Эль Греко

В чем суть Петрова поста?

Своим названием летний пост обязан Дню памяти Святых Петра и Павла, перед которым православные его соблюдают. Значение поста заключается в том, что верующие, воздерживаясь от чрезмерного веселья, а также ограничивая себя в определенных пищевых продуктах, отдают дань уважения подвигу апостолов Петра и Павла, которые несмотря на гонения в отношении первых христиан, несли Слово Божье жителям разных регионов мира.

История возникновения Петрова поста

Первыми, кто держал пост после Пасхи, были сами апостолы, в том числе Петр и Павел: он был необходим, чтобы смирить плоть и дух перед Господом и получить его благословение на последующие деяния, то есть миссионерство. Позднее, в начале III века в религиозном произведении под названием ”Апостольские предания”, которое, предположительно, было написано мучеником Ипполитом Римским, появляется предписание о необходимости поститься через 7 дней после Пятидесятницы. Посвящение поста Петру и Павлу произошло, скорее всего, чуть позднее, в IV веке в Византии, где особенно почитали святых. В XI веке Петров пост был установлен на Руси, в том числе в рамках борьбы с языческой купальской обрядностью.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как поститься в Петров пост?

Петров пост нужен для того, чтобы после длительного периода празднования Пасхи и Троицы, не предусматривающего никаких ограничений, вновь обратиться к душе, а через нее - к Богу, отказавшись от чрезмерных мирских удовольствий. В Петров пост нельзя предаваться унынию, ссориться и вступать в конфликты.

В Апостольский пост верующие:

не едят мясные и молочные продукты и не употребляют алкогольные напитки;

обращаются к Богу, читая Библию и молитвы;

ходят на службы в церкви, причащаются и исповедуются

практикуют смирение и умеренность

помогают тем, кто нуждается в помощи.

В Апостольский пост можно читать любые молитвы, как обращенные к святым апостолам, так и другие. Главное, чтобы молитва была искренней и вдумчивой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно есть в Петров пост?

Пост Петра и Павла относительно легко соблюдать в контексте питания, поскольку в него можно есть рыбу, правда, не всё время. Календарь питания предписывает исключить рыбные блюда в дни, которые считаются постными большую часть года, то есть по средам и пятницам. Поскольку Петровский пост, как его еще называют, приходится на летние месяцы, меню постящегося может быть более разнообразным, чем, например, в Великий или Рождественский посты, за счёт сезонных фруктов и овощей.

Можно ли жениться, крестить ребенка в Петров пост?

Венчаться в Петров пост не получится: церковь не проводит этот обряд в дни постов. Гражданская церемония религией не регламентируется, а значит, не запрещена. Сыграть свадьбу в этот пост можно, однако стоит помнить, что пост - это время ограничений, в том числе и в плане увеселительных мероприятий, к которым относится и свадьба.

Таинство крещения, в отличие от венчания, можно провести в любой день года, в том числе и во время Петровского поста.

Что такое Петровское заговенье?

Петровским заговеньем в народе называется воскресенье накануне Петрова поста. Этот праздник считается народно-христианским, поскольку сочетает в себе элементы языческой обрядности - проводы весны в рамках Зеленых святок или Русальной недели, и православной традиции - подготовку к посту. Заговенье на Петров пост - последний день перед постом, когда можно есть мясную пищу.