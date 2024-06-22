Троица 2025: когда, что за праздник, как его отмечать и что нельзя делать?

Из 12 главных праздников в православии Троица - один из самых любимых летних праздников верующих в России и не только. В этом году Троица отмечается довольно рано - 8 июня, а накануне, в Родительскую субботу, вспоминают усопших. В чем суть Троицы, как отмечать праздник и что обязательно нужно сделать - рассказываем в нашем материале.

Когда Троица в 2025 году?

В этом году двунадесятый праздник Троица (10 по счету в церковном списке великих праздников) отмечается 8 июня. Троица - ежегодный переходящий праздник седьмого воскресения после Пасхи. Вознесение и Троицу разделяют 10 дней. На Троицу, которая также называется Сошествием Святого Духа, и накануне праздника, в церквях проходят особые торжественные богослужения.

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В чем суть Троицы?

Троица считается днем рождения христианской церкви. Об этом событии говорится в одной из библейских книг, Деяния Святых Апостолов, которая, как считается, была написана апостолом Лукой, автором третьего Евангелия. На 50-й день после Воскресения Иисуса Христа (с учётом самого дня Пасхи) на учеников Христа спустился Святой Дух, даровав умение понимать разные языки, ранее им неизвестные, чтобы они могли проповедовать по разным землям Слово Божье. В тот же день, услышав проповедь Петра, одного из тех, на кого снизошел Святой Дух, три тысячи иудеев, приняли Господа, тем самым положив начало самой первой христианской апостольской церкви.

Почему Троица так называется?

Концепция Триединства Бога возникла примерно в конце I века, когда ранние христиане пытались объяснить связь между Богом, Иисусом Христом и Святым духом. Так появилось понятие Святой Троицы, и, соответственно, день, когда Святой Дух охватил апостолов, явив верующим третье лицо Бога, начали называть Троицей.

Троица и Пятидесятница - одно и то же?

Одно из названий Троицы - Пятидесятница. Это связано с тем, что сошествие Святого Духа произошло на 50й день после Воскресения Господня. В православной традиции День Троицы и Пятидесятница - одно и то же, а вот в западной (католической, протестантской, лютеранской и т.д.) - это два разных понятия и два отдельных праздника: один посвящён непосредственно сошествию Святого Духа и образованию церкви, а второй - появлению концепции Триединства Бога.

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Троицкая суббота 2025

День перед Троицей - Родительская суббота, в которую поминают умерших. В 2025 году Троицкая Родительская суббота - 7 июня. Суббота перед Пятидесятницей особая, поскольку в нее поминают всех усопших верующих, принявших православие. В храмах и церквях в этот день проходит заупокойное богослужение - панихида, после которой люди, по возможности, стараются посетить кладбище. На саму Троицу на кладбище ходить не принято.

Как отмечают Троицу?

Накануне Троицы верующие украшают свои дома свежими ветками, символизирующими Святой Дух и обновление, а вечером отправляются на особое предпраздничное богослужение. Традиционно, в сам день праздника православные ходят на службу, молятся о здоровье, прощении грехов, милости и даровании терпения, одновременно с тем благодаря Бога за его щедрость. По возможности, в этот день хорошо оказать помощь нуждающимся, а также поздравить близких. Обычным поздравлением на Троицу служат слова пожелания всех благ, главное, чтобы они были искренними.

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Почему на Троицу украшают храм зеленью и травами?

Одна из особых традиций Троицы - украшение храмов и церквей свежими ветками и травами. Обычно используют ветки березы, однако если они не доступны, выбирают другие деревья. Надо отметить, что зеленый цвет - это цвет праздника Троицы в православии: даже священнослужители в этот день надевают зелёные одежды, облачения, символизирующие вечную жизнь. Эта традиция, скорее всего, уходит корнями в дохристианские времена:

в языческой Руси до Троицы существовал весенне-летний обрядовый комплекс под названием Зеленые святки, и как раз берёза считалась важным символом этого периода, как дерево-оберег;

в иудаизме на праздник Шавуот, косвенно связанный с христианским праздником, тоже принято украшать синагоги и дома цветами и зелеными ветками, символизирующими плодородие.

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Что нельзя делать на Троицу?

В церковной традиции запретов на этот день нет, кроме тех, что предписывают воздержаться от сквернословия, порицания и отказа в помощи. Кроме того, на Троицу не получится обвенчаться: в двунадесятые праздники данное таинство не проводится. Что касается посещения кладбища, для этого есть день накануне, Троицкая суббота.

На Троицу можно работать, в том числе по дому и в огороде, справлять личные праздники, быть у воды, купаться, заниматься спортом и тому подобными вещами.

Приметы на Троицу

Троица, как и большинство православных праздников, вобрало в себя народные традиции, сохранившиеся с дохристианских времен Зеленых святок. Примет в Троицын день, как называли Троицу в народе, достаточно: