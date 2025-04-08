Шавуот 2025: какого числа, что это за праздник, история, традиции

Совсем скоро Израиль отпразднует Шавуот – один из трех главных еврейских праздников, который стоит наравне с Песахом и Суккотом. Расскажем, что это за праздник, когда и как отмечается, каковы его традиции и история.

Что такое Шавуот?

Шавуот, или День дарования Торы – один из трех главных еврейских праздников, наряду с Песахом и Суккотом. Он отмечается через семь недель (50 дней) после Песаха, завершая период отсчета Омера. Его название в переводе с иврита означает "недели".

Праздник посвящен дарованию Торы еврейскому народу на горе Синай и символизирует заключение союза между Богом и народом Израиля. Кроме того, Шавуот связан с сельскохозяйственным календарем – в древности в это время в Иерусалимский храм приносили свежий урожай, поэтому его также называют праздником первых плодов.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Какого числа Шавуот 2025?

Согласно еврейскому календарю, Шавуот приходится на шестой день сивана. В 2025 году праздник начинается вечером 1 июня. В Израиле он отмечается один день, а за его пределами два дня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник Шавуот в Израиле объявлен выходным днем, а накануне все работают по сокращенному рабочему дню.

Шавуот: история

Корни этого праздника уходят во времена исхода евреев из Египта. Согласно традиции, именно на 50-й день после этого Бог даровал еврейскому народу на горе Синай Десять заповедей праведной жизни – основу Торы.

Центральной фигурой этого события стал Моисей – пророк и духовный предводитель народа Израиля. Он вывел евреев из египетского рабства, привел их к горе Синай и стал посредником между Богом и людьми. Именно Моисей получил от него заповеди, а затем передал их народу.

Получив священную Тору, люди поклялись неотступно исполнять Божьи заповеди, чтобы Всевышний ежегодно благословлял их урожай, а иудейский народ процветал.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шавуот: значение

Шавуот посвящен событию, которое считается одним из самых важных в еврейской традиции – дарованию Торы на горе Синай, а также сбору урожая. Таким образом, праздник объединяет две важные идеи – принятие духовной ответственности и благодарность за материальные дары.

Как празднуют Шавуот 2025?

Шавуот – это праздник с глубоким духовным и историческим смыслом, который в иудаизме отмечается с особыми традициями. Он наделен статусом "праздника из Торы" (Йом-Тов), что подразумевает строгий запрет на любую работу, кроме приготовления еды и перенесения огня. В этот день также нельзя пользоваться транспортом и притрагиваться к деньгам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно делать в Шавуот?

В ночь перед праздником многие евреи соблюдают обычай Тикун лейль Шавуот, то есть проводят всю ночь за изучением Торы, Мишны и других священных текстов. Это традиция восходит к бессонной ночи у горы Синай, во время которой Всевышний даровал заповеди.

Дома и синагоги украшаются зеленью, цветами и ветвями, что символизирует цветущую гору Синай и плодородие земли.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиле праздник сопровождается масштабными гуляниями: проходят шествия, выставки урожая, танцы и концерты, связанные с сельскохозяйственными традициями. Шавуот также становится временем семейных встреч, праздничных трапез и обсуждения духовных тем.

Что дарят на Шавуот в Израиле?

По Иерусалимскому Талмуду, на Шавуот дети и женщины получают подарки. Первым дарят сладости и орехи, а вторым – одежду и драгоценности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что едят на Шавуот в Израиле?

На праздничном столе на Шавуот представлены в основном блюда из молочных продуктов – сырники, творожные запеканки, блинчики с начинкой и чизкейки. Этот обычай связан с тем, что после дарования Торы евреи узнали законы кашрута и временно перешли на молочную пищу.

Так как к Шавуоту поспевали плоды, верующие в знак благодарности Всевышнему отдавали урожай в Храм. Согласно традиции, они приносили только семь видов плодов – инжир, гранаты, оливы и финики, а также пшеницу, ячмень и виноград, которые обязательно должны быть на праздничном столе сегодня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часто праздничный стол украшают медовые пироги, что напоминает о том, что Тора для тех, кто ее учит, как молоко и мед.

Шавуот – поздравление

Поздравление с праздником Шавуот обычно выражает пожелания радости, духовного обновления и мира. На иврите традиционное поздравление звучит как "Хаг Шавуот Самеах!", что означает "Счастливого праздника Шавуот!".