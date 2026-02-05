Переговоры Трампа и Си 2026: что обсудили, почему сейчас и при чем здесь Путин?

Председатель КНР Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампа сразу после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Расскажем, почему Си позвонил Трампу, как торговая война определяет диалог США и Китая, как изменилась доктрина США по отношению к Китаю, как Тайвань влияет на диалог США и Китая и обсудил ли Трамп Иран и Россию с председателем КНР.

Телефонный разговор двух лидеров стал важным дипломатическим эпизодом на фоне торговых войн, борьбы за контроль над критическими минералами, ситуации вокруг Тайваня, трансформации союзнических систем и изменения глобальной архитектуры безопасности.

Почему Си позвонил Трампу?

К началу 2026 года США усилили тарифное давление, ограничили доступ китайских компаний к передовым технологиям и начали формировать альтернативные цепочки поставок. Китай, в свою очередь, использовал экспортные ограничения на редкоземельные элементы и другие критические материалы как инструмент экономического давления. Разговор Трампа и Си произошел на фоне частичного торгового перемирия, достигнутого после саммита АТЭС, и был направлен на стабилизацию переговорного процесса, а также на предотвращение дальнейшего ухудшения двусторонних отношений.

Почему Си сначала позвонил Путину, а затем Трампу?

Последовательность звонков Си Цзиньпиня выглядела как подтверждение стратегического партнерства с Москвой, затем сигнал Вашингтону, что Китай открыт к диалогу.

Демонстрация баланса между сверхдержавами. Китай сейчас ведет политику стратегической триангуляции - одновременно взаимодействует с США и Россией. Позвонив Трампу сразу после Путина, Си показал, что Китай не намерен полностью дистанцироваться от Запада и хочет сохранить каналы коммуникации с Вашингтоном.

Давление США. Россия остается ключевым партнером Китая в энергетике и геополитике, но США пытаются заставить Китай сократить поддержку Москвы, вводят вторичные санкции и обсуждают давление на китайские банки и компании. Звонок Трампу сразу после Путина - попытка снизить риск санкционного давления и показать нейтральную дипломатическую позицию.

Демонстрация глобального статуса. Си Цзиньпин стремится позиционировать Китай как равный США глобальный центр силы. Последовательные звонки лидерам двух ядерных сверхдержав - это символ статуса "третьего полюса". Среда, когда состоялись телефонные переговоры, был последним днем перед истечением ДСНВ. Таким образом, Пекин актуализировал китайскую позицию по контролю над вооружениями (оставаться в стороне из-за несопоставимости ядерных арсеналов КНР с США и РФ).

Экономические мотивы. США и КНР находятся в глубокой технологической и торговой конфронтации, но тем не менее, их экономики взаимозависимы и полный разрыв угрожает глобальной рецессией. Китай зависит от западных рынков, США - от китайских цепочек поставок.

Несмотря на публичные заявления Белого дома о "продуктивном" диалоге США и КНР, этот разговор представляется скорее попыткой стабилизировать напряженные отношения без реального стратегического сближения. Вашингтон и Пекин продолжают воспринимать друг друга как системных соперников, а телефонный контакт был скорее дипломатическим сигналом о желании управлять конфликтом, а не решать его.

Как торговая война определяет диалог США и Китая?

Торговая война остается центральным элементом конфронтации. Администрация Трампа в 2025 году ввела масштабные тарифы на китайские товары, усилили ограничения на экспорт полупроводниковых технологий и начали стимулировать перенос производства на территорию США и союзников. Китай ответил тарифами, ограничениями на экспорт критических материалов и ускорением программы технологической автономии. Хотя стороны достигали временных перемирий и частично снижали тарифы, фундаментальные разногласия остались. Китайские экспортные ограничения на редкоземельные элементы и другие критические материалы вызвали серьезные перебои в глобальных цепочках поставок, особенно в автомобилестроении, оборонной промышленности и полупроводниках. Телефонный разговор провели в рамках удержания переговорного процесса после периодических торговых перемирий и встречи лидеров в Пусане.

Критические минералы - литий, кобальт, никель, редкоземельные элементы и другие - это стратегический ресурс, определяющий, в том числе технологическую и военную мощь. Китай контролирует большую часть мирового производства и переработки редкоземельных элементов, что делает его ключевым игроком в цепочках поставок электроники, оборонной техники и энергетических технологий. США ответили созданием стратегического резерва минералов, запуском международных инициатив и привлечением союзников к диверсификации поставок. Однако американская перерабатывающая инфраструктура значительно уступает китайской, что делает конкуренцию долгосрочной и дорогостоящей.

При этом диалог Трампа и Си проводился в условиях усиливающегося экономического разделения мира на блоки. США пытаются создать альянсы по критическим минералам, технологиям и обороне, тогда как Китай укрепляет собственные цепочки поставок и расширяет экономическое влияние через БРИКС и развивающиеся рынки.

Доллар остается доминирующей мировой валютой, но Китай активно продвигает юань в международных расчетах, особенно в торговле энергоресурсами и в рамках БРИКС. При этом США рассматривают дедолларизацию как стратегическую угрозу, а разговор лидеров отражал скрытую конкуренцию за финансовое влияние и контроль над международной платежной системой.

Как изменилась доктрина США по отношению к Китаю?

Национальная стратегия обороны США 2026 года продемонстрировала серьезный поворот внешнеполитического мышления Вашингтона. Если предыдущие администрации рассматривали Китай как главную глобальную угрозу, новая доктрина Трампа сделала приоритетом безопасность территории США и Западного полушария. Это означает частичный отход от глобального лидерства и попытку переложить ответственность за безопасность на союзников. При этом Китай продолжает рассматриваться как ключевой стратегический соперник, но не как экзистенциальный враг. Политика США смещается от глобального сдерживания к концепции "сдерживания через силу без прямой конфронтации". Такой подход отражает ограниченность ресурсов США и стремление снизить издержки глобального лидерства.

Как Тайвань влияет на диалог США и Китая?

Тайвань продолжает оставаться одним из вероятных источников военного конфликта между США и Китаем. КНР считает остров частью своей территории и наращивает военное давление через учения и дипломатические заявления. США сохраняют политику стратегической неопределенности, традиционно поддерживая Тайвань, но политика Трампа стала более прагматичной и менее идеологизированной, чем у предыдущих администраций. Отсутствие прямого упоминания Тайваня в новой стратегии США выступает попыткой снизить напряженность и сохранить гибкость политики, хотя США продолжают говорить о поддержании "баланса сил" в Индо-Тихоокеанском регионе. В разговоре Си напомнил о суверенитете Китая и предупредил о последствиях поставок оружия Тайваню.

Трамп и Си обсудили Иран и Россию?

Разговор двух лидеров также затронул Иран и Россию - два ключевых союзника Китая и оппонента США. США пытаются изолировать Иран через санкции и торговое давление на третьи страны. Китай, напротив, остается крупнейшим покупателем иранской нефти и отвергает требования Вашингтона прекратить сотрудничество. В отношении России Пекин сохраняет стратегическое партнерство, увеличивая торговлю энергоресурсами и сырьем. Это укрепляет позиции Москвы на фоне западных санкций и усложняет американскую стратегию давления. Для Вашингтона союз Пекина с Москвой и Тегераном представляет серьезный вызов, поскольку формирует альтернативный геополитический блок, способный противостоять западному влиянию.