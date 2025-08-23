Казахстан продаст редкоземельные металлы США?

Астана, оказавшись в центре внимания Вашингтона несколько лет назад как потенциальный источник ценных критических минералов, сегодня укрепляет стратегическое партнерство с Америкой, в первую очередь, посредством экономического сотрудничества. На каких условиях была заключена сделка по редкоземельным металлам и в чем ее важность?

Какую сделку заключили США и Казахстан?

3 февраля стало известно, что американская компания REAlloys Inc. заключила с казахской компанией AltynGroup Kazakhstan соглашение о долгосрочном партнёрстве по закупкам редкоземельных элементов. Сделка, которая пока что считается не обязывающей, то есть не имеющей юридической силы, предусматривает следующее: редкоземельные металлы будут добываться в Казахстане, а затем отправляться в США на дальнейшую переработку для последующего использования.

Важный факт: Редкоземельные металлы, группу из 17 элементов, в том числе тяжелых и легких металлов, как один важнейший ресурсов на Земле называют ”будущей нефтью”. Редкоземельные металлы используются для производства процессоров для ИИ, жестких дисков, магнитов, бытовой и промышленной электроники, батарей и т.д. Без редкоземельных металлов, которые в США входят в группу критических важных для экономики и безопасности страны минералов, невозможны развитие искусственного интеллекта и усилия по переходу к зеленой энергетике.

Сколько в Казахстане редкоземельных металлов?

По данным за 2025 год, запасы редкоземельных металлов в Казахстане составляют 2,6 млн тонн, а возможные запасы - более 28 млн тонн. Это гораздо больше, чем у США, где всего 1,9 млн тонн ценного ресурса. На производство редкоземельных металлов приходится 2,4% металлургического сектора Казахстана. Самое большое количество редкоземельных металлов, по оценкам Геологического комитета Казахстана, около 800 тысяч, находится на месторождении Куйректыколь в Карагандинской области.

Важный факт: Больше всего редкоземельных металлов в мире находится в Китае - 44 млн. Китай на первом месте и по добыче и по производству/очистке критических минералов в мире. 70% экспорта редкоземельных металлов тоже обеспечивает Китай.

Чем будет заниматься американская компания в Казахстане?

Согласно условиям предварительного соглашения, REAlloys и AltynGroup собираются сотрудничать в течение 10 лет. Американская компания будет помогать казахстанской компании искать рудники и обеспечит сбыт продукции, на 100% ориентированной на американский рынок. На первом этапе партнёры планируют заняться месторождением ”Кокбулак” площадью 127 тысяч квадратных километров, которое охватывает Карагандинскую и Костанайскую области. Считается, что на месторождении более 350 млн тонн железной руды, из которой может быть получен концентрат, богатый редкоземельными элементами.

Важный факт: Китай, будучи главным производителем и экспортёром редкоземельных металлов, периодически вводит ограничения на их экспорт, в основном как ответ на политические и дипломатические действия со стороны других стран. В октябре 2025 года, в частности, Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов в ответ на тарифную войну Трампа, а в январе 2026 года запретил экспорт некоторых видов редкоземельных металлов в Японию из-за разногласий по поводу Тайваня.

Почему Казахстан решил продавать редкоземельные металлы США?

В последние годы Казахстан, традиционный партнёр России и Китая, активно укрепляет связи с США, и сотрудничество в сфере редкоземельных металлов один из важных пунктов в отношениях между Астаной и Вашингтоном. В ноябре 2025 года, в частности, Казахстан подписал с правительством США меморандум о взаимопонимании в сфере критических минералов. Для Казахстана партнёрство с США означает:

диверсификацию экспорта

развитие инфраструктуры

обеспечение новых рабочих мест

привлечение инвестиций и технологий.

Важный факт: США интересуются редкоземельными металлами не только Казахстана, но и других стран. В ноябре 2025 года, в частности, одна из американских компаний обязалась построить завод по переработке минералов в Саудовской Аравии, которая в последнее время активно вкладывает деньги в развитие этой сферы.

Зачем США редкоземельные металлы из Казахстана?

В тот же день, когда стало известно о сделке по казахстанским редкоземельным металлам, американский президент Дональд Трамп объявил о создании резерва критических минералов стоимостью в $12 млрд. Проект, получивший название Vault (”Хранилище”), направлен на обеспечение американской промышленности редкоземельными металлами, которые нужны для производства реактивных двигателей, радаров, электрических транспортных средств и т.д. Необходимость в таком резерве обусловлена торговой войной с Китаем, в рамках которой Пекин использует экспорт критических минералов как оружие. По данным за 2025 год, на Китай приходится от 70 до 80% американского импорта редкоземельных минералов, что делает США уязвимыми перед любыми ограничениями со стороны КНР. Именно поэтому Вашингтон активно укрепляет партнёрство со странами, которые потенциально могут заменить хотя бы часть китайского импорта редкоземельных металлов.

Важный факт: 4 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс на министерской встрече по критически важным минералам, на которой участвовали представители 50 стран, предложил создать торговый блок по редкоземельным металлам, который обеспечит преференции и будет контролировать цены на важнейшую для американской экономики продукцию. От Казахстана на встрече присутствовал министр иностранных дел Ермек Кошербаев.

Что будет дальше?

Пока что неизвестно, к чему приведет партнерство Казахстана с США по редкоземельным металлам, и как на него отреагирует Китай, один из ключевых экономических партнёров Астаны. Не исключено, что Пекин попытается с помощью экономических и дипломатических мер удержать Казахстан от чрезмерного сближения с США, при этом поддерживая крепкие связи с центральноазиатской страной.