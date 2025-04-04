Папский престол: понтифики, которые вошли в историю

За две тысячи лет христианства должность папы римского занимали 266 человек, каждый из которых оставил свой след в истории. Накануне избрания нового главы католической церкви вспоминаем о самых влиятельных и необычных папах римских.

Папский престол всегда был желанной должностью для реформаторов, авантюристов и политиков, олицетворяя собой власть не только над верующими, но и над целыми государствами.

Первый Папа римский

Сегодня Ватикан - символ римско-католической церкви, оплот почти полутора миллиардов верующих по всему миру со статусом суверенной территории, руководит которой папа римский. Однако в период раннего христианства всё было совершенно иначе. В годы после Иисуса Христа у последователей только появившейся новой религии не было богато украшенных церквей и храмов, а те, кто проповедовал Слово Божье, подвергались гонениям. Так было и с первым папой римским, которым, согласно католической традиции, был Петр, ученик Иисуса Христа. Апостол Петр после Вознесения Иисуса Христа проповедовал в разных странах, совершая чудеса, а затем стал первым епископом Рима, примерно в 40-60-е годе I века. Фактических данных о служении Петра в Риме практически нет. Считается, что Петр был казнен римским императором Нероном на перевёрнутом кресте.

Папа римский - женщина

В официальных записях Ватикана все понтифики, которые когда-либо избирались на должность папы римского были мужчинами, однако, согласно средневековой легенде, среди них была одна женщина - папесса Иоанна. Единственная женщина на папском престоле упоминается в сочинении Джованни Боккаччо ”О великих женщинах” середины XIV века, при этом легенда о ней впервые появилась веком ранее. Считается, что Иоанна, выдавая себя за мужчину, прошла религиозное обучение и в середине IX века была избрана Папой римским Иоанном VIII. Тот факт, что она женщина, тщательно скрывался, и всё же правда выяснилась во время одной из церемоний, когда у Иоанны начались роды. По одной из версий Иоанна умерла при родах, по другой - ее забили до смерти камнями разъяренные верующие. Сегодня большинство историков считают, что папесса Иоанна была выдумана как сатира на папский престол критиками католической церкви.

Папа римский и крестовые походы

К середине XI века, моменту расцвета самой молодой из авраамических религий, ислама, христианская церковь успела пережить раскол на восточную православную и римско-католическую. Дабы объединить верующих двух церквей и положить конец исламу, папа римский Урбан II затеял грандиозную военную кампанию, которая будет продолжаться более двух столетий и унесет жизни миллионов людей, как христиан, так и мусульман: крестовые походы. Первый крестовый поход, начатый с целью освободить Иерусалим от мусульман, начался в 1095 году. Чтобы побудить людей к участию в военизированных религиозных походах в Святую землю, папа Урбан II обещал отпущение всех прошлых грехов и вечною славу. В ходе крестовых походов католическая церковь значительно обогатилась, а папский престол стал еще более влиятельной политической силой, чем прежде.

Папа римский, который продавал прощение грехов

217 папа римский, Лев X, из влиятельной семьи Медичи, которая правила Флоренцией, оставил большой след в истории. Папой римским он пробыл всего 9 лет, с 1513 по 1521 годы, но до сих пор считается одним из самых противоречивых лидеров католической церкви. Он тратил огромные средства на роскошный образ жизни, покровительствовал искусствам и стал причиной дальнейшего раскола католической церкви. Чтобы обеспечить финансирование строительства Собора Святого Петра, главного сооружения Ватикана и церемониального центра Римско-католической церкви, он инициировал продажу индульгенций - отпущения всех грехов - в обмен на средства, которые верующие жертвовали на создание собора. Система оплаты за покаяние и излишества, которые позволяла себе верхушка католической церкви, побудили немецкого богослова Мартина Лютера в 1517 году написать ”95 тезисов”, положивших начало новой христианской конфессии - протестантизму.

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Последний папа римский

На сегодняшний день последний папа римский, умерший 21 апреля 2025 года, Франциск, считается понтификом, который способствовал налаживанию межрелигиозного диалога и продвижению образа Римско-католической церкви как объединителя верующих. Папа Франциск стал первым, церемонию инаугурации которого впервые за тысячу лет после раскола церкви посетил Патриарх Константинопольский. 266 Папа Римский встречался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, молился у Стены Плача, целовал ноги политикам в Южном Судане и ратовал за борьбу с климатическими изменениями. За 12 лет пребывания во главе католической церкви Франциск посетил 68 стран, в том числе и с мусульманским большинством. В своей деятельности он призывал к установлению дружбы между всеми народами и необходимости обращения даже к тем, кто не верит, дабы устранить разногласия, которые разделяют и причиняют боль. Сегодня Папа Римский Франциск один из самых популярных понтификов в истории папства: его действия находили одобрение как среди христианских конфессий, так и среди мусульман и иудеев.