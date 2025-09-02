Пакистан на распутье: возродить СААРК или найти альтернативу

В декабре 2025 года Пакистан озвучил два, на первый взгляд, противоречивых внешнеполитических сигнала, обнаживших кризис в архитектуре сотрудничества Южной Азии. Расскажем, что такое СААРК, каковы цели и принципы организации, какие страны входят в СААРК, с какими проблемами сталкивается СААРК, что предлагает Пакистан и какие альтернативы СААРК уже есть.

Премьер-министр Шахбаз Шариф торжественно призвал возродить активную деятельность Южноазиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК), однако при этом его заместитель Исхак Дар обсуждал расширение трехстороннего формата Пакистан-Бангладеш-Китай как альтернативы, нацеленной на переосмысление региональной интеграции без доминирования Индии.

Что такое СААРК?

СААРК (Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества) - это объединение восьми государств Южной Азии, направленное на стимулирование экономического роста и улучшение социального благосостояния в регионе. Это самая крупная региональная организация в мире по численности населения, которое составляет около 1,9 миллиарда человек. СААРК официально учредили 40 лет назад, 8 декабря 1985 года в Бангладеш, а ее штаб-квартира расположена в Катманду.

Какие страны входят в СААРК?

Страны-участницы: Афганистан (с 2007 года), Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка;

Наблюдатели: Австралия, ЕС, Китай, Маврикий, Мьянма, США, Южная Корея, Иран и Япония.

Каковы цели и принципы работы СААРК?

Основные цели СААРК, закрепленные в ее уставе:

Содействие повышению уровня жизни и благосостояния населения Южной Азии;

Стимулирование экономического развития, социального прогресса и культурного обогащения;

Укрепление взаимодоверия, взаимопонимания и сотрудничества между странами-участницами;

Поддержка активного взаимодействия в экономической, социальной, культурной и научно-технической областях.

Ключевой принцип работы организации - принятие всех решений единогласно, а также исключение из повестки обсуждения двусторонних и спорных вопросов (например, территориальных споров). Однако, этот принцип и стал одной из причин кризиса организации.

Что не так с СААРК?

Несмотря на амбициозные цели, практическая деятельность СААРК испытывает серьезные трудности, которые привели ее к состоянию застоя:

Доминирование политических противоречий над экономикой. Основное препятствие - затяжной индо-пакистанский конфликт. В 2016 году Индия отказалась от участия в саммите в Исламабаде после теракта в Кашмире. Примеру Нью-Дели последовали Афганистан, Бангладеш и Бутан, спровоцировав бессрочный перенос встречи на высшем уровне. Последний саммит прошел в 2014 году, а потенциал организации в развитии торговли и инфраструктуры остается нереализованным;

Низкий уровень экономической интеграции. Внутрирегиональная торговля в рамках СААРК составляет лишь около 5% от общего товарооборота стран-участниц - один из самых низких показателей в мире.

Каковы экономические последствия для СААРК?

Мизерная внутрирегиональная торговля. По данным Всемирного банка, на взаимную торговлю стран СААРК приходится лишь около 5% от их общего торгового оборота (примерно $23 млрд). Для сравнения, в АСЕАН этот показатель превышает 25%;

Нереализованный потенциал. Экономисты оценивают, что объем торговли мог бы вырасти до $67 млрд;

Отказ от ключевых инфраструктурных проектов. В 2014 году был сорван проект Соглашения о моторизованных транспортных средствах, который позволил бы создать аналог Шенгенской зоны для грузового и пассажирского транспорта.

Что предложил Пакистан?

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал возродить СААРК, отметив необходимость более глубокого экономического сотрудничества и коллективных ответов на общие вызовы. При этом Шариф передал поздравления народам и правительствам всех государств-членов СААРК с 40-летием организации, выразив сожаление о том, что из-за политических соображений в регионе цели организации оставались недостижимыми.

По его мнению, региону необходима более сильная экономическая и цифровая взаимосвязанность для расширения торговли, инвестиций, инноваций и культурного обмена, поскольку южноазиатские государства сталкиваются с общими проблемами из-за бедности, стихийных бедствий, вызванных изменением климата, отсутствия продовольственной и энергетической безопасности и уязвимости систем общественного здравоохранения.

Этим летом прошли первые трехсторонние консультации Пакистана, Бангладеш и Китая по вопросам региональной стабильности и экономического развития. При этом на прошлой неделе заместитель премьер-министра Пакистана Исхак Дар придал этой инициативе более стратегическое звучание.

Выступая на форуме в Исламабаде, Дар заявил, что формат с Бангладеш и Китаем может быть расширен для включения других стран региона и за его пределами. Он раскритиковал "искусственные препятствия" (прозрачный намек на Индию), которые мешают сотрудничеству, и призвал к созданию групп по экономическим и технологическим вопросам. По сути, это предложение о формировании альтернативного блока в Южной Азии с участием Китая и при исключении Индии.

Пакистан предлагает возрождение СААРК и формат без Индии?

Заявления Шарифа и Дара, сделанные с разницей всего в несколько дней, не столько противоречат друг другу, сколько отражают многоуровневую дипломатию Пакистана. Они отражают как дипломатический этикет, так и практическую стратегию. Предложение Дара основано на конкретных изменениях: ухудшении отношений между Индией и Бангладеш после смены власти в Дакке и исторически прочных связях Пакистана и Бангладеш с Китаем.

Перспективы этой инициативы пока что туманны и зависят от ряда факторов:

Такие государства, как Непал, Шри-Ланка или Мальдивы, которые могут быть потенциально заинтересованными, весьма чувствительны к реакции Нью-Дели. Открытое участие в блоке, воспринимаемом как антииндийский, может повлечь для них политические и экономические издержки. Их участие может ограничиться осторожным взаимодействием по климату или цифровизации, без формального вступления в альтернативную структуру.

Индия будет рассматривать любой такой блок как угрозу своим интересам и инструмент стратегического сдерживания со стороны Китая;

Устойчивость нового формата также зависит от позиции Дакки. Если отношения Бангладеш с Индией стабилизируются, интерес к таком формату может угаснуть.

Какие альтернативы СААРК уже есть?

ББИН (Бангладеш, Бутан, Индия, Непал) был создан после провала транспортного соглашения в рамках СААРК. Эти четыре страны успешно подписали и реализуют собственное Соглашение о движении автотранспорта, демонстрируя, что прогресс возможен без участия всех членов;

(Бангладеш, Бутан, Индия, Непал) был создан после провала транспортного соглашения в рамках СААРК. Эти четыре страны успешно подписали и реализуют собственное Соглашение о движении автотранспорта, демонстрируя, что прогресс возможен без участия всех членов; БИМСТЭК (Бенгальская инициатива для многосекторального технического и экономического сотрудничества), включающая пять участниц СААРК (Индию, Бангладеш, Бутан, Непал и Шри-Ланку), а также Мьянму и Таиланд. Этот формат позволяет Нью-Дели продвигать проекты, минуя Пакистан, и углублять связи с Юго-Восточной Азией.

Предложение Пакистана о трехстороннем сотрудничестве с Бангладеш и Китаем - также часть этой тенденции поиска новых форматов.

Таким образом, СААРК представляет собой пример организации с большим потенциалом, который остается нереализованным из-за глубоких политических разногласий между ее ключевыми участниками. Этот кризис и стимулирует поиск альтернативных моделей регионального взаимодействия.