7 мая Индия атаковала Пакистан, что привело к гибели людей. Исламабад уже предупредил, что если Индия спровоцирует полномасштабную войну в регионе, она может привести к ядерной эскалации. Рассказываем, что происходит между Индией и Пакистаном, в чем причины их конфликта и насколько он опасен.

Операция ”Синдур”

Рано утром в среду Индия начала военную операцию ”Синдур”. Нью-Дели нанёс авиаудары по объектам в шести пакистанских городах, расположенных недалеко от общей границы. В результате нападения погибли как минимум 26 жителей Пакистана. По словам Индии, целями была инфраструктура террористов, а не гражданское население. Пакистан сообщил, что Индия нанесла ничем не спровоцированные удары по мирному населению. Всего на Пакистан было сброшено 24 бомбы, среди погибших женщины и дети, пострадавших более 45 человек. В результате авианалёта Индии были разрушены пакистанские мечети и жилые кварталы.

Почему Индия напала на Пакистан?

Военное руководство Индии заявило, что удары наносились по находящимся в Пакистане террористическим группам, одна из которых ответственна за теракт в Пулваме в 2019 году, когда погибло 40 индийских полицейских. Во время брифинга в среду министр иностранных дел Индии, Викрам Мисри, заявил, что операция нужна была для предотвращения попадания террористов на территорию страны. Все цели, по которым нанесла удары Индия, находились в пакистанском Кашмире и Пенджабе недалеко от границы двух государств.

Конфликт между Индией и Пакистаном

Конфликт между Индией и Пакистаном за спорный Кашмир, расположенный в живописной гималайской долине, продолжается десятилетиями с 1947 года, и главная его причина - желание каждой из сторон полностью контролировать регион. Сегодня две трети Кашмира относятся к Индии, а одна треть под контролем Пакистана: таков результат трёх войн двух соседних государств за территорию площадью в 220 тысяч квадратных километров. Северная граница Индии и Пакистана проходит по Линии контроля, разделяющей Кашмир на индийскую и пакистанскую части. Сегодня это одна из самых милитаризованных и опасных границ в мире.

Откуда в Кашмире террористы?

Конфликт за Кашмир усугубился в конце 1980х годов, когда жители региона начали формировать военизированные группировки, многие их которых были поддержаны Пакистаном. За прошедшие десятилетия Кашмир пережил тысячи терактов, перестрелок, похищений и ракетных ударов. Ситуация несколько стабилизировалась в 2000х годах, однако спокойным Кашмир не был никогда. В последний раз Индия и Пакистан были на грани войны 6 лет назад, после теракта в кашмирском Пулваме, однако тогда полномасштабной эскалации удалось избежать.

Индия и Пакистан 2025

В 2025 году отношения между Индией и Пакистаном снова ухудшились. Всё началось конце апреля в индийском городе Пахалгам, где был совершен теракт, в результате которого погибло 26 граждан страны. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, которые напали на беззащитных отдыхающих. Исламабад, в свою очередь, обвинения отрицает, называя их несправедливыми.

Индия и Пакистан - ядерные державы?

И Индия, и Пакистан - ядерные державы. Индия - обладатель ядерного оружия с 1974 года, Пакистан своё приобрёл гораздо позже, в 1998 году. При этом у Пакистана ядерных боеголовок меньше, чем у Индии: 170 против 180. Ядерная эскалация между странами - это именно то, чего опасаются многие государства как региона, так и мира, а также международные организации, призывающие страны к дипломатическому урегулированию.

Кто за Индию, кто за Пакистан?

После того как Индия провела операцию ”Синдур” против целей на территории Пакистана, многие вновь заговорили о возможной войне между ядерными державами-соседями. Руководство таких стран, как Россия, Турция, Азербайджан, Афганистан, Иран, Великобритания, США, Китай и Япония, призывают Исламабад и Нью-Дели к дипломатии и деэскалации, при этом не обвиняя и не защищая ни одну из сторон. Открытую поддержку Пакистану выразила Турция, а Азербайджан осудил нападение Индии на соседнюю страну. В свою очередь Индию поддержал Израиль, назвав авиаудары по Пакистану ”правом на самозащиту”.

Будет ли война между Индией и Пакистаном?

На данный момент Индия и Пакистан не находятся в состоянии войны, хотя Пакистан и сообщил, что уполномочил армию ответить на предпринятую ночью атаку Индии. Исламабад отвергает все обвинения Индии в поддержке террористов, как минимум в финансовой, и считает авиаудары 7 мая ”отвратительным и позорным преступлением”, нарушающим международное право.

Кто сильнее - Индия или Пакистан?

В международном рейтинге военной мощи Global Firepower 2025 индийская армия на 4 месте среди самых сильных армий мира, а ее численность - более 5 млн человек. У Пакистана армия скромнее: она занимает 12 строчку в рейтинге с численностью в 1,7 млн человек. В трех из четырех индо-пакистанских войнах победу одержала Индия, при этом пограничные конфликты между странами всегда завершались перемириями.