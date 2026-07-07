Отношения Армении и Ирана: что объединяет, что разъединяет?

Армения и Иран зачастую декларируют общие цели, но реализация большинства инициатив идет медленно из-за взаимных оговорок и внешних факторов. Индикатором состояния отношений Еревана и Тегерана служит армяно-иранское приграничье . Расскажем, что сейчас происходит на границе двух стран и какие проекты там реализуются.

Где проходит армяно-иранская граница?

Армяно-иранская граница - сухопутный участок земли протяженностью около 44 км вдоль реки Араз, в южной части Армении - в Сюникской области. На границе работает всего один погранпереход «Карчеван» (Армения) – «Нордуз» (Иран). Несмотря малую протяженность, граница имеет важное экономическое и транспортное значение, так как через нее проходит ключевой энергетический маршрут юга республики газопровод Иран – Армения, а также единственный мост через Араз, который служит «внешним выходом» Армении и точкой сопряжения региональных транспортных коридоров.

В каких общих проектах участвуют Иран и Армения?

На фоне противостояния с Израилем и западными странами Тегеран стал активнее участвовать региональных инфраструктурных проектах, чтобы предотвратить изоляцию.

С июня 2026 года правительство Армении и иранские подрядчики дали старт строительству 7,2-километрового туннеля в Сюникской области на отрезке дороги Агарак – Каджаран в рамках масштабного проекта МТК «Север-Юг». Проект финансируется за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. После реализации проекта Иран получит надежный маршрут к Черному морю, а Армения - к Персидскому заливу. Иран рассматривает Армению как сухопутные ворота в Европу.

В прошлом году Армения и Иран согласовали проект строительства второго моста через Араз. Они планируют реконструировать уже существующий мост и благоустроить пограничные терминалы. Сейчас Ереван и Тегеран завершают формирование пакета документов, прорабатывают технические, организационные и финансовые вопросы.

Отношения Армении и Ирана

В июле 2026 года в Тегеране прошла встреча президента Ирана и премьер-министра Армении. На ней Масуд Пезешкиан говорил о том, что отношения двух стран должны быть защищены от внешнего вмешательства, а Никол Пашинян заверял, что Армения не станет участвовать в инициативах, противоречащих безопасности Ирана. Иранское руководство всерьез опасается, что его маршрут может быть перекрыт усилиями западных партнеров Армении, а потому настаивает на том, чтобы Тегеран и Ереван прикладывали совместные усилия по недопущению закрытия границы.

На днях депутат иранского парламента Ара Шахвердян заявлял, что Армения и Иран могут довести товарооборот до 3 млрд долларов в год. В этом определенную роль может сыграть соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, дающее армянские товарам преференции при экспорте. Иран поддерживает участие Армении в пространстве евразийской интеграции, а потому предоставляет выгодные торговые условия, стремясь сдерживать Армению от ее уверенного дрейфа в сторону ЕС.

Проблемы в отношениях Армении и Ирана

Иран с настороженностью воспринимает армяно-американские инициативы. В частности, Тегеран видит в проекте TRIPP («Маршрут Трампа») усиление присутствия США у своих границ. Для Ирана это «красная линия», и он дает понять, что не допустит использования территории Армении в целях, которые воспринимает как угрозу.

Тегеран неоднократно подтверждал свою приверженность территориальной целостности Армении, однако не упускает возможность регулярно проводить военные учения у армянской границы, отрабатывая элементы ведения боя в условиях горной местности юга Армении. Официально эти учения отражают стремление Ирана не допустить какие-либо территориальных изменений на армяно-иранской границе. Тем не менее общая геополитическая нестабильность в регионе влияет на то, что Тегеран рассматривает превентивные меры по недопущению военного вторжения на свою территорию либо осуществления скрытой разведки.