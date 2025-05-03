Отдых в Абхазии 2025: нужен ли загранпаспорт, что проверяют на границе, въезд с детьми

Планируя отдых в Абхазии в 2025 году, важно заранее ознакомиться с актуальными правилами пересечения границы. Расскажем, нужен ли загранпаспорт, что проверяют проверяют на КПП и каковы правила въезда с детьми.

Абхазия остается популярным направлением для летнего отдыха благодаря теплому морю, горному воздуху и близости к России. Перед поездкой важно разобраться с пограничными правилами: какие документы брать, что досматривают и как подготовиться к путешествию с детьми.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нужен ли загранпаспорт в Абхазию?

Для того, чтобы пересечь сухопутную границу России и Абхазии, не обязательно иметь загранпаспорт. Въезд в республику можно осуществить, предоставив на таможенном контроле внутренний паспорт. Чаще всего россияне используют именно этот способ, так как если предъявить загранпаспорт, то в нем будет проставлена отметка о посещении Абхазии, которая станет проблемой при поездке в Грузию в будущем.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

С 1 мая возобновил работу Сухумский аэропорт, который принимает самолеты из разных городов России. Для въезда в Абхазию таким способом по-прежнему не требуется загранпаспорт – достаточно внутреннего российского паспорта.

Что проверяют на границе с Абхазией?

Помимо внутреннего паспорта или загранника, на границе с Абхазией пограничники могут потребовать от туристов показать следующее:

документы на автомобиль (техпаспорт, водительские права и страховка), если въезд осуществляется на машине;

документы на ребенка, если путешествие проходит с детьми;

документы на животных (международный паспорт и справки о прививках), если турист проводит отдых вместе с питомцем;

личные вещи и багаж.

Отдельно необходимо остановиться на том, что не стоит ввозить в Абхазию в багаже. К запрещенным предметам относятся оружие и боеприпасы, средства самообороны, наркотические и психотропные вещества, электронные сигареты, антиквариат и культурные ценности, а также продукты животного происхождения. Часть перечисленных предметов можно ввезти в Абхазию при наличии необходимых документов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В республику можно ввозить алкоголь и табачные изделия, но с оговорками: допускается ввоз до 3 литров алкогольных напитков и до 200 сигарет на одного совершеннолетнего человека.

Также без декларирования можно ввозить сумму до $3 тыс. Суммы свыше подлежат обязательному декларированию.

Правила въезда в Абхазию с детьми

Правила прохождения российско-абхазской границы для детей от 14 лет не отличаются от взрослых. Они должны предъявить таможенникам паспорт – внутренний или заграничный.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При пересечении границы России и Абхазии ребенку до 14 лет можно воспользоваться свидетельством о рождении с обязательным указанием принадлежности к гражданству РФ. Соответствующая отметка изначально отсутствует. Ее необходимо сделать в территориальных органах МВД России заранее.

Если ребенку во время отдыха в Абхазии исполняется 14 лет, то родителю придется озаботиться и оформить несколько дополнительных документов. При возвращении домой нужен загранпаспорт или специальное свидетельство на возвращение, которое нужно заблаговременно оформить в консульском отделе посольства России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда ребенок отправляется в отпуск с одним из родителей, согласия на это от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о несогласии на выезд из РФ своих детей. В ином случае вопрос будет решаться в судебном порядке.

Если ребенок въезжает в Абхазию не с родителями, а другими родственниками или знакомыми семьи, то при себе необходимо иметь нотариально заверенное согласие от одного из родителей. В нем должны быть указаны точные даты путешествия.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Также если ребенок и родители, отправившиеся на отдых в Абхазию, носят разные фамилии, то нужно предъявить на границе документ, подтверждающий родство, например, свидетельство о рождении.