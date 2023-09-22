"Отцу солдата" Резо Чхеидзе исполнилось 60 лет

"Отец солдата", снятый Резо Чхеидзе по сценарию Сулико Жгенти в 1964 году, вошел в историю кино как один из лучших фильмов о войне. Расскажем, какие трудности пришлось преодолевать создателям картины, какие награды получил исполнитель главной роли Серго Закариадзе и как в Тбилиси отмечали 50-летие "Отца солдата".

Как появился замысел фильма?

Сулико Жгенти родился 22 июня 1920 года, когда началась Великая Отечественная война, ушел на фронт добровольцем, служил в морских десантных частях, был тяжело ранен, получил боевые награды. Потом он преподавал в школе грузинский язык, публиковал рассказы и очерки в газетах, а в 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа. В сценарии "Отец солдата" Жгенти рассказал о виноградаре из Кахетии, который воевал с ним в одной части. Крестьянин был намного старше других солдат, всячески заботился о молодых сослуживцах и стал всеобщим любимцем. Жгенти решил сохранить главному герою сценария его настоящее имя — Георгий Махарашвили.

Наброски "Отца солдата" автор в 1961 году принес своему другу с вгиковских времен, режиссеру Резо Чхеидзе.

В троллейбусе я развернул скрученный свиток бумаги, дай, думаю, бегло просмотрю либретто, выполню долг перед товарищем. Но, прочитав первые страницы, я уже не мог оторваться от текста

— Чхеидзе.

В то время он работал над фильмом "Морская тропинка", в котором снимался Серго Закариадзе, и сразу понял, что главная роль в сценарии Жгенти написана "для батоно Серго — и больше ни для кого". Актеру роль очень понравилась, однако руководство киностудии "Грузия-фильм" не одобрило этот выбор. Объяснение было такое: Закариадзе прежде всего театральный актер, который "не сможет олицетворять грузина на международном уровне". Чхеидзе пришлось долго и настойчиво отстаивать его кандидатуру, поддержал режиссера и Жгенти, уверявший киноначальство, что актер очень похож на реального Махарашвили.

Как снимали фильм?

Съемки картины проходили в 1964 году, ее военным консультантом стал генерал-лейтенант Иван Владимиров. "Он был артиллеристом, воевал на 3-м Прибалтийском фронте. До мелочей знавший военное дело, Иван Васильевич настоял, чтобы съемки проходили в 90 километрах от Москвы, в Наро-Фоминском районе, где проходила линия фронта", — рассказывал режиссер.

Важным Чхеидзе считал и то, что у других членов съемочной группы тоже был фронтовой опыт: Жгенти воевал на Северном Кавказе и в Крыму, оператор Арчил Пилипашвили — в Керчи, а другой оператор Лев Сухов — на Украине.

"Немецкой натурой" стали окрестности Риги и Калининграда. Батальные сцены требовали больших расходов, и выделенного бюджета не хватало. "Мосфильм" помог с реквизитом, а Московский военный округ безвозмездно предоставил армейские подразделения для массовки и выделил военную технику для съемок.

Выходу "Отца солдата" в прокат предшествовала история, которая, по словам Чхеидзе, "чуть картину не загубила". Председателя Госкино СССР Алексея Романова возмутил эпизод, где герой, оберегая саженцы от танков, ударяет по лицу офицера.

Он меня и обвинил в "нарушении устава Советской Армии", сославшись на то, что Минобороны ни за что такой фильм не пропустит

—режиссер.

Однако опасения оказались напрасными. На просмотр в Минобороны собрались "человек эдак тридцать военных" во главе с начальником Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота генералом армии Алексеем Епишевым. Когда показ закончился, "раздались оглушительные аплодисменты", а Епишев сказал, что "хочет, чтобы этот фильм все посмотрели", вспоминал Чхеидзе.

Как "Отец солдата" завоевал популярность?

Премьера фильма состоялась 11 января 1965 года в Тбилиси, на широкий экран он вышел 9 мая, а в июле участвовал в IV Московском международном кинофестивале, и жюри отметило Закариадзе призом за лучшую мужскую роль. Потом актер получил Ленинскую премию и премию Ленинского комсомола. "Отец солдата" принес ему не только государственные и фестивальные награды, но и всенародную славу: Закариадзе получал мешки писем от военнослужащих, родители советовались с ним, как вырастить сына настоящим мужчиной и героем.

После "Отца солдата" Чхеидзе и Жгенти вместе создали еще несколько фильмов и возвращались к темам войны и крестьянского труда. В июне 1969 года состоялась премьера картины "Ну и молодежь!" о выпускниках одной из тбилисских школ, ушедших на фронт, а в сентябре 1973-го в прокат вышел фильм "Саженцы" о том, как дедушка с внуком отправляются за саженцами особых сортов грушевых деревьев.

В Кахетии, на родине Георгия Махарашвили, в 1978 году открыли 14-метровый памятник "Отец солдата". Скульптор Мераб Бердзенишвили изобразил героя фильма держащим в руках плащ-накидку и танковый шлем погибшего сына. "Когда памятник везли в Гурджаани, то по высоте он не проходил в тоннеле. Тогда вспомнили, что поблизости есть село, жители которого в большинстве своем — Махарашвили. Они пришли по первому зову, углубили лопатами дно тоннеля, и памятник был доставлен по назначению", — рассказывал Чхеидзе.

Как отмечали 50-летие "Отца солдата"?

В XXI веке фильм получил вторую жизнь: в течение пяти месяцев Чхеидзе вместе с художниками занимался его реставрацией и созданием цветной версии. В мае 2012 года обновленный "Отец солдата" был представлен в рамках Каннского кинорынка, а в 2013-м его в День Победы показали на российском "Первом канале".

В мае 2014 года, когда в Тбилиси отмечали 50-летие знаменитой кинокартины, Чхеидзе оставил свой автограф и отпечаток ладони в "Нише бессмертных" в Государственном музее театра, музыки, кино и хореографии. Праздновать юбилей продолжили в декабре: в Грузинском государственном академическом театре имени Шота Руставели, актером которого много лет был Закариадзе, показали фильм "Как был создан "Отец солдата"" и представили книгу ""Отец солдата" 50".