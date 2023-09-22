Профессия - режиссер: Резо Чхеидзе

© Фото: commons wikimedia

Фильмография Резо Чхеидзе насчитывает 15 режиссерских работ, самая известная - "Отец солдата" - стала одной из лучших отечественных кинолент о войне. Расскажем об учебе Чхеидзе в Тбилиси и Москве, письме, которое он со своим другом Тенгизом Абуладзе написал Сергею Эйзенштейну, и о фильмах, которые режиссер снял в разные годы.

Детство с творческой семье

Резо Чхеидзе родился 8 декабря 1926 года в Кутаиси в семье писателя, педагога и общественного деятеля Давида Чхеидзе. В 1933-1934 годах отец будущего кинорежиссера был директором Кутаисского драматического театра, в их доме часто собирались знаменитые актеры Серго Закариадзе, Верико Анджапаридзе, Акакий Хорава. "С театром я столкнулся уже в самом раннем своем детстве. Доходило до того, что я уже не понимал, где кончается дом и где начинается театр", - рассказывал режиссер. В 1937 году Давид Чхеидзе был репрессирован, и семья переехала в Тбилиси.

Учеба в Тбилиси и письмо Сергею Эйзенштейну

В 1943-1946 годах Чхеидзе учился на режиссерском факультете Тбилисского театрального института имени Шота Руставели, его педагогами были Георгий Товстоногов и Дмитрий Алексидзе.

Институт маленький, нас было сорок студентов, и мы жили как одна семья. Никто не знал, кто на каком курсе учится. Ходили на все лекции, которые нравились

- вспоминал режиссер.

Однако Чхеидзе и его друг и однокурсник Тенгиз Абуладзе мечтали о кино, изучали специальную литературу, смотрели фильмы. Особенное впечатление на них произвели "Александр Невский", "Иван Грозный" и "Броненосец "Потемкин"" Сергея Эйзенштейна, а также его теоретические работы по искусству монтажа. Чхеидзе и Абуладзе даже написали письмо известному режиссеру и получили ответ.

Чтобы работать в кино, следует пройти через институт кинематографии. Подумайте серьезно об институте

- посоветовал Эйзенштейн, предупредив при этом, что "хлеб кинематографиста - тяжкий хлеб".

Чхеидзе и Абуладзе отправились в Москву и поступили в ВГИК, в мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма. Также с ними занимались Лев Кулешов, Александр Довженко, Всеволод Пудовкин. Был среди преподавателей и Эйзенштейн, но "мы так благоговели перед ним, что не осмелились подойти и представиться", признавался Чхеидзе.

Первые фильмы и первые награды

В 1953 году, окончив ВГИК, молодой режиссер на киностудии "Грузия-фильм" снял документальный фильм "Борис Пайчадзе" об известном футболисте тбилисского "Динамо". Затем Чхеидзе и Абуладзе вместе сняли три документальные картины, а в 1955 году поставили художественный фильм "Лурджа Магданы". Годом позже эта кинолента удостоилась специального упоминания на конкурсе короткометражных фильмов международного Каннского кинофестиваля и получила почетный диплом на международном кинофестивале в Эдинбурге. В 1956 году на экраны вышел первый самостоятельный полнометражный фильм Чхеидзе "Наш двор", в котором дебютировала Софико Чиаурели. На кинофестивале, который проходил в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году, "Наш двор" был отмечен золотой медалью.

"Отец солдата" и другие фильмы, созданные с Сулико Жгенти

Сулико Жгенти учился во ВГИКе в те же годы, что и Чхеидзе, но на сценарном факультете. До этого он успел повоевать на фронте и встретил там своего будущего героя - пожилого крестьянина Георгия Махарашвили. Его имя Жгенти сохранил в сценарии фильма "Отец солдата", а сыграл эту роль Серго Закариадзе. Кинокартина вышла в 1964 году, была отмечена государственными и фестивальными премиями, завоевала огромную зрительскую популярность, а сам Чхеидзе лучшим отзывом на фильм считал письмо, в котором рассказывался реальный случай. Молодой человек, явившись в милицию, признался в совершенной краже и объяснил: "Я только что посмотрел фильм "Отец солдата" и решил, что буду честно жить".

Сотрудничество режиссера и сценариста продолжилось: в 1969 году они создали еще один военный фильм - "Ну и молодежь!", а в 1972-м - драму "Саженцы". Ее героя - деда Луку - кинокритики сравнивали с Георгием Махарашвили и поэтому называли "Саженцы" своеобразным продолжением "Отца солдата". Следующая совместная картина Чхеидзе и Жгенти - социальная драма "Твой сын, Земля" - вышла в 1980 году, а их последней общей работой стал многосерийный фильм "Житие Дон Кихота и Санчо". Он был снят в 1988 году по мотивам романа Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" с участием звездного актерского состава: Кахи Кавсадзе, Мамука Кикалейшвили, Анастасия Вертинская, Леонид Куравлев, Зураб Кипшидзе.

Познать мир Сервантеса и в то же самое время почувствовать, что тебе удалось разгадать всего лишь маленькую толику того ребуса, который, как и жизнь, многозначителен и полон диалектических противоречий - это большое счастье, которое может выпасть на долю режиссера

- говорил Чхеидзе.

Чхеидзе - педагог и директор "Грузия-фильма"

С 1974 года режиссер преподавал в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели, там профессор Чхеидзе заведовал киноотделением. В 1973-2006 годах он был директором "Грузия-фильма" и, по собственному признанию, очень гордился, что на студии "дал дорогу молодым режиссерам и сценаристам". Чхеидзе рассказывал, что в конце 1960-х - начале 1970-х возник вопрос о молодом поколении в кино, и он предложил создать в Тбилиси Университет театра и кино. "Там и выросли мои ребята, которые потом короткометражки эти знаменитые снимали. Но мне и вправду это приятно было - куда потом ни поедешь, все спрашивают: "Грузия-фильм"? Да вы что! Короткометражки! Наши любимые короткометражки!" - вспоминал режиссер.

9 мая 2014 года в Государственном музее театра, музыки, кино и хореографии в Тбилиси отметили 50-летие "Отца солдата". В тот вечер Чхеидзе оставил отпечаток руки и автограф в "Нише бессмертных", где также хранятся отпечатки рук и автографы кинорежиссера Эльдара Шенгелая, актеров Отара Мегвинетухуцеси, Кахи Кавсадзе, певца Пааты Бурчуладзе, других грузинских деятелей культуры. Режиссер скончался через год, 3 мая 2015 года, он похоронен в Дидубийском пантеоне.