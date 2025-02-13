Ночь Бараат 2026: что это, когда наступит, что нужно делать?

Со 2 на 3 февраля наступит Ночь Бараат – важное время для всех мусульман мира – ночь освобождения от грехов, дарующая прощение и милость Аллаха. Расскажем, что нужно сделать в эту ночь и почему.

Когда наступит Ночь Бараат?

Ночь Бараат, как и другие важные даты в исламе, отмечается в соответствии с лунным календарем. Ежегодно Ночь Бараат наступает в середине (с 14 на 15 число) восьмого месяца Шабан, который предшествует Рамадану. В эту ночь Аллах дал пророку Мухаммеду право заступничества за всех мусульман. В 2026 году Ночь Бараат приходится на 2-3 февраля.

Что такое Бараат?

В переводе с арабского Бараат означает «непричастность», «полное отделение», «очищение», когда грешники отлучаются от рая, а праведники – от ада. Это одна из священных ночей, напоминающая о том, что неверные подвергнутся мучениям, а каждое мудрое дело будет отмечена Всевышним как милость.

Что происходит в Ночь Бараат?

Когда заходит солнце, Аллах нисходит своей милостью на небосвод, принимая решение о судьбе людей и откликаясь на их просьбы. Просящих прощения и кающихся он прощает, просящим блага – дарует их, больным ниспосылает выздоровление, а также осуществляет желания. И так продолжается до самого утра.

Что нужно делать в Ночь Бараат?

В Ночь Бараат каждый мусульманин должен обратиться к Всевышнему с просьбой принять благие дела и отпустить грехи. Однако перед этим придется проанализировать все, совершенное за год, и в случае обнаружения греховных деяний, раскаяться. В сердце не должно остаться злобы, зависти, гордыни, а кроме того, стоит помириться с близкими и извиниться перед обиженными вами.

Спать в Ночь Бараат не следует. Вместо этого нужно:

Трижды прочитать суру «Ясин», которая раскрывает суть вопросов жизни и смерти. Это 36-ая сура, приносящая мир душе, избавляющая от страхов и укрепляющая веру.

Молиться, свершать дуа (прямое обращение к Аллаху с просьбой) и читать Коран. Не умеющие читать Священную книгу могут ее слушать. Также можно читать Сунну - священное предание с примерами из жизни пророка Мухаммеда. Всё это нужно делать в уединении, ведь Бараат — ночь общения с Аллахом через молитву.

Произвести гусль - ритуальное омовение, призванное очистить от грехов.

Также в этот период принято:

вспоминать умерших

помогать ближнему, в частности раздать милостыню нуждающимся

рассказывать детям о смысле Ночи Бараат.

Нужно ли соблюдать пост?

Ночь Бараат - время покаяния и молитв перед наступлением священного месяца Рамадан, когда мусульмане будут держать самый долгий и строгий пост. Но после Ночи Бараат тоже нужно держать пост, хотя и однодневный: днем 3 февраля стоит отказаться от еды и напитков.