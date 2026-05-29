МТК «Север-Юг» в Армении: что это за дорога, когда построят, почему проект до сих пор не реализован?

Следующие пять лет станут для Армении временем масштабных инфраструктурных проектов, призванных переосмыслить транспортный потенциал республики. Один из них - новая трасса «Север-Юг», которая должна связать северное и южное приграничье единой скоростной магистралью. Расскажем о транспортной артерии и том, почему ее так сложно построить.

Что такое трасса «Север-Юг»?

Это масштабный проект, который стартовал еще в 2009 году и был направлен на создание международного транспортного коридора от иранской до грузинской границы. Он призван сократить расстояние между границами с 550 до проектных 460 км и упростить выход к Черному морю для Армении, Индии и стран Персидского залива. Проект предусматривает строительство новых участков, а также частичную реконструкцию и расширение действующих. Поскольку к 2026 году дорога не была открыта, очевидно, что реализация проекта идет с серьезными задержками.

Какие участки трассы «Север-Юг» построили?

На текущий момент сданы в эксплуатацию участки:

Ереван – Арташат (19,6 км)

Ереван – Аштарак (11,4 км)

Аштарак – Гюмри (84 км)

Талин – Ланджик (17,8 км)

Какие участки трассы «Север-Юг» строятся?

Каджаран – Агарак (32 км)

Сисиан – Каджаран (60 км)

Арташат – Сисиан (175 км)

Гюмри – Бавра (60 км)

Ланджик – Гюмри (27,5 км)

Кто финансирует проект?

Основная финансовая нагрузка лежат на бюджете Армении, однако ключевые участки дороги финансируются из зарубежных фондов:

Участок Сисиан – Каджаран (60 км) финансируется ЕБРР

Каджаран – Агарак (32 км) – Евразийский фонд развития.

В строительстве участка Ланджик – Гюмри (23 км) активное участие принимает китайская компания «Синогидро Корпорейшн».

Другие отрезки дороги строятся за счет выделенных средств Европейского инвестиционного банка и грантов ЕС.

Трудности в строительстве трассы «Север-Юг»

Это крайне дорогостоящий проект, бюджет которого с 2009 года неоднократно пересматривался. По этой причине возникали сложности с донорами. Несмотря на привлечение кредитов от Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития, финансирование остается одним из ключевых факторов, влияющих на темпы работ.

Строительство дороги сопровождается значительными техническими сложностями, особенно в Сюникской области. Строительство тоннелей и мостов в горном рельефе требует значительных временных и ресурсных затрат. Одним из ключевых и наиболее сложных участков остается Сисиан – Каджаран. На его центральном отрезке планируется построить Баргушатский тоннель (8,6 км), 27 мостов общей протяженностью 4,7 км и 9 тоннелей (12,5 км). Планируется, что тоннель станет самым протяженным в Армении.

Кроме того, рельеф местности значительно затрудняет подвоз сыпучих (инертных) строительных материалов, а также создание складов для их хранения. Почвенно-растительный слой в тех краях минимальный, а потому большая часть работ производится с естественными природными отложениями и супесями, которые не могут быть надежным основанием для дорожного полотна. Его предстоит формировать и укреплять.

Когда построят трассу «Север-Юг»?

Эксперты осторожны в прогнозах о сроках сдачи проекта, ввиду его сложности и неоднозначной ситуации с финансированием. Актуальность дороги неоспорима, однако поскольку она на всем протяжении будет бесплатной, привлекать дополнительные источники инвестиций нелегко. По самым осторожным оценкам, срок сдачи проекта - не раньше 2035 года.

Какой будет трасса «Север-Юг»?

На большем протяжении трассы планируется четырехполосное движение, что повысит пропускную способность для экспортных перевозок. Ввиду ожидаемого интенсивного трафика, некоторые участки будут иметь бетонное покрытие, что увеличит срок службы дороги до 30 лет. Максимально разрешенная скорость на отдельных отрезках до 100 км/ч. Принципиальным отличием новой дороги станет ее профиль, лишенный крутых серпантинов, замедляющих скорость движения транспорта. Трасса будет проходить в обход некоторых городов и сел, но с сохранением связей с ним через развязки. Часть наиболее ответственных участков планируется оснастить дренажными системами, акведуками для орошения земель, а также специальными переходами для скота и сельхоз техники. Там, где дорога пройдет вблизи жилых домов, планируется монтаж шумозащитных панелей.