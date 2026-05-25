МТК «Восток-Запад» в Армении: что это такое, кто его будет строить, кому он выгоден?

Никол Пашинян анонсировал строительство новой автомобильной дороги, которая свяжет Центральную Азию с Европой через территорию Армении. Рабочее название проекта – «Восток-Запад». Расскажем, что это за дорога, где она пройдет, кому она выгодна и кто будет ее строить.

Что такое МТК «Восток-Запад»?

Международный транспортный коридор (МТК) «Восток – Запад» - инфраструктурный проект, предусматривающий строительство современной многополосной магистрали (4 и более полос) с мостами, развязками, эстакадами, обходами крупных населенных пунктов, а также дорог местного значения. Общая протяженность маршрута пока неизвестна, но уже сейчас можно сказать, что она составит не менее 150 км.

Где пройдет МТК «Восток-Запад»?

Планируется, что магистраль будет проложена по территории трех северных приграничных областей Армении: Ширакской, Тавушской, Лорийской. Автодорога пройдет параллельно существующей ветке железной дороги, соединяющей Гюмри с приграничной станцией Айрум. Маршрут продлят до границы с Турцией, после чего он будет интегрирован в турецкую дорожную сеть. Будет ли дорога напрямую связана с дорожной сетью Азербайджана, пока неизвестно, но заявлено, что это наиболее короткий маршрут между Востоком и Западом.

Почему маршрут назевается «Восток-Запад»?

Проект, инициированный Ереваном, может быть реализован в рамках более масштабного проекта «Перекресток мира» (Crossroads of Peace), который был представлен Николом Пашиняном 26 октября 2023 года на IV тбилисском международном форуме «Шелкового пути». Инициатива призвана повысить транзитный потенциал Армении, превратить ее в региональный логистический хаб и помочь выйти из транспортной блокады, став кротчайшим маршрутом между Каспийскими и Мраморными морями через Азербайджан, Армению и Турцию. Вторым перспективным направлением в рамках этого проекта должен стать коридор «Север-Юг», призванный стать кратчайшим маршрутом между Черным морем и Персидским заливом через Иран, Армению и Грузию.

Кто будет строить МТК «Восток-Запад»?

Инициатором строительства выступает Армения, а потому основные расходы понесет ее бюджет. Планируется, что проект также будут финансировать иностранные инвесторы - европейские партнеры Армении. Однако детали проекта, включая состав участников и условия финансирования, вероятно, будут уточняться в ходе переговоров и подготовки к строительству.

Почему Армении важно построить МТК «Восток-Запад» как можно скорее?

Если аналогичный проект Зангезурского коридора или TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания») реализуется прежде всего в рамках миротворческого процесса между Арменией и Азербайджаном, то «Восток-Запад» - целиком и полностью армянская инициатива. Ключевые бенефициары TRIPP – Турция, Азербайджан, Китай, а также его вероятные кураторы США или ЕС. Армения принимает участие в проекте, извлекая очевидную выгоду, установленную в рамках контракта. В МТК «Восток-Запад» уже Армения становится одним из ключевых бенефициаров, решая для себя сразу несколько задач:

инфраструктура может использоваться как для международных, так и для внутренних перевозок, оживляя армяно-грузинское приграничье. ожидается, что приграничная Ширакская область привлечет многомиллионные инвестиции. В частности, предполагается реализация проекта строительства «сухого порта» на базе индустриальных парков. Впервые о проекте стало известно в 2024 году. Ожидается, что «сухой порт» станет многофункциональным и мультимодальным узлом для обслуживания региональных и международных компаний.

Когда начнут строить МТК «Восток-Запад»?

Реализация проекта возможна не раньше лета 2027 года. До конца 2026 года Армения и Азербайджан должны подписать мирное соглашение, а в конституцию Армения должны быть внесены поправки, исключающие территориальные претензии к Азербайджану.