Железная дорога через Грузию: Эрдоган помогает Пашиняну перед выборами

Открытие железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией через территорию Грузии стало еще одним шагом к нормализации отношений и деблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Участок железной дороги Ахалкалаки-Карс, который ранее оставался вне прямого использования Ереваном, стал доступен для Армении. Этот шаг можно оценивать как важный элемент более широкого процесса нормализации армяно-турецких отношений.

О начале нового этапа отношений с Турцией лично сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Рад сообщить, что железная дорога Ахалкалаки – Карс, как и железная дорога Азербайджана, отныне открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны"

- Никол Пашинян

По словам главы армянского правительства, речь идет не только о транспортной новации, но и о расширении географии армянской торговли: теперь у Армении, помимо маршрутов через Россию и Иран, появляется полноценный выход к европейскому направлению через Турцию.

Экономическое значение этого решения трудно переоценить. Фактически Армения получает дополнительный канал доступа к рынкам Европейского союза, что снижает транспортные издержки и диверсифицирует логистику. В условиях региональной изоляции, складывавшейся на протяжении десятилетий, подобные изменения могут стать стимулом для роста экспорта и оживления транзитной роли страны.

Данное нововведение также крайне важно для Пашиняна с учетом его европейских устремлений. В начале мая в Ереване состоялся восьмой саммит Европейского политического сообщества, который посетили лидеры Польши, Франции, Италии и других стран ЕС, руководители Еврокомиссии и Евросовета, премьер Великобритании и другие. Евросоюз поддерживает Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах, а армянский премьер говорит, что готов интегрировать Армению в ЕС в той степени, в которой к этому готовы в Брюсселе.

В Анкаре приветствуют открытие железнодорожного сообщения с Арменией через территорию Грузии. Специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч заявил, что открытие железной дороги является "новым шагом в сфере прямой торговли в рамках процесса нормализации между Турцией и Арменией". Он выразил надежду, что этот поступок "внесет важный вклад в региональный мир и стабильность" и будет способствовать развитию четырехстороннего сотрудничества с участием Азербайджана и Грузии.

Процесс нормализации между Ереваном и Анкарой официально стартовал в декабре 2021 года, когда стороны назначили специальных представителей — Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна. С тех пор были предприняты ограниченные, но символически важные шаги, включая запуск авиасообщения и снятие части торговых ограничений. Однако прорыва в политической сфере добиться пока не удалось.

Причина такого ограниченного успеха связана с зависимостью армяно-турецкого диалога от армяно-азербайджанского урегулирования. Турция последовательно подчеркивает, что полноценная нормализация с Арменией возможна лишь после подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее прямо заявлял: Анкара готова к нормализации, "когда Азербайджан и Армения подпишут окончательное мирное соглашение".

Эту же линию подтверждают и другие турецкие представители. По словам бывшего посла Турции Алева Кылыча, "без стабильности на Южном Кавказе нет смысла в спешке с нормализацией турецко-армянских связей". Он подчеркнул, что приоритетом Анкары остается долгосрочный мир в регионе, невозможный без соглашения между Баку и Ереваном.

Азербайджан, в свою очередь, подтвердил наличие такой закономерности. Посол страны в Турции Рашад Мамедов заявил, что процессы нормализации "идут параллельно" и координируются между Анкарой и Баку. По его словам, после внесения изменений в Конституцию Армении и подписания мирного соглашения "откроются армяно-турецкие и армяно-азербайджанские границы".

На этом фоне запуск железнодорожного сообщения выглядит как компромиссный формат — экономическое сотрудничество без окончательного политического урегулирования. Границы все еще остаются закрытыми, и вместо прямого транспортного сообщения через армяно-турецкую границу Ереван и Анкара открывают сообщение через посредников в Грузии. При этом даже такое ограниченное сотрудничество все равно позволяет сторонам двигаться вперед, не дожидаясь финальных соглашений, но и не выходя за рамки существующих ограничений.

Дополнительное значение имеет и региональный контекст. В последние годы Южный Кавказ постепенно трансформируется в пространство логистических коридоров, где пересекаются интересы России, Турции, ЕС и Китая. Проекты вроде маршрута через Ахалкалаки и Карс становятся частью более широкой конкуренции транспортных путей и энергетических потоков. На сегодняшний день уже работает Средний коридор, составляющий часть китайского нового Шелкового пути и проходящий по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Грузинский маршрут из Армении в Турцию мог бы тоже стать еще одним элементом проекта, соединяющего Китай и Европу. После нормализации отношений с Баку отроется также маршрут TRIPP через Сюникскую область Армении в Нахчыван.

Участники открытия транспортных коммуникаций понимают политические реалии. 7 июня в Армении должны пройти парламентские выборы. От их исхода зависит судьба армяно-азербайджанского примирения. Конкуренты Пашиняна хотят пересмотреть итоги Карабахской войны, что поставит крест на прогрессе в нормализации связей с Баку. Если же победит Пашинян, мирный процесс с Азербайджаном продолжится, но Армении еще предстоит изменить конституцию и убрать оттуда территориальные претензии к Азербайджану и Турции.

С позиции Турции, открытие дороги может быть определенным пасом в сторону Пашиняна. Ведь его противники не устраивают не только президента Азербайджана Ильхама Алиева, но и его турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, так как ставят под сомнение территориальную целостность Турции претензиями на ее земли, а также постоянно поднимают тему т..н "геноцида армян в Османской империи". Пашинян же - прагматик. Он хочет строить мирное будущее с соседями без мешающей нормализации постоянной оглядки на прошлое. Главный козырь армянского премьера - экономическое процветание и выгоды от транзитной роли Армении. Эрдоган помогает Пашиняну показать такие перспективы прямо накануне выборов.

Открытие ж/д сообщения между Турцией и Арменией не снимает существующих барьеров, но в случае поступательного движения может сыграть роль триггера в восстановлении экономических отношений. В любом случае, Южный Кавказ уже вступил в фазу осторожной перезагрузки. Железнодорожное сообщение между Арменией и Турцией - не финал этого процесса, а лишь его начало, в котором экономика может тоже проложить путь политике. Аналогичные процессы гуманитарного характера наблюдаются между Азербайджаном и Арменией. С прошлого года Баку предоставляет свою территорию для транзита зерна в Армению, а сам Азербайджан поставляет нефть соседу через территорию Грузию.