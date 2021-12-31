Может ли армянская диаспора сместить Пашиняна?

Последние политические события в Армении всколыхнули многочисленные диаспоральные структуры. Многие видные представители диаспоры выступили за отставку Пашиняна. Способна ли и диаспора бросить вызов режиму Пашиняна, расскажем в этом материале.

В чем проблема армянской диаспоры?

Во все времена армянская диаспора пыталась решить проблему своей консолидации. Западные армяне объединялись вокруг трагических событий в Османской империи в начале XX века, а постсоветское армянство делало акцент на признании самопровозглашенного Карабаха. Наиболее крупные диаспоры США, Франции и России со скепсисом относились к малочисленным диаспорам Сирии, Ливана, Египта, Ирана, Украины. Наиболее известная армянская диаспора США своей успешностью обязана тесному сотрудничеству со структурами американского правительства, в то время как российская и ряд других диаспор занимались реализацией личных бизнес проектов.

Отношение армянской диаспоры США к Пашиняну

Армяне Америки не заинтересованы свергать Пашиняна, поскольку это не соответствует интересам Соединенных Штатов. Работа диаспоры ведется в направлении склонения населения Армении к одобрению транслируемых нарративов партии власти, в частности в вопросе открытия транспортного коридора на юге Армении с последующей передачей контроля за транзитом какой-нибудь частной компании. Американских армян прозападный вектор Пашиняна вполне устраивает, хотя сам премьер не пользуется у них популярностью.

Отношение армян Ближнего Востока к Пашиняну

Армяне со всего Ближнего Востока в большей степени озабочены собственным будущем и сохранением своей идентичности. Свержение режима Асада в Сирии, бомбардировки Ирана, напряженная обстановка в Ливане, а также ряд мелких, но опасных локальных инцидентов в местах компактного проживания армян не позволяют им пристально следить за политическими событиями в самой Армении.

Отношение армян Франции к Пашиняну

Французское армянство наиболее «потерянное», поскольку с одной стороны поддерживает давние теплые отношения между Арменией и Францией, однако скептически относится к сближению Еревана и Анкары. Дело в том, что большая часть представителей диаспоры Франции - потомки выходцев из Османской империи. Французике армяне не доверяют Турции и гарантиям безопасности, которые она обещает режиму Пашиняна. Кроме того, армянство Франции - наиболее верующая часть разрозненной диаспоры. Поэтому она крайне отрицательно относится к политике Пашиняна против церкви и ее иерархов.

Отношение армян России к Пашиняну

Армяне России отвергают политику Пашиняна, считая его "предателем интересов Армении". Интересы армянской диаспоры России больше других пострадали от прозападного курса Пашиняна. Арест главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, а также национализация «Электросетей Армении» - лишь два эпизода борьбы Пашиняна с нелояльными ему российскими бизнесменами армянского происхождения. В 2008 году в Армении было создано Министерство по делам диаспоры как один из элементов взаимодействия Еревана с российским армянством. Пашинян упразднил это министерство летом 2019 года, учредив Управление Верховного комиссара по делам диаспоры и назначив на эту должность бывшего мера американского Глендейла Заре Синаняна. Также премьер упразднил многолетний нарратив о якобы ведущей консолидирующей роли армянского президента/премьера, над всей диаспорой, отведя себе роль исключительно главы армянского государства.

Отношение граждан Армении к диаспоре

За более чем 30 лет суверенитета в представлении армян укоренилось мнение, что диаспора решает исключительно свои интересы, а ее отдельные представители чаще всего играют роль меценатов или финансовых спонсоров. Прямой связи между зарубежными диаспоральными структурами и армянским обществом не было. Все контакты осуществлялись при непосредственном участии властной элиты. Попытки российских армян конвертировать свои финансы в политические дивиденды неминуемо терпели крах, поскольку армянский избиратель равнодушен к бизнесу Карапетяна и ему подобных. Сейчас примерно 60-70% населения держится в стороне от внутриполитических процессов и не доверяет ни одной политической силе. Возглавить армянскую оппозицию армяне России формально не могут, поскольку обладают российским гражданством. Остается лишь спонсировать соответствующие проекты, финансовые нити которых Пашинян последовательно обрубает. Теоретически долгожданная консолидация армянской диаспоры возможна - вокруг идеи смещения Пашиняна, однако далеко не всем армянам интересна подобная перспектива.