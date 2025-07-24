Многополярный мировой беспорядок: Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи

Примеры краткосрочных военных конфликтов Ирана и Израиля, Пакистана и Индии де-факто легализуют применение силы для разрешения острых вопросов между государствами. Накануне такой конфликт разразился между Камбоджей и Таиландом.

24 июля на границе Камбоджи и Таиланда вспыхнули боевые действия, поставившие под угрозу стабильность региона и напомнившие о сложных исторических противоречиях между двумя странами. Ситуация начала накаляться после трагического инцидента в мае, когда в результате перестрелки погиб камбоджийский военнослужащий. Однако до полноценных столкновений дошло лишь на этой неделе. Тайская сторона обвинила Камбоджу в обстреле своих позиций реактивными системами, закрыла границу и нанесла авиаудары по камбоджийским объектам.

Министр иностранных дел Таиланда подчеркивает, что "Камбоджа начала эти атаки, и мы призываем ее прекратить насилие, прежде чем говорить о переговорах". В свою очередь, Пномпень называет действия Бангкока агрессией и также обвиняет тайскую армию в провокациях, включая обстрелы гражданских объектов.

Причины обмена военными ударами уходят корнями в многолетний территориальный спор, связанный с древним индуистским храмом Преах Вихеа, который в 1962 году был признан территорией Камбоджи вердиктом Международного суда ООН. Конфликт вокруг прилегающих земель по-прежнему остается неразрешенным, что подогревает напряжение между соседями. "Ключ к разрешению текущего конфликта — это искреннее желание тайской стороны принять условия перемирия", — отметил премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

Международное сообщество внимательно следит за развитием событий. Соединенные Штаты выразили глубокую озабоченность в связи с обострением конфликта и призвали обе стороны к немедленному прекращению огня. Первый заместитель официального представителя Госдепартамента США Томми Пиготт подчеркнул: "Мы шокированы информацией о жертвах среди мирного населения и вновь подчеркиваем необходимость защиты гражданских лиц".

Для администрации Дональда Трампа привычно проявлять себя миротворцем во всех международных конфликтах. "Овальный кабинет" взялся решать украинскую и палестино-израильскую проблемы. Во время конфликта Индии и Пакистана Трамп тоже пытался способствовать деэскалации, за что Исламабад номинировал его на Нобелевскую премию мира. Поэтому аналогично Вашингтон ведет себя и в отношении конфликта на Индокитае.

США - не единственная страна, которая может выступить миротворцем. Активность демонстрирует и Китай. Однако правительство Таиланда отвергло кандидатуры Вашингтона и Пекина. Пользуясь случаем, свои услуги предложила соседняя Малайзия. Таиланд выразил одобрение инициативе премьер-министра Малайзии Анвары Ибрагима взять на себя роль посредника для достижения прекращения огня в конфликте с Камбоджей, сообщил временный премьер-министр Таиланда Пхумтам Вечаячай, как передает Thai News Agency. Однако, по его словам, для мирного соглашения требуется четкость позиции со стороны Камбоджи.

Тем временем, усиливающееся насилие на границе уже привело к массовым перемещениям населения: более 120 тыс людей оказались вынуждены покинуть свои дома. "Некоторые из людей, с которыми мы общались, утверждают, что столкновения в последние 48 часов стали самыми яростными с конца 1970-х годов", — рассказывает корреспондент Al Jazeera из провинции Сурин. Число погибших оценивается в 15 человек.

Эскалация конфликта и растущая напряженность вызывают беспокойство у аналитиков, которые указывают на риск затяжного противостояния с непредсказуемыми последствиями для всего региона Юго-Восточной Азии. Ожидается, что ситуация может серьезно повлиять на безопасность и стабильность, особенно в свете ухудшающихся отношений между двумя соседями и усиливающегося международного давления.

На региональном уровне всегда есть причины для столкновения стран. Однако система международных отношений может препятствовать или поощрять подобные конфликты. Нынешняя система, хотя считается многополярной и более демократичной, но имеет очень слабые сдерживающие механизмы. После конфликта на Украине, войны Израиля с Ираном, столкновения Пакистана и Индии другие страны считают, что применение силы стало вполне легальным инструментом решения конфликтов.

Авторитет ООН уже ни во что не ставится, а миротворческие попытки лидера сильнейшего государства не производят впечатления даже на вчерашние колонии западных стран. Пример Таиланда и Камбоджи доказывает, что мир переживает трансформацию, и порядок в нем пока не установлен. А значит, подобные региональные конфликты будут вспыхивать вновь и вновь.