Метро Еревана: история, модернизация и новые станции

Анастасия Жалина

Ереванский метрополитен работает уже 45 лет, однако его сеть остается сравнительно небольшой. Сегодня в столице Армении действует 10 станций, а протяженность линии составляет 12,1 км. В 2026 году городские власти продолжили модернизацию действующей инфраструктуры и подготовку проектов расширения метро.

Основное внимание уделяется строительству станции «Ачапняк», работы на которой планируют начать в 2027 году, а также проектированию новой станции «Сурмалу». В более отдаленной перспективе рассматривается возможность строительства дополнительных станций и создания кольцевого маршрута, который позволит расширить охват городской территории метрополитеном.

История Ереванского метрополитена

История Ереванского метро началась в конце 1960-х годов, когда город активно развивался, строились новые жилые районы и промышленные предприятия. Население увеличивалось, а наземный транспорт уже не справлялся с растущей нагрузкой. Первоначально в Ереване планировали построить скоростной трамвай с подземными участками. Однако тоннели и станции проектировали так, чтобы в будущем их можно было использовать для полноценного метро. Строительство началось в 1972 году, а спустя пять лет было принято решение создать метрополитен вместо скоростного трамвая.

Первые пассажиры смогли воспользоваться метро 7 марта 1981 года. Протяженность первоначального участка составляла 7,6 км, часть маршрута проходила по поверхности. В последующие годы сеть постепенно расширялась. Были построены новые станции, в том числе «Шенгавит», «Площадь Гарегина Нжде» и «Зоравар Андраник».

После распада СССР развитие метро практически остановилось из-за экономических трудностей и недостатка финансирования. Последней открытой станцией стал «Чарбах», появившийся в 1990-х годах. В 1999 году метрополитену присвоили имя Карена Демирчяна, который руководил Армянской ССР в период его строительства и открытия.

Особенности Ереванского метро

Одна из особенностей Ереванского метрополитена — архитектура станций, в которой сочетаются советский модернизм и национальные армянские мотивы.

Например, станция «Площадь Республики», спроектированная Джимом Торосяном и Мкртичем Минасяном, отличается необычным входом с полуоткрытым двором и фонтаном. Над ним расположено перекрытие в форме восьмилепесткового цветка.

Станция «Еритасардакан» выделяется наклонным наземным павильоном в стиле советского модернизма. Внутри находится горельеф «Юность» работы скульптора Рузан Кюркчян.

На станции «Сасунци Давит», расположенной рядом с железнодорожным вокзалом, установлены рельефы из туфа по мотивам армянского национального эпоса.

Еще одна особенность — станция «Чарбах», расположенная на отдельном ответвлении от основной линии. Пассажиров между ней и станцией «Шенгавит» перевозит поезд-челнок.

При этом Ереванское метро не полностью проходит под землей: часть маршрута расположена на поверхности.

Роль метро в городских перевозках

Несмотря на небольшую протяженность, метрополитен остается важной частью транспортной системы Еревана. Особенно заметной его роль была во время экономического и энергетического кризиса 1990-х годов. Из-за перебоев в работе наземного транспорта жители города стали чаще пользоваться метро. Согласно постановлению правительства Армении, в 1990 году метрополитен перевозил 51,1 млн пассажиров, а к 1994 году этот показатель увеличился до 71,4 млн.

Однако по мере восстановления наземного транспорта пассажиропоток начал сокращаться. К 2001 году он снизился до 15,3 млн поездок. Одной из причин стало развитие маршрутных перевозок, охватывавших больше городских районов. В последующие годы пассажиропоток постепенно восстановился. По данным мэрии Еревана, в 2024 году метро перевезло около 26,3 млн пассажиров.

Метро продолжает играть заметную роль в городских перевозках. За первую неделю сентября 2026 года электронная система зарегистрировала более 621 тыс. поездок в метро. Общее количество регистраций проезда в метро, автобусах и троллейбусах за тот же период составило почти 3,6 млн. Сегодня метрополитен входит в единую транспортную систему Еревана. Пассажиры могут пользоваться метро, автобусами и троллейбусами в рамках общей системы оплаты проезда.

При этом дальнейшее развитие пассажирских перевозок во многом связано с расширением сети. Сейчас метро охватывает ограниченную часть города, поэтому строительство новых станций должно улучшить транспортную доступность других районов.

Модернизация существующей инфраструктуры

Развитие Ереванского метрополитена связано не только со строительством новых станций, но и с обновлением действующей инфраструктуры. Крупная программа модернизации началась в 2010 году при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Европейского союза. На два этапа реконструкции было предусмотрено в общей сложности 30 млн евро. Средства направили на обновление вагонов, путей, электроснабжения и систем водоотведения, а также повышение безопасности перевозок.

Работы продолжились и в последующие годы. По данным мэрии, в феврале 2025 года объем инвестиций в модернизацию метро за предыдущие два года оценивался в 6,3 млрд драмов. В течение 2025 года метрополитен закупил 4,3 км новых рельсов, из которых 500 м установили взамен старых. Также приобрели 4,6 тыс. деревянных шпал и заменили 1,2 тыс. Одновременно обновили центральный диспетчерский пункт, оборудование электроснабжения и кабели, питающие электродепо. На станциях «Сасунци Давит», «Зоравар Андраник» и «Площадь Республики» завершили модернизацию эскалаторов. Кроме того, на всех станциях заменили входные и выходные двери, а на четырех — пассажирские ограждения.

Модернизация продолжилась и в 2026 году. В октябре метрополитен сообщил о завершении прокладки 16 км противопожарных водопроводов в тоннелях. Новые системы предназначены не только для тушения пожаров, но и для очистки тоннелей.

Дальнейшие планы предусматривают обновление подвижного состава, путей и технического оборудования. В июле 2026 года правительство Армении одобрило соответствующую инвестиционную программу, которую предполагается реализовывать поэтапно.

Строительство станции «Ачапняк»

Одним из главных проектов расширения Ереванского метрополитена является строительство станции «Ачапняк», которая должна стать одиннадцатой в городской сети. Проект появился еще в советский период. В конце 1980-х годов началось строительство тоннелей в направлении района Ачапняк, однако после распада СССР работы остановились из-за недостатка финансирования. Новая станция должна соединить район Ачапняк с действующей линией метро. Для этого от станции «Барекамутюн» предусмотрено продолжение двух тоннелей и строительство метромоста длиной около 152 м через Разданское ущелье.

В июне 2025 года проект получил положительное заключение государственной комплексной экспертизы. После этого началась подготовка к следующим этапам реализации, включая решение вопросов финансирования и организацию строительных работ. В октябре 2026 года мэр Еревана Тигран Авинян сообщил, что городские власти рассчитывают начать строительство станции «Ачапняк» в 2027 году.

Проект станции «Сурмалу»

Еще одним проектом расширения Ереванского метрополитена является строительство наземной станции с условным названием «Сурмалу». Ее планируют разместить на действующей линии между станциями «Зоравар Андраник» и «Сасунци Давит», рядом с торговыми центрами «Сурмалу» и «Петак». Новая станция должна улучшить транспортную доступность торговых объектов, улицы Севана и прилегающих районов. В 2026 году городские власти приступили к подготовке технико-экономического обоснования, архитектурной концепции станции и плана развития окружающей территории. В октябре 2026 года мэрия Еревана сообщила, что подготовка проекта станции «Сурмалу» близится к завершению.

Финансирование и планы расширения

В июле 2026 года мэрия Еревана сообщила об одобрении инвестиционного пакета на $650 млн при финансовой поддержке правительства Армении. Он включает три крупные транспортные программы: строительство станции «Ачапняк», комплексную модернизацию действующего метрополитена и приобретение электрических автобусов. В рамках обновления метро планируется увеличить количество поездов, заменить часть рельсов и модернизировать основное техническое оборудование. Общая сумма в $650 млн предусмотрена для всех трех транспортных программ.

Помимо этих проектов, рассматриваются более масштабные планы расширения сети. В сентябре 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о перспективе строительства как минимум четырех новых станций. Предполагается продлить линию от «Ачапняка» в направлении будущего Академического города, а затем соединить ее со станцией «Чарбах». Такой маршрут позволит в перспективе организовать кольцевое движение поездов и расширить охват Еревана метрополитеном. Пока создание кольцевой линии рассматривается как долгосрочное направление развития городской транспортной системы.

Перспективы Ереванского метро

Дальнейшее развитие Ереванского метрополитена связано с модернизацией действующей инфраструктуры и расширением сети. Обновление поездов, путей и технического оборудования позволит повысить надежность перевозок, а строительство новых станций — улучшить транспортную доступность районов, которые сегодня не охвачены метро. Основные изменения связаны с проектами «Ачапняк» и «Сурмалу». Их реализация позволит увеличить возможности метрополитена и привлечь дополнительных пассажиров.

В более отдаленной перспективе развитие сети может продолжиться за счет строительства новых участков, включая рассматриваемый кольцевой маршрут. Масштабы и темпы расширения будут зависеть от финансирования и реализации запланированных проектов.