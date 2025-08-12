Кто такая Захра Эршади – новый руководитель департамента иранского МИДа по делам США?

Михаил Богданов

Захра Эршади - стратег по американскому направлению, дочь шахида, пионер иранской дипломатии, опытный дипломат с впечатляющим послужным списком в многосторонней дипломатии и защите прав человека. Чего ждать от нового назначения в иранской дипломатии?

Назначение делает Захру Эршади не только первой женщиной на стратегически важном посту, но и отправляет сложные сигналы Вашингтону в период глубокого кризиса в двусторонних отношениях и региональной нестабильности. Кто эта женщина, и чего ждать от ее руководства одним из самых «горячих» направлений иранской внешней политики?

От медицины к вершинам дипломатии

Путь Захры Эршади к вершинам дипломатии уникален и нелинеен.

Он родилась в 1977 году в Куме. Получила диплом врача-терапевта в Тегеране. Этот опыт повлиял на ее гуманитарный подход к международным делам. Впоследствии Эршади получила степень магистра международных отношений (Исламский университет Азад), что открыло ей двери в МИД.

Начав в Департаменте по делам женщин МИД, она последовательно пробивалась наверх в традиционно мужской среде. Эршади возглавила Управление по правам человека и НПО, став первой женщиной на этой позиции, затем получила пост генерального директора по делам женщин и правам человека МИД – еще одно историческое достижение.

Четыре года в качестве первого секретаря в постпредстве Ирана при Отделении ООН в Женеве закрепили экспертизу Эршади в работе со специализированными агентствами ООН.

Пиком ее карьеры до недавнего назначения была должность заместителя постпреда Ирана при ООН в Нью-Йорке (2021-2024). На этом посту Захра Эршади участвовала в сложнейших переговорах по санкциям, ядерному досье, а также отстаивала позиции Тегерана по правам человека и правам женщин, критикуя западные подходы, но не отказываясь от диалога.

Трагедия в семье Эршади

Понимание фигуры Эршади невозможно без знания ее семейной истории. Она – дочь Сейеда Аболгасема Эршади, высокопоставленного дипломата МИД Ирана. Трагедия настигла семью в 1985 году: только что назначенный послом в Нигерии Аболгасем Эршади погиб в авиакатастрофе, когда самолет с иранскими чиновниками (включая видного деятеля Мохаммада Мохаммади Раешхри) был сбит иракскими ВВС.

Гибель отца при исполнении дипломатического долга сформировала личность Захры Эршади, превратив дипломатию не просто в профессию, а в служение национальным интересам.

Сигналы и контекст назначения

Назначение Эршади главой Дафтер-е Амрика, как в МИД Ирана называют американское направление, – не рутинная кадровая перестановка. Оно несет в себе несколько важных посланий и происходит в исключительно сложный момент.

Тегеран посылает сигнал Вашингтону. Эршади – не идеолог, а признанный эксперт по многосторонней дипломатии и международным институтам. Ее выбор говорит о том, что Тегеран делает ставку на профессиональные кадры для ведения сложных переговоров с США, когда они станут возможными. Глубокое знание механизмов ООН – ключевой инструмент для обхода санкций и лоббирования интересов Ирана на международной арене. Иранская внешняя политика обретает «женское лицо». На фоне постоянной критики Запада в адрес Ирана по вопросам прав женщин, фигура Эршади – мощный контраргумент. Ее блестящая карьера, достигшая вершины в одной из самых чувствительных сфер внешней политики, опровергает западный нарратив о бесправном положении образованных иранок. Назначение резонирует с глобальной тенденцией выдвижения женщин на ключевые посты в сфере безопасности и международных отношений (вспомним Блейз Малеуни в ЦРУ или Анн-Мари Слаутер в госдепе США в прошлом). Кризисный контекст. После трагической гибели многолетнего лидера иранской дипломатии министра иностранных дел Хоссейна Амира-Абдоллахиана в мае 2024 года иранская внешняя политика нуждалась в нестандартных решениях. Случившиеся с тех пор потрясения и вызовы на Ближнем Востоке подтвердили это.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) зашел в тупик. Продолжилась эскалация ближневосточного кризиса, особенно войны в Газе. Наконец, Иран сам стал непосредственным участником боевых действий против Израиля. Переговоры между Ираном и США требовали новых подходов.

Нынешний глава МИД Аббас Аракчи – опытный переговорщик по ядерной программе времен администрации Хасана Рухани. Его работа в связке с Эршади указывают на желание Тегерана вернуть в управление внешней политикой экспертов с опытом прямых переговоров с Западом. Эршади будет работать под непосредственным руководством Аракчи, что гарантирует высокую степень согласованности действий.

Какой будет политика Ирана по ключевому внешнеполитическому направлению при Захре Эршади?

Стоит ожидать сочетания жесткости в отстаивании суверенитета Ирана (особенно в вопросах санкций и обвинений в поддержке незаконных вооруженных формирований) с прагматизмом в решении конкретных гуманитарных или технических вопросов, где интересы сторон могут пересекаться (обмен пленными, доступ к замороженным активам для закупки лекарств, урегулирование инцидентов в регионе).

Обширные связи, понимание работы ООН и дипломатических кругов Нью-Йорка делают Эршади идеальной фигурой для выстраивания и поддержания неформальных контактов с американскими представителями. Эти каналы могут быть критически важны для деэскалации в кризисных ситуациях или прощупывания почвы для возможных будущих переговоров, минуя публичную риторику.

Основные стратегические решения по ядерной программе, деятельности КСИР или поддержке региональных союзников (ХАМАС, Хезболла) принимаются не в здании МИД, а Верховным лидером Ирана и Высшим советом национальной безопасности. Мандат Эршади – исполнение установленной линии и тактическое маневрирование в рамках этой стратегии, а не ее формирование.

Символ эволюции?

Захра Эршади – одновременно продукт иранской системы и пример ее внутренней эволюции. Ее путь – от терапевта через женские и правозащитные департаменты МИД к вершинам многосторонней дипломатии в ООН и, наконец, к руководству самым сложным двусторонним направлением – демонстрирует изменения в подходе Ирана. Она воплощает модель дипломата, который, оставаясь верным идеологическим основам государства, использует инструменты западного миропорядка (международное право, многосторонние институты, дискурс прав человека) для защиты и продвижения национальных интересов Ирана.

Потенциальный успех Эршади на посту гендиректора по делам США будет зависеть не только от ее несомненных профессиональных навыков и связей, но и от готовности Вашингтона к прагматичному диалогу. Если американская администрация сумеет увидеть в Эршади не просто представителя «врага», а профессионала и возможный канал связи, она может стать ключевой фигурой в поиске путей разблокирования затяжных кризисов – от возрождения ядерной сделки до решения вопроса о замороженных активах и снижения региональной напряженности.